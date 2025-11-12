அதிகாலை நேரத்தில் பற்றி எரிந்த வீடு - தீயை கட்டுக்குள் கொண்டு வந்த தீயணைப்பு படை வீரர்கள்!
Published : November 12, 2025 at 4:42 PM IST
வேலூர்: இன்று அதிகாலை காட்பாடி தாராபடவேடு பகுதியில் உள்ள பழைய ஓடு வீடு ஒன்றில் ஏற்பட்ட தீ விபத்து அப்பகுதியில் பதற்றத்தை ஏற்படுத்தியது.
மண்டலம்-1 அலுவலகம் எதிரே உள்ள தெருவில் அமைந்திருந்த இந்த ஓட்டு வீடு அதிகாலை 4 மணியளவில் திடீரென தீப்பற்றி எரிந்தது. தீ விபத்து குறித்து தகவல் கிடைத்ததும் தீயணைப்பு துறை உடனடியாக சம்பவ இடத்துக்கு விரைந்து வந்து தீயை கட்டுக்குள் கொண்டு வந்தது. தீயில் யாருக்கும் காயம் ஏதும் ஏற்படவில்லை என்று அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.
தாராபடவேடு பகுதியில் உள்ள இந்த வீட்டின் உரிமையாளர் வேலு மகன் சுந்தர் (55) என்பதும், அவர் இப்போது காட்பாடியில் வசித்து வரும் நிலையில், இந்த வீட்டில் பழைய பொருட்களை போட்டு பாதுகாத்து வந்ததும் விசாரணையில் தெரிய வந்தது.
சுந்தருக்கு சொந்தமான இந்த பழைய ஓட்டு வீட்டில் தற்போது யாரும் வசிக்கவில்லை என்பதால் பெரும் அசம்பாவிதங்கள் தவிர்க்கப்பட்டது. எரிந்து நாசமான வீட்டில் பழைய துணிகள், ஆட்டோ லெதர் சாமான்கள் மற்றும் சில மரப்பொருட்கள் வைத்திருந்ததாக சுந்தர் காவல் துறையினரிடம் கூறியுள்ளார்.
இன்று அதிகாலை திடீரென வீட்டில் இருந்து புகை எழுந்ததை அக்கம் பக்கத்தினர் கவனித்து, உடனடியாக தீயணைப்பு துறைக்கு தகவல் கொடுத்துள்ளனர். அவர்கள் விரைந்து வந்து தீயை அணைக்கும் பணியில் ஈடுபட்டு, சில மணி நேர போராட்டத்திற்குப் பிறகு தீயை முழுமையாக கட்டுக்குள் கொண்டு வந்தனர்.
முதற்கட்ட விசாரணையில் மின்கசிவு காரணமாக தீ ஏற்பட்டிருக்கலாம் என கூறப்படுகிறது. சம்பவ இடத்துக்கு வந்த காவல்துறையினர், ஆய்வு செய்து தீ விபத்து தொடர்பாக வழக்குப் பதிவு செய்தனர். அதன்பின்னர், தீ விபத்தில் உயிரிழப்பு ஏதுமில்லை என்பதும் உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
இந்த சம்பவம் குறித்து காட்பாடி தீயணைப்புத் துறை அலுவலர் பேசுகையில், “அதிகாலை 4.00 மணியளவில் தாராபடவேடு பகுதியில் பழைய ஓட்டு வீடு ஒன்றில் தீப்பற்றி எரிவதாக தகவல் கிடைத்ததும், எங்கள் குழுவினர் உடனடியாக சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து சென்றனர்.
அந்த வீடு தற்போது பயன்பாட்டில் இல்லை. உள்ளே பழைய துணிகள், ஆட்டோ லெதர் பொருட்கள் மற்றும் சில மரப்பொருட்கள் இருந்ததால் தீ வேகமாகப் பரவியது. நாங்கள் துரிதமாக செயல்பட்டு தீயை கட்டுக்குள் கொண்டு வந்தோம். யாருக்கும் காயம் ஏற்படவில்லை.
மின்கசிவு அல்லது யாராவது தீ வைத்தார்களா என்பது குறித்து விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது. பொதுமக்கள் பயன்பாடு இல்லாமல் இருக்கும் வீடுகளில் எளிதில் தீ பற்றக்கூடிய பொருட்களை (பழைய துணிகள், பிளாஸ்டிக், லெதர் பொருட்கள்) குவித்து வைப்பதை தவிர்க்குமாறு கேட்டுக் கொள்கிறோம்” என்று தெரிவித்தார்.