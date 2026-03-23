தீயணைப்புத்துறை அலுவலகத்தில் லஞ்சப் பணம் கைப்பற்றப்பட்ட வழக்கு ; சிபிஐ-க்கு மாற்ற கோரிக்கை

நெல்லை லஞ்ச ஒழிப்பு துறையின் ஆய்வாளர் அறிக்கை தாக்கல் செய்ய உத்தரவிடப்பட்டு வழக்கு விசாரணை மார்ச் 26-ம் தேதிக்கு ஒத்திவைக்கப்பட்டது.

Published : March 23, 2026 at 9:40 PM IST

மதுரை : தீயணைப்புத் துறை துணை இயக்குநர் அலுலகத்தில் லஞ்சப் பணம் கைப்பற்றப்பட்டது தொடர்பான வழக்கை சிபிஐ-க்கு மாற்றக்கோரிய வழக்கில், நெல்லை லஞ்ச ஒழிப்பு துறையின் ஆய்வாளர் அறிக்கை தாக்கல் செய்ய சென்னை உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு உத்தரவிட்டுள்ளது.

தூத்துக்குடியைச் சேர்ந்த செந்தில்குமார் என்பவர் உயர்நீதிமன்ற மதுரை அமர்வில் மனு ஒன்றை தாக்கல் செய்திருந்தார். அதில்,'நெல்லை தீயணைப்புத்துறை துணை இயக்குvர் அலுலகத்தில் லஞ்சப் பணம் கைப்பற்றப்பட்டது குறித்த வழக்கை சிபிஐ-க்கு மாற்ற உத்தரவிட வேண்டும்' என்று கோரியிருந்தார்.

மேலும், 'இதுதொடர்பாக நெல்லை லஞ்ச ஒழிப்பு காவல் துறையினர் பதிவு செய்த வழக்கையும், பெருமாள்புரம் போலீஸார் பதிவு செய்த வழக்கையும் சிபிஐக்கு மாற்றி உத்தரவிட வேண்டும்' எனவும் கேட்கப்பட்டிருந்தது.

இந்த வழக்கு நீதிபதி புகழேந்தி முன் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது மனுதாரர் தரப்பில், "தீயணைப்புத் துறை துணை இயக்குநர் சரவணபாபு, கன்னியாகுமரியில் பணியாற்றிய காலத்தில், லஞ்சம் பெற்றுக்கொண்டு போலி தடையில்லா சான்றிதழ் வழங்கிய விவகாரத்தில் சுந்தரராஜன் என்பவர் மீது நடவடிக்கை எடுத்திருந்தார். இதனால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் இணைந்து, பழிவாங்கும் நடவடிக்கையாக அவரை இந்த வழக்கில் சிக்கவைக்க முயற்சி செய்திருக்கலாம்" என கூறப்பட்டது.

இதையடுத்து நீதிபதி, "தீயணைப்பு துறை உரிமம் வழங்கும்போது பின்பற்றப்படும் நடைமுறைகள் என்ன? இதில் அதிகாரிகளின் பங்கு என்ன? என்பது தொடர்பாகவும், போலியாக வழங்கப்பட்ட சான்றுகள் தொடர்பாக ஆய்வு செய்யப்பட்டு சரி செய்யப்பட்டுள்ளனவா? என்பது குறித்தும் நெல்லை லஞ்ச ஒழிப்பு துறையின் ஆய்வாளர் அறிக்கை தாக்கல் செய்ய உத்தரவிட்டு வழக்கை மார்ச் 26-ம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்தார்.

