தீபாவளியை முன்னிட்டு சிவகாசியில் ரூ. 7,000 கோடிக்கு பட்டாசு விற்பனை! உற்பத்தியாளர்கள் மகிழ்ச்சி!
தீபாவளி பண்டிகையை ஒட்டி சிவகாசியில் இந்தாண்டு ரூ.7 ஆயிரம் கோடிக்கு பட்டாசு விற்பனையாகியுள்ளது.
Published : October 20, 2025 at 11:11 AM IST
சிவகாசி: பட்டாசு நகரமான சிவகாசியில் இந்த ஆண்டு தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு சுமார் 7ஆயிரம் கோடி ரூபாய்க்கு பட்டாசுகள் விற்பனையாகி இருப்பதாக, பட்டாசு உற்பத்தியாளர்கள் மற்றும் வணிகர் கூட்டமைப்பினர் தெரிவித்துள்ளனர்.
நாடு முழுவதும் தீபாவளி பண்டிகை இன்று (அக்.20) கோலாகலமாக கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. அனைவரும் புத்தாடை உடுத்தி, இனிப்புகள் வழங்கி, பட்டாசுகளை வெடித்து உற்சாகமாக கொண்டாடி வருகின்றனர். தீபாவளி என்றாலே நினைவுக்கு வருவது முதலில் பட்டாசுதான். பட்டாசு உற்பத்தியில் இந்தியாவிலேயே சிவகாசிதான் முதலிடத்தில் உள்ளது.
'பட்டாசு நகரம்' என அழைக்கப்படுகிற சிவகாசி மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் பட்டாசு தயாரிப்பது பிரதான தொழிலாகும். இங்கு, ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட பட்டாசு ஆலைகள் செயல்பட்டு வருகின்றன. நாடு முழுவதும் விற்பனையாகிற பட்டாசுகளில், 90 சதவீதம் இங்கிருந்துதான் தயாரிக்கப்பட்டு அனுப்பி வைக்கப்படுகிறது.
அதனாலேயே பண்டிகையை நாட்களில் நிறையப்பேர் சிவகாசிக்கே நேரில் சென்று பட்டாசுகளை வாங்குவதை வழக்கமாக கொண்டுள்ளனர். ஆன்லைன் மூலமாகவும் பட்டாசு விற்பனை நடைபெறுகிறது. மற்ற பகுதிகளில் உள்ள கடைகளில் இருக்கும் பட்டாசு விலையைவிட இங்கு மலிவாகவும், மொத்தமாகவும், புதுவகையான ரகங்களும் கிடைக்கும் என்பதால் அனைவரும் ஆர்வமுடன் வந்து பட்டாசுகளை வாங்கிச் செல்வர்.
ரூ.7 ஆயிரம் கோடிக்கு பட்டாசு விற்பனை:
இந்த நிலையில், தீபாவளி பண்டிகையை ஒட்டி இந்த ஆண்டு சிவகாசியில் ரூ.7 ஆயிரம் கோடிக்கு பட்டாசு விற்பனை நடைபெற்றுள்ளதாக, பட்டாசு உற்பத்தியாளர்கள் மற்றும் வணிகர் கூட்டமைப்பினர் தெரிவித்துள்ளனர். கடந்த ஆண்டு ரூ. 6 ஆயிரம் கோடிக்கு பட்டாசு விற்பனை நடைபெற்ற நிலையில், இந்த ஆண்டு சுமார் ஆயிரம் கோடி அதிகரித்து, ரூ. 7 ஆயிரம் கோடி வரை பட்டாசு விற்பனை நடைபெற்றுள்ளது. கடந்த ஆண்டை விட, பட்டாசு விற்பனை நடப்பாண்டு அதிகரித்துள்ளது மகிழ்ச்சி அளிப்பாதாக உற்பத்தியாளர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.
முன்னதாக, காற்று மாசு ஏற்படுத்துவதாக தொடரப்பட்ட வழக்கில், டெல்லி மற்றும் தேசிய தலைநகர் மண்டலமான என்.சி.ஆரில் (National Capital Region) கடந்த 2018 ஆம் ஆண்டு முதல், பட்டாசுகளை விற்கவும், வெடிக்கவும் உச்ச நீதிமன்றம் தடை விதித்திருந்தது. இது தொடர்பான வழக்குகள் உச்ச நீதிமன்றத்தில் விசாரிக்கப்பட்டு, கடந்த 15 ஆம் தேதி டெல்லியில் பசுமை பட்டாசுகள் வெடிக்கவும், விற்கவும் அனுமதி அளிக்கப்பட்டது.
இந்நிலையில் 7 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு பட்டாசு வெடிக்க அனுமதி வழங்கப்பட்டதால், சிவகாசி பட்டாசு உற்பத்தி தொழிலில் இந்தாண்டு பெரும் மாற்றம் ஏற்பட்டது. ஏராளமான பட்டாசுகள் டெல்லிக்கு ஏற்றுமதி செய்யப்பட்டது. இதனால், கடந்த ஆண்டைவிட இந்தாண்டு கூடுதலாக சுமார் ஆயிரம் கோடி வரை பட்டாசு விற்பனை அதிகரித்துள்ளதாக பட்டாசு உற்பத்தியாளர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.