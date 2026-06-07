தமிழகம் முழுவதும் நடைபெற்ற தீத்தடுப்பு விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி
கோடை வெயில் காரணமாக ஆங்காங்கே தீ விபத்துகள் ஏற்பட்டு வரும் நிலையில், தீத்தடுப்பு மற்றும் பாதுகாப்பு குறித்து பொதுமக்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் வகையில் இந்த நிகழ்ச்சி நடத்தப்பட்டது.
Published : June 7, 2026 at 8:55 PM IST
சென்னை: தமிழகம் முழுவதும் தீத்தடுப்பு மற்றும் பாதுகாப்பு குறித்து தீயணைப்புத் துறை சார்பில் விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது.
கோடை வெயில் காரணமாக ஆங்காங்கே தீ விபத்துகள் ஏற்பட்டு வரும் நிலையில், தீத்தடுப்பு மற்றும் பாதுகாப்பு குறித்து பொதுமக்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் வகையில் இந்த நிகழ்ச்சி நடத்தப்பட்டது.
தமிழ்நாடு தீயணைப்பு மற்றும் மீட்புப் பணிகள் துறை சார்பில், பொதுமக்களிடம் தீ பாதுகாப்பு குறித்த விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தும் நோக்கில், வாங்க கற்றுக்கொள்ளுங்கள் (Come and Learn) என்ற தலைப்பில் இந்த பாதுகாப்பு விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது.
தமிழகம் முழுவதும் உள்ள 384 தீயணைப்பு மற்றும் மீட்புப்பணிகள் நிலையங்களில் இரண்டு நாட்களாக இந்த விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற்றன. அதன் ஒரு பகுதியாக சென்னை திருவல்லிக்கேணி தீயணைப்பு மற்றும் மீட்புப்பணிகள் நிலையத்தில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில், தமிழ்நாடு தீயணைப்பு மற்றும் மீட்புப்பணிகள் துறை இயக்குநர் சீமா அகர்வால் கலந்து கொண்டார்.
இந்த நிகழ்ச்சியில் தீயின் வகைகள், தீயணைப்பான்களின் வகைகள் மற்றும் அவற்றைப் பயன்படுத்தும் முறைகள், மின்சார பாதுகாப்பு, எல்பிஜி எரிவாயுவை அணைப்பது, எல்பிஜி எரிவாயு கசிவைத் தடுக்கும் வழிமுறைகள், வாகனத் தீ விபத்துகள் மற்றும் அவசரகால நடவடிக்கைகள், பட்டாசு தொடர்பான தீ விபத்துகளைத் தடுக்கும் முறைகள் உள்ளிட்டவை குறித்து பொதுமக்களுக்கு விழிப்புணர்வு பயிற்சி அளிக்கப்பட்டது.
பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய டிஜிபி சீமா அகர்வால், "தீத்தடுப்பு மற்றும் பாதுகாப்பு குறித்த விழிப்புணர்வை மக்களிடம் கொண்டு சேர்க்கும் நோக்கில் "வாங்க.. கற்றுக் கொள்ளுங்கள்"என்ற நிகழ்ச்சி மூலம் தமிழகம் முழுவதும் 384 தீயணைப்பு நிலையங்களில் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. பொதுமக்கள் தங்கள் அருகில் உள்ள தீயணைப்பு நிலையங்களுக்கு வந்து தீத்தடுப்பு பாதுகாப்பு தொடர்பான விழிப்புணர்வு கற்றுக் கொள்ளலாம்" என்றார்.
மேலும், தீத்தடுப்பு தொடர்பான தகவல்கள் அடங்கிய விழிப்புணர்வு துண்டுப் பிரசுரங்கள் தயாரிக்கப்பட்டிருப்பதாக கூறிய அவர், அவற்றை பொதுமக்கள் தங்கள் குடும்பத்தினரிடமும் பகிர்ந்து விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தலாம் என்றும் தெரிவித்தார்.
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வெயிலின் தாக்கம் அதிகரிக்கும் போது தீ விபத்துகள் ஏற்படும் வாய்ப்புகளும் அதிகரிக்கின்றன. எனவே, மக்கள் கூடுதல் கவனத்துடன் செயல்பட்டு பாதுகாப்பு நடைமுறைகளை பின்பற்ற வேண்டும்" எனத் தெரிவித்தார்.
இந்த விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி தற்போது 2 நாட்களுக்கு நடத்தப்படுகிறது என்றும், இருப்பினும் இதுபோன்ற விழிப்புணர்வு நிகழ்வுகள் அவ்வப்போது மாநிலம் முழுவதும் நடத்தப்பட்டு வருகின்றன என்றும் அவர் தெரிவித்தார்.