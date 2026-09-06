சாத்தூர் பட்டாசு ஆலை வெடி விபத்து: அமைச்சர் வன்னி அரசுவின் சகோதரி மீது வழக்குப் பதிவு
பட்டாசு ஆலை வெடிவிபத்து தொடர்பாக ஆலையின் மேலாளர் சூர்யபிரகாஷ் என்பவரை காவல்துறையினர் கைது செய்துள்ளனர்.
Published : September 6, 2026 at 8:12 PM IST
விருதுநகர்: சாத்தூர் அருகே பட்டாசு ஆலையில் ஏற்பட்ட வெடி விபத்து சம்பவம் தொடர்பாக அமைச்சர் வன்னி அரசுவின் சகோதரி மீது வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
விருதுநகர் மாவட்டம், சாத்தூர் அருகே ஒத்தையால் கிராமத்தில் 'சின்னத்தம்பி பைரோடெக்ஸ்' என்ற பெயரில் பட்டாசு ஆலை செயல்பட்டு வருகிறது. இந்த ஆலை சிவகாசி பாறைப்பட்டியைச் சேர்ந்த ஜெயசக்தி என்பவருக்கு சொந்தமானது. இவர், சமூக நீதித்துறை அமைச்சர் வன்னி அரசுவின் உடன்பிறந்த சகோதரி ஆவார்.
இந்த ஆலையில் நேற்று காலை தொழிலாளர்கள் வழக்கம்போல் பணியில் ஈடுபட்டிருந்தபோது, வேதிப்பொருட்கள் கலக்கும் அறையில் திடீரென வெடி விபத்து ஏற்பட்டுள்ளது. இந்த வெடி விபத்தில் மீனம்பட்டியைச் சேர்ந்த மாடசாமி (வயது 33) என்ற தொழிலாளி இடிபாடுகளில் சிக்கி உயிரிழந்தார். வெடி விபத்து காரணமாக ஆலையில் இருந்த இரண்டு அறைகள் முற்றிலும் இடிந்து தரைமட்டமானது.
இச்சம்பவம் குறித்து தகவல் அறிந்து வந்த தீயணைப்புத்துறை, காவல்துறை மற்றும் வருவாய்த்துறை அதிகாரிகள் வெடி விபத்து தொடர்பாக விசாரணை மேற்கொண்டனர். காவல்துறையினரின் முதற்கட்ட விசாரணையில் உராய்வு காரணமாக வெடி விபத்து ஏற்பட்டிருக்கலாம் என கூறப்படுகிறது.
4 பேர் மீது வழக்குப்பதிவு
இந்த வெடி விபத்து தொடர்பாக கிராம நிர்வாக அலுவலர் அளித்த புகாரின் அடிப்படையில், பட்டாசு ஆலை உரிமையாளரான அமைச்சர் வன்னி அரசுவின் சகோதரி ஜெயசக்தி, அவரது மகள் செல்வமாரி, செல்வமாரியின் கணவர் முரளீஸ்வரன் மற்றும் ஆலை மேலாளர் சூர்யபிரகாஷ் ஆகிய 4 பேர் மீது சாத்தூர் தாலுகா காவல் துறையினர் வழக்குப்பதிவு செய்துள்ளனர். இதில் ஆலை மேலாளர் சூர்யபிரகாஷ் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார். மற்ற மூன்று பேரையும் காவல்துறையினர் தேடி வருவதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
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மேலும், பட்டாசு ஆலை தொழிலாளர்களுக்கு உரிய பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் வழங்கப்பட்டனவா?, பாதுகாப்பு விதிமுறைகள் முறையாகப் பின்பற்றப்பட்டனவா? அனுமதிக்கப்பட்ட அளவிலேயே பட்டாசு தயாரிக்கப்பட்டதா? உள்ளிட்ட பல்வேறு கோணங்களில் அதிகாரிகள் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
இதனிடையே வெடி விபத்தில் உயிரிழந்த மாடசாமியின் உறவினர்கள், நிவாரணம் வழங்க வேண்டும் என்றும், ஆலை நிர்வாகத்தினர் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் எனவும் வலியுறுத்தி சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர். இதனைத் தொடர்ந்து நடத்தப்பட்ட பேச்சுவார்த்தைக்கு பிறகு, பட்டாசு ஆலை நிர்வாகம் சார்பில் உயிரிழந்த மாடசாமியின் குடும்பத்தினருக்கு நிவாரணம் வழங்கப்பட்டதாகவும் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.