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சிவகாசி அருகே பட்டாசு ஆலையில் ஏற்பட்ட வெடிவிபத்தில் 2 பேர் உயிரிழப்பு

வேதிப்பொருள் கலவை செய்வதற்காக வாங்கப்பட்ட புதிய இயந்திரம் சோதனை செய்யப்பட்டபோது, வெடிவிபத்து ஏற்பட்டதாக கூறப்படுகிறது.

சிவகாசி அருகே பட்டாசு ஆலையில் வெடி விபத்து
சிவகாசி அருகே பட்டாசு ஆலையில் வெடி விபத்து (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 13, 2026 at 4:36 PM IST

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விருதுநகர்: சிவகாசி அருகே உள்ள கிருஷ்ணா பைரோடெக்னிக்ஸ் என்ற பட்டாசு ஆலையில் ஏற்பட்ட வெடி விபத்தில் சிக்கி 2 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர்.

விருதுநகர் மாவட்டம் சிவகாசி அருகே உள்ள நமஸ்கரித்தான்பட்டியில் கிருஷ்ணமூர்த்தி என்பவருக்கு சொந்தமான கிருஷ்ணா பைரோடெக்னிக்ஸ் என்ற பட்டாசு ஆலை இயங்கி வருகிறது.

இந்நிலையில், மத்திய பெட்ரோலியம் மற்றும் வெடிபொருள் கட்டுப்பாட்டு அமைப்பின் உரிமம் பெற்ற இந்த பட்டாசு ஆலையில் வேதிப்பொருள் கலவை செய்வதற்காக வாங்கப்பட்ட புதிய இயந்திரம் சோதனை செய்யப்பட்டுள்ளது.

இதற்காக, குஜராத் மாநிலம் பரோடாவை சேர்ந்த அகமது இப்ராகிம் (வயது 45) என்ற பொறியாளர் இயந்திரத்தை பொருத்தி, சோதனை செய்து கொண்டிருந்தார். அப்போது எதிர்பாராத வகையில் அங்கு வெடி விபத்து ஏற்பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது.

இந்த வெடி விபத்தில் அங்கிருந்த பட்டாசு ஆலை தொழிலாளி பாலமுருகன் என்பவர் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார்.

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மேலும், பொறியாளர் அகமது இப்ராகிம் 95 சதவீத தீக்காயத்துடன் சிவகாசி அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட நிலையில், அவரும் சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்ததாக மருத்துவர்கள் அறிவித்துள்ளனர்.

இதுகுறித்து தகவல் அறிந்து வந்த சிவகாசி தீயணைப்புத் துறையினர் தீயை அணைக்கும் பணியில் ஈடுபட்டனர். மேலும், விபத்து குறித்து வழக்குப் பதிவு செய்துள்ள திருத்தங்கல் காவல்துறையினர் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

TAGGED:

FIRECRACKER FACTORY
FIRECRACKER FACTORY EXPLOSION
POLICE INVESTIGATION
பட்டாசு ஆலை வெடி விபத்து
FIRECRACKER FACTORY SIVAKASI

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