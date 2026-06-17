தீயணைப்புத்துறை ஆணையத் தலைவர் சங்கர் ஜிவால் ராஜிநாமா; உறுப்பினர்களும் கூண்டோடு பதவி விலகல்
பதவி விலகலுக்கான காரணங்களை அதிகாரப்பூர்வமாக அவர்கள் தெரிவிக்காத நிலையில் புதிதாக அமைந்துள்ள தவெக அரசு கேட்டுக் கொண்டதன்பேரில் ராஜிநாமா செய்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.
Published : June 17, 2026 at 5:42 PM IST
சென்னை: தீயணைப்புத் துறை ஆணையத்தின் தலைவர் சங்கர் ஜிவால் தனது பதவியை ராஜிநாமா செய்தார். ஆணையத்தின் மூன்று உறுப்பினர்களும் பதவி விலகி உள்ளனர்.
கடந்த திமுக ஆட்சியின்போது சட்டம் - ஒழுங்கு டிஜிபியாக இருந்த சங்கர் ஜிவால் ஐபிஎஸ், தனது பதவிக்காலம் முடிந்து ஓய்வுபெற்றார். இதையடுத்து கடந்த ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் தமிழ்நாடு தீயணைப்புத் துறையில் புதிய ஆணையம் ஒன்று உருவாக்கப்பட்டு, அந்த ஆணையத்தின் தலைவராக சங்கர் ஜிவாலை அப்போதைய திமுக அரசு நியமித்திருந்தது.
இதையடுத்து ஓய்வுபெற்ற டிஜிபி சங்கர் ஜிவால், தீயணைப்புத் துறை ஆணையத்தின் தலைவராகப் பதவி வகித்து வந்தார். தீயணைப்புத் துறையில் பல்வேறு முக்கிய திட்டங்களை வகுப்பதில் அவர் முக்கியப் பணியாற்றி வந்தார். அவருடன் தீயணைப்பு துறை ஆணையத்தின் உறுப்பினர்களாக சத்தியமூர்த்தி, நமச்சிவாயம், இக்ரம் ஆகிய மூவரும் நியமிக்கப்பட்டனர்.
தமிழ்நாட்டில் தற்போது ஆட்சி மாற்றம் ஏற்பட்டு தமிழக வெற்றிக் கழகம் கட்சியின் புதிய அரசு அமைந்துள்ளது. இந்த புதிய அரசு பல்வேறு அதிரடி மாற்றங்களை மேற்கொண்டு வருகிறது.
குறிப்பாக பல்வேறு ஐபிஎஸ், ஐஏஎஸ் அதிகாரிகளை பணியிட மாற்றம் செய்வது, காத்திருப்போர் பட்டியலில் இருந்த உயர் அதிகாரிகளுக்கு புதிய பொறுப்பு வழங்குவது உள்ளிட்ட பல்வேறு பணிகளை மேற்கொண்டு வருகிறது.
இந்த நிலையில் தமிழ்நாடு தீயணைப்பு துறையின் ஆணையத்தின் தலைவராக பொறுப்பு வகித்து வந்த சங்கர் ஜிவால் தனது பதவியை ராஜிநாமா செய்துள்ளார். அதேபோல் தீயணைப்பு துறை ஆணையத்தின் முக்கிய உறுப்பினராக இருக்கும் சத்தியமூர்த்தி, நமச்சிவாயம், இக்ரம் ஆகிய மூவரும் ராஜிநாமா செய்துள்ளனர். தீயணைப்புத் துறை ஆணையத்தின் தலைவரும் அதன் மூன்று உறுப்பினர்களும் திடீரென ராஜிநாமா செய்தது சலசலப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
ஓய்வுபெற்ற டிஜிபி சங்கர் ஜிவால், ஏற்கனவே சென்னை காவல் ஆணையராக மூன்று ஆண்டுகள் பதவி வகித்தார். அதன் பிறகு தமிழ்நாடு சட்டம் - ஒழுங்கு டிஜிபியாகவும் அவர் பதவி வகித்தார். பல்வேறு திட்டங்களை வகுத்து காவல் துறையில் சிறப்பாக 35 ஆண்டுகள் செயல்பட்டு வந்த அவர் கடந்த ஆண்டு ஓய்வுபெற்ற நிலையில், முந்தைய திமுக அரசு அவரை தீயணைப்பு துறை ஆணையம் ஒன்றை உருவாக்கி அதன் தலைவராக பொறுப்பு வழங்கி இருந்தது. இந்த நிலையில் தீயணைப்பு துறை ஆணையத்தின் தலைவர் மற்றும் 3 உறுப்பினர்களும் ராஜிநாமா செய்திருப்பது சலசலப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
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இவர்களுடன் மேலும் சில அதிகாரிகள் தங்கள் பதவியை ராஜிநாமா செய்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது. பதவி விலகலுக்கான காரணங்களை அதிகாரப்பூர்வமாக அவர்கள் தெரிவிக்காத நிலையில், புதிதாக அமைந்துள்ள தவெக அரசு கேட்டுக் கொண்டதன்பேரில் அவர்கள் ராஜிநாமா செய்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.