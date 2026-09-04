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கட்டடங்களில் தீ தடுப்பு மற்றும் பாதுகாப்பு வசதிகளுக்கான சட்ட திருத்த மசோதா - முதல்வர் விஜய் குறிப்பிட்ட காரணங்கள்

கட்டட சட்டங்களில் இருந்து தேசிய கட்டட குறியீடு தொடர்பான குறிப்புகளை நீக்கிவிட்டு, விதிமுறைகளை நவீனப்படுத்த வேண்டும் என்று மசோதாவில் பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளது.

சட்டப்பேரவையில் முதலமைச்சர் விஜய்
சட்டப்பேரவையில் முதலமைச்சர் விஜய் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 4, 2026 at 11:13 AM IST

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சென்னை: தொழில்துறை, பெட்ரோலியம், வெடிபொருள் சட்டத்தின் கீழ் வரும் கட்டடங்களில் தீ தடுப்பு மற்றும் பாதுகாப்பு வசதிகள் கட்டாயம் ஏற்படுத்த வேண்டும் என்று சட்டப்பேரவையில் முதலமைச்சர் விஜய் சட்ட திருத்த மசோதாவை தாக்கல் செய்தார்.

தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையில் முதலமைச்சர் விஜய், தமிழ்நாடு தீயணைப்பு மற்றும் மீட்புப் பணிகள் சட்டத்தை திருத்தம் செய்வதற்கான மசோதா ஒன்றை அறிமுகம் செய்தார். அதில், "இந்திய தர நிர்ணய நிறுவனம் கீழ் வரும் நுகர்வோர் விவகாரங்கள் துறை, கடந்த ஏப்ரல் 30 அன்று அரசிதழ் ஒன்றை வெளியிட்டது.

அந்த அறிவிப்பின்படி, இந்திய தேசிய கட்டடக் குறியீடு 2016-ஐ திரும்பப் பெற்றுள்ளதாக கூறப்பட்டுள்ளது. அதைத் தொடர்ந்து, 2026-ஆம் ஆண்டுக்கான வணிக சீர்திருத்த செயல்திட்டத்தின் கீழ், கட்டுமான அனுமதி மற்றும் கட்டட ஒழுங்குமுறைகள் தொடர்பான சீர்திருத்தங்களின் அடிப்படையில் சில முக்கிய பரிந்துரைகள் செய்யப்பட்டுள்ளன.

அதன்படி, கட்டட சட்டங்களில் இருந்து தேசிய கட்டட குறியீடு தொடர்பான குறிப்புகளை நீக்கிவிட்டு, அதற்குப் பதிலாக தாராளமயமாக்கப்பட்ட மற்றும் நவீன தரநிலைகளை புகுத்தி, தீயணைப்பு மற்றும் கட்டட விதிமுறைகளை நவீனப்படுத்த வேண்டும் என்று பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த வணிக சீர்திருத்த செயல் திட்டத்தின் பரிந்துரைகளை அரசு கவனமாக பரிசீலித்து, தமிழ்நாடு தீயணைப்பு மற்றும் மீட்புப் பணிகள் சட்டத்தில் தகுந்த திருத்தங்களை மேற்கொள்ள முடிவு செய்துள்ளது. இந்த முடிவை நடைமுறைப்படுத்துவதற்காக தற்போது இந்த சட்ட மசோதா கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது.

இதன்மூலம் மாநிலத்தின் கட்டட மற்றும் தீயணைப்பு விதிமுறைகள் நவீனப்படுத்தப்பட்டு, புதிய தரநிலைகளுக்கு ஏற்ப மாற்றியமைக்கப்பட உள்ளன. அதன்படி, கட்டடங்களின் உரிமையாளர்கள் அல்லது அங்கு வசிப்பவர்கள், இந்த சட்டத்தின் கீழ் வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ள கட்டடங்களில் தீ தடுப்பு மற்றும் உயிர் பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வது கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது.

தனிப்பட்ட முறையிலோ அல்லது கூட்டாகவோ பொறுப்பு வகிக்கும் உரிமையாளர்கள் மற்றும் குடியிருப்பாளர்கள், இந்த சட்டத்தின் விதிகளுக்கும், அதன் கீழ் உருவாக்கப்பட்டுள்ள விதிமுறைகளுக்கும் உட்பட்டு பாதுகாப்பு வசதிகளைச் செய்துதர வேண்டும். குறிப்பாக, தமிழ்நாடு ஒருங்கிணைந்த வளர்ச்சி மற்றும் கட்டட விதிகள் 2019-ன் கீழ் பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ள தீ தடுப்பு மற்றும் உயிர் பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளை அவர்கள் உறுதி செய்ய வேண்டும்.

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மேலும், எண்ணெய் தொழில் பாதுகாப்பு இயக்குநரகத்தின் வழிகாட்டுதல்கள் படி, 1934-ஆம் ஆண்டு பெட்ரோலியம் சட்டம் மற்றும் அதன் கீழ் உள்ள விதிகள், 1884-ஆம் ஆண்டு வெடிபொருட்கள் சட்டம் மற்றும் அதன் கீழ் உள்ள விதிகளின்படி பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளைச் செய்ய வேண்டும்.
இவை தவிர, அரசு அல்லது தொடர்புடைய பிற அதிகார அமைப்புகள் அவ்வப்போது வெளியிடும் வழிகாட்டுதல்கள் மற்றும் நடைமுறையில் உள்ள பிற சட்டங்களின் படியும் பாதுகாப்பு வசதிகளை செய்துதருவது உரிமையாளர்கள் மற்றும் குடியிருப்பாளர்களின் கடமையாகும்.

இந்த விதிமுறைகளை முறையாகப் பின்பற்றி, கட்டடங்களில் தேவையான அனைத்து பாதுகாப்பு அம்சங்களையும் உறுதிசெய்ய வேண்டும் என்று அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. இந்த சட்ட விதிகளின்படி பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வது கட்டடத்தின் உரிமையாளர் அல்லது குடியிருப்பாளரின் சட்டப்பூர்வமான பொறுப்பாகும்" என முதலமைச்சர் விஜய் தாக்கல் செய்த மசோதாவில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

TAGGED:

CHIEF MINISTER VIJAY
FIRE PREVENTION AND SAFETY
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முதலமைச்சர் விஜய்
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