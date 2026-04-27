விருதுநகர் பட்டாசு ஆலை விபத்தில் உயிரிழந்தோரின் குடும்பத்திற்கு ரூ.20 லட்சம் இழப்பீடு கோரி வழக்கு

பட்டாசு ஆலை விபத்து வழக்குடன் இழப்பீடு கோரிய வழக்கையும் சேர்த்து பட்டியலிட உத்தரவிட்டு வழக்கு விசாரணையை வரும் ஜூன் 8-ம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்து நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டனர்.

செனனை உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு - கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 27, 2026 at 5:06 PM IST

விருதுநகர்: பட்டாசு ஆலை விபத்தில் உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்திற்கு ரூபாய் 20 லட்சத்திற்கும் குறையாமல் இழப்பீடு வழங்கக் கோரி சென்னை உயர்நீதிமன்ற மதுரை அமர்வில் வழக்கு தொடரப்பட்டுள்ளது.

விருதுநகர் மாவட்டத்தில் பிரதான தொழிலாக பட்டாசு உற்பத்தி உள்ளது. இதை நம்பி ஆயிரக்கணக்கான தொழிலாளர்கள் உள்ளனர். பட்டாசு ஆலைகளில் என்னதான் அதிகபட்ச பாதுகாப்பு வழிகாட்டு நெறிமுறைகளைக் கடைப்பிடித்தாலும் விபத்துகள் தொடர்ந்து கொண்டுதான் உள்ளன. பட்டாசு ஆலை வெடிவிபத்துகளில் சிக்கி உயிரிழக்கும் தொழிலாளர்களின் எண்ணிக்கையும் ஆண்டுதோறும் அதிகரித்து வருகிறது.

கடந்த ஏப்ரல் 19 -ம் தேதி விருதுநகர் மாவட்டம், கட்டனார்பட்டி பட்டாசு ஆலையில் ஏற்பட்ட திடீர் வெடி விபத்தில் 25 தொழிலாளர்கள் பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர். பலர் காயமடைந்து மருத்துவமனையில் சிகிச்சைப் பெற்று வருகின்றனர். குறைந்த ஊதியத்திற்கு உயிரை பணயம் வைத்து தொழில் செய்யும் தொழிலாளர்கள் என்றால் அது பட்டாசு ஆலை தொழிலாளர்கள் தான்.

இந்த நிலையில் பட்டாசு ஆலை வெடி விபத்தில் சிக்கி உயிரிழக்கும் தொழிலாளர்களின் குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 20 லட்சத்திற்கும் குறையாமல் இழப்பீடு வழங்க உத்தரவிடக் கோரி விருதுநகரைச் சேர்ந்த விடியல் வீரபெருமாள், சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தின் மதுரை அமர்வில் பொதுநல மனுவைத் தாக்கல் செய்திருந்தார்.

அந்த மனுவில், 'கடந்த ஏப்ரல் 19-ம் தேதி சிவகாசியில் நடைபெற்ற தீ விபத்தில் உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்திற்கு 20 லட்சம் ரூபாய்க்கு குறையாமல் இழப்பீடு வழங்கவும், 50% தீக்காயம் அடைந்தவர்களுக்கு 15 லட்சம் ரூபாயும், 25% முதல் 50% தீக்காயம் அடைந்தவர்களுக்கு 10 லட்சம் ரூபாயும் இழப்பீடு வழங்க வேண்டும்' என்று கோரப்பட்டுள்ளது.

இதேபோன்று, '5% முதல் 25% தீக்காயம் அடைந்தவர்களுக்கு 5 லட்சம் ரூபாயும் இழப்பீடாக வழங்குவதோடு, பாதிக்கப்பட்டவர்களின் குடும்பத்திற்கு கல்வி உள்ளிட்ட மறுவாழ்வு வசதிகளை செய்து தர வேண்டும்' என்றும் அதில் வேண்டுகோள் விடுக்கப்பட்டுள்ளது.

மேலும், 'விருதுநகர் பட்டாசு ஆலை விபத்தை தொழில்நுட்பரீதியாக ஆய்வு செய்து உரிய நடவடிக்கை எடுக்கவும், விருதுநகர் மாவட்ட பட்டாசு ஆலைகளை குறிப்பிட்ட இடைவெளிகளில் முறையாக ஆய்வு செய்து விதிமீறுபவர்கள் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்' எனவும் அந்த மனுவில் வேண்டுகோள் விடுக்கப்பட்டுள்ளது.

இதையும் படிங்க: வரலாற்றில் முதன்முறையாக தமிழக மீனவர்களிடம் சிக்கிய இலங்கை கடற்கொள்ளையன்

இந்த வழக்கை விசாரித்த நீதிபதிகள் சதீஷ்குமார், ஜோதிராமன் ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு, "ஒரே கோரிக்கைக்காக பல மனுக்கள் தாக்கல் செய்வது தேவையற்றது. இது சில நேரங்களில் சிலர் விளம்பரத்திற்காக பயன்படுத்திக் கொள்வதற்கான வாய்ப்பு ஏற்படுகிறது எனக் கூறி பட்டாசு ஆலை விபத்து தொடர்பான வழக்குடன் இந்த வழக்கையும் சேர்த்து பட்டியலிட உத்தரவிட்டு வழக்கு விசாரணையை வரும் ஜூன் 8 -ம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்து உத்தரவிட்டனர்.

