வெள்ளத்தில் அடித்து செல்லப்பட்ட விவசாயி; காட்பாடியில் அதிர்ச்சி சம்பவம்!

பொதுமக்கள் ஆறுகள் மற்றும் நீர்நிலைகள் அருகே செல்லாமல் பாதுகாப்பாக இருக்குமாறு வேலூர் மாவட்ட நிர்வாகம் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது.

பொன்னை ஆற்றில் செல்லும் வெள்ளப்பெருக்கு
பொன்னை ஆற்றில் செல்லும் வெள்ளப்பெருக்கு (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 27, 2025 at 10:55 PM IST

வேலூர்: பொன்னை ஆற்றில் அடித்துச் செல்லப்பட்ட விவசாயியைத் தேடும் பணி தீவிரமாக நடைபெற்று வருகிறது.

வடகிழக்கு பருவமழை காரணமாக தமிழ்நாட்டில் உள்ள பல்வேறு மாவட்டங்களிலும் பரவலாக மழை பெய்த வண்ணம் உள்ளது. அந்த வகையில், பருவமழை மற்றும் ‘மோந்தா புயல்’ காரணமாக வேலூர் மாவட்டத்தில் கனமழை கொட்டித் தீர்த்து வருகிறது. இதனால் மாவட்டத்தில் உள்ள ஆறு, ஏரி, குளம் உள்ளிட்ட நீர்நிலைகள் அனைத்தும் நிரம்பி வழிகின்றன.

குறிப்பாக, நீர்நிலைகள் அனைத்தும் அதன் முழுக் கொள்ளளவை எட்டியுள்ளதால் உபரி நீர் திறக்கப்பட்டு, மாவட்ட நிர்வாகம் சார்பில் பொதுமக்களுக்கும் பல்வேறு எச்சரிக்கைகள் விடுக்கப்பட்டு வருகின்றன. ஆற்றங்கரையோரங்களில் வசிக்கும் மக்களுக்கு வெள்ள அபாய எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது. கரையோர மக்கள் பாதுகாப்பாக இருக்க வேண்டும் எனவும், ஆறுகள் மற்றும் கால்வாய்கள் அருகே செல்லக்கூடாது எனவும், ஆற்றில் இறங்கி குளிக்கவோ, மீன் பிடிக்கவோ, செல்ஃபி எடுக்கவோ கூடாது எனவும் பொதுமக்களுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.

இந்த நிலையில், காட்பாடி அருகே பாயும் பொன்னை ஆற்றிலும் கடந்த 2 நாட்களாக நீர்வரத்து அதிகரித்துள்ளது. இதனால் திருவலம் ஏரி முழு கொள்ளளவை எட்டி, உபரி நீர் பொன்னை ஆற்றின் வழியே பாசன கால்வாய்களில் பெருக்கெடுத்து ஓடுகிறது. இச்சூழலில், காமராஜ்புரம் பகுதியை சேர்ந்த விவசாயி ஜெயக்குமார் (45) இன்று காலை தனது பாசன நிலத்திற்கு அருகே உள்ள கால்வாயில் பாயும் நீரை தற்காலிகமாக தடுக்க முயன்றதாகக் கூறப்படுகிறது.

வெள்ளத்தில் அடித்து செல்லப்பட்ட விவசாயி
வெள்ளத்தில் அடித்து செல்லப்பட்ட விவசாயி (ETV Bharat Tamil Nadu)
அப்போது ஏற்பட்ட வெள்ள ஓட்டத்தில் தடுமாறி விழுந்த அவர், நீரில் அடித்துச் செல்லப்பட்டுள்ளார். அதனைக் கண்ட அப்பகுதியினர் தீயணைப்புத் துறைக்கு தகவல் கொடுத்துள்ளனர். அந்த தகவலின் அடிப்படையில் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்த காட்பாடி போலீசார், தீயணைப்புத் துறையினர் மற்றும் மீட்புப் பணியாளர்கள் ஜெயக்குமாரை தேடும் பணியில் தீவிரமாக ஈடுபட்டுள்ளனர். மேலும், நீரின் ஓட்டம் மற்றும் ஆற்றின் ஆழம் அதிகமாக இருப்பதால் மீட்பு நடவடிக்கைகள் கடினமாக நடைபெற்று வருவதாக அவர்கள் தெரிவித்தனர்.

இருந்தாலும், அப்பகுதி மக்களின் உதவியுடன் தீயணைப்புத் துறையினர் தேடுதல் பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். மேலும், இச்சம்பவம் தொடர்பாக வழக்குப்பதிவு செய்து போலீசாரும் விசாரித்து வருகின்றனர்.

இந்த நிலையில், பொதுமக்கள் அனைவரும் ஆறுகள் மற்றும் நீர்நிலைகள் அருகே செல்லாமல் பாதுகாப்பாக இருக்குமாறு மாவட்ட நிர்வாகம் மீண்டும் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது.

