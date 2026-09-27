தாம்பரம் ரயில் நிலையத்தில் தீயணைப்பு வீரர் மாரடைப்பால் உயிரிழப்பு
தாம்பரம் ரயில் நிலையத்தில் இறங்கிய அவர், படிக்கட்டில் ஏறிச் செல்லும் போது அவருக்கு திடீரென நெஞ்சுவலி ஏற்பட்டுள்ளது.
Published : September 27, 2026 at 10:58 PM IST
சென்னை: தாம்பரம் ரயில் நிலையத்தில் தீயணைப்பு வீரர் மாரடைப்பால் உயிரிழந்த சம்பவம் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
ராமநாதபுரம் மாவட்டம் பரமகுடியை சேர்ந்தவர் ராகுல்மதி (24). இவர் கடந்த ஜனவரி மாதம் தீயணைப்பு துறையில் பணியில் சேர்ந்துள்ளார்.
முதுகுளத்தூர் தீயணைப்பு நிலையத்தில் பணியாற்றி வந்த இவர், தாம்பரம் சானிடோரியத்தில் உள்ள மாநில தீயணைப்பு பயிற்சி பள்ளியில் நடைபெறும் டெக்னிக்கல் பயிற்சியில் சேர்வதற்காக ராகுல் மதி இன்று சென்னைக்கு ரயிலில் வந்துள்ளார்.
தாம்பரம் ரயில் நிலையத்தில் இறங்கிய அவர், படிக்கட்டில் ஏறிச் செல்லும் போது அவருக்கு திடீரென நெஞ்சுவலி ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால் மயங்கி விழுந்த அவரை அங்கிருந்தவர்கள் மீட்டு, தாம்பரம் அரசு தலைமை மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றனர்.
அங்கு அவரை பரிசோதித்த மருத்துவர்கள், அவர் மாரடைப்பு ஏற்பட்டு ஏற்கனவே உயிரிழந்துவிட்டதாக தெரிவித்தனர்.
இதுகுறித்து தாம்பரம் ரயில்வே போலீசார் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். முதற்கட்ட விசாரணையில், உயிரிழந்த ராகுல்மதிக்கு மூச்சுத் திணறல் (வீசிங்) பிரச்சனை இருந்ததாக கூறப்படுகிறது. இந்த சம்பவம் தீயணைப்புத் துறையினர் மற்றும் காவல்துறையினர் இடையே பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.