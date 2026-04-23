திண்டுக்கல்லில் கள்ள ஓட்டு புகார் - டெண்டர் ஓட்டு போட்ட தீயணைப்பு வீரர்
தீயணைப்பு வீரருக்கு பதிலாக கள்ள ஓட்டு செலுத்திய நபரை சிசிடிவி காட்சிகளின் அடிப்படையில் கண்டறிந்து, அந்த முறையற்ற வாக்கு உடனடியாக ரத்து செய்யப்படும் என மாவட்ட ஆட்சியர் உறுதி அளித்தார்.
Published : April 23, 2026 at 5:32 PM IST
திண்டுக்கல்: திண்டுக்கல் சட்டமன்றத் தொகுதிக்கு உட்பட்ட வாக்குச்சாவடியில் தனது வாக்கு ஏற்கனவே செலுத்தப்பட்டதாக தீயணைப்பு வீரர் புகார் அளித்த நிலையில், மாவட்ட ஆட்சியரின் தலையீட்டிற்கு பிறகு அவர் தனது வாக்கினைப் டெண்டர் ஓட்டாக பதிவு செய்தார்.
திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் உள்ள ஏழு தொகுதிகளில் வாக்குப்பதிவு விறுவிறுப்பாக நடைபெற்றது. இந்நிலையில் ஓய்.எம்.ஆர் பட்டி பகுதியில் உள்ள, கென்னடி பள்ளியில் அமைந்துள்ள 278-வது வாக்குச்சாவடியில், தீயணைப்புத் துறையில் பணியாற்றும் கணேசன் என்பவர் தனது வாக்கினைச் செலுத்த வருகை தந்தார். அப்போது, அவரது வாக்கு ஏற்கனவே ஒருவரால் செலுத்தப்பட்டிருப்பதை அறிந்து அதிர்ச்சியடைந்தார்.
இது குறித்து அங்கிருந்த தேர்தல் அலுவலர்களிடம் அவர் முறையிட்ட போது, அவர்கள் சரியான விளக்கம் அளிக்கவில்லை எனக் கூறப்படுகிறது. இதனால் அதிருப்தி அடைந்த கணேசன், தனது ஜனநாயகக் கடமையைச் செய்ய முடியாமல் அங்கிருந்து வெளியேற முயன்றார். இந்தச் சம்பவம் குறித்து மாவட்ட ஆட்சியர் சரவணனுக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது.
பின்னர் தொலைபேசி வாயிலாக விளக்கம் அளித்த மாவட்ட ஆட்சியர், ”பாதிக்கப்பட்ட வாக்காளர் முறைப்படி 'டெண்டர் ஓட்டு' (Tendered Vote) அளிக்க முழு உரிமை உண்டு. வாக்கு எண்ணிக்கையின் போது அவரது வாக்கு கணக்கில் எடுத்துக் கொள்ளப்படும். அவருக்குப் பதிலாக கள்ள ஓட்டு செலுத்திய நபரை சிசிடிவி (CCTV) காட்சிகளின் அடிப்படையில் கண்டறிந்து, அந்த முறையற்ற வாக்கு உடனடியாக ரத்து செய்யப்படும்.” என்றார்.
ஆட்சியரின் இந்த உறுதிமொழியைத் தொடர்ந்து, கணேசன் மீண்டும் வாக்குச்சாவடிக்குச் சென்று தனது டெண்டர் வாக்கினைப் பதிவு செய்தார். தொடர்ந்து தனது வாக்கை திருடிய நபர் மீது கடுமையான சட்ட நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என அவர் கோரிக்கை விடுத்தார்.
தமிழ்நாடு சட்டப் பேரவை தேர்தல் வாக்குப்பதிவு 234 தொகுதிகளிலும் விறுவிறுப்பாக இன்று நடைபெற்றது. பொதுமக்கள் காலை முதல் ஆர்வமாக வாக்களித்த நிலையில், பிற்பகல் 3 மணி நேர நிலவரப்படி 70 சதவீதம் வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளது. கடந்த 2021 சட்டமன்ற தேர்தலில் பிற்பகல் மணிக்கு 53.37 சதவீத வாக்குகள் பதிவாகி இருந்த நிலையில், தற்போது 70 சதவீதமாக அதிகரித்துள்ளது.