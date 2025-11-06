ETV Bharat / state

திடீரென பற்றியெரிந்த மருத்துவமனை பெயர்ப்பலகை: சாதுர்யமாக செயல்பட்ட தீயணைப்பு வீரர்களால் பெரும் அசம்பாவிதம் தவிர்ப்பு!

பெயர்ப்பலகையில் பற்றியெரிந்த தீயை தீயணைப்பு துறையினர் துரிதமாக செயல்பட்டு அணைத்ததால் பெரும் அசம்பாவிதம் தவிர்க்கப்பட்டது.

சம்பவ இடத்தில் தீயணைப்புதுறை வாகனங்கள்
சம்பவ இடத்தில் தீயணைப்புதுறை வாகனங்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 6, 2025 at 8:20 AM IST

திண்டுக்கல்: பழனி செல்லும் வழியில் அமைந்துள்ள தனியார் மருத்துவமனையின் பிரம்மாண்ட பெயர்ப்பலகை திடீரென தீப்பற்றி எரிந்தால் அங்கிருந்த மக்கள் பீதியடைந்தனர்.

திண்டுக்கல் - பழனி பிரதான சாலையில் அமைந்துள்ளது ஸ்ரீ சத்திய சுபா மருத்துவமனை. இந்த மருத்துவமனைக்கு தினந்தோறும் 200க்கும் மேற்பட்டோர் சிகிச்சைகாக வருகை தருகின்றனர். இந்த மருத்துவமனை கட்டடத்தின் மொட்டை மாடியில் மின்சாரத்தின்மூலம் இயங்கும் பிரம்மாண்ட ஒளி பெயர்ப்பலகை வைக்கப்பட்டுள்ளது.

நேற்று (நவ.5) மாலை இந்த பெயர்ப்பலகையில் மின்கசிவு ஏற்பட்டு திடீரென தீப்பற்றி எரிய தொடங்கியது. இதைப் பார்த்து அதிர்ச்சியடைந்த அப்பகுதி மக்கள் உடனடியாக மருத்துவமனையில் உள்ளவர்களிடம் இதுகுறித்து தெரிவித்தனர். தொடர்ந்து திண்டுக்கல் தீயணைப்பு நிலையத்திற்கும் தகவல் அளிக்கப்பட்டது. மேலும் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக மருத்துவமனை ஊழியர்கள் மற்றும் நோயாளிகள் பாதுகாப்பாக வெளியேற்றப்பட்டனர்.

தகவலின் அடிப்படையில் இரண்டு தீயணைப்பு வாகனங்கள் மற்றும் மீட்புக் குழுவினர் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்து சில நிமிடங்களிலேயே தீயை முழுமையாக அணைத்தனர். மீட்புப் பணிகள் விரைந்து மேற்கொள்ளப்பட்டதால் நல்வாய்ப்பாக பெரிய சேதம் எதுவும் நடக்கவிலை. இருப்பினும் மருத்துவமனையின் பிரம்மாண்ட பெயர்ப்பலகை முழுவதும் எரிந்து சாம்பலானது.

தீப்பற்றி எரிந்த பெயர் பலகை
தீப்பற்றி எரிந்த பெயர் பலகை (ETV Bharat Tamil Nadu)

தவிர்க்கப்பட்ட அசம்பாவிதம்

மருத்துவமனைக்கு நேரெதிரே ஒரு பெட்ரோல் பங்க் இருக்கிறது. மேலும், அருகிலேயே ஆட்டோமொபைல் ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் கடைகள், உணவகங்கள் என அடர்த்தியான வணிக வளாகங்கள் உள்ளன. அதுமட்டுமின்றி திண்டுக்கல் - பழனி சாலையானது போக்குவரத்து நெரிசல் மிகுந்த பகுதி. இத்தகைய சூழலில் தீ விபத்து ஏற்பட்டதால் அங்கு பெரும் பதற்றம் நிலவியது.

ஏற்கனவே, கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன் திண்டுக்கலில் உள்ள ஒரு தனியார் மருத்துவமனையில் மின்கசிவினால் ஏற்பட்ட தீ விபத்தில் சிக்கி ஆறு பேர் உயிரிழந்தனர். அச்சம்பவம் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்திய நிலையில் தற்போது ஏற்பட்ட தீவிபத்து அங்குள்ளவர்களை அச்சத்தில் ஆழ்த்தியது.

மின் கசிவினால் ஏற்பட்ட அந்த தீ விபத்து குறித்து தீயணைப்புத் துறை அதிகாரி ஒருவர் கூறுகையில், “மாலை நேரம் என்பதால் போக்குவரத்து அதிகமாக இருந்து. இருப்பினும், தகவல் கிடைத்தவுடன், நாங்களும் விரைவான நடவடிக்கை எடுத்ததால் பெரும் ஆபத்து தவிர்க்கப்பட்டது. மருத்துவமனை நிர்வாகம் மின் வயரிங், ஜெனரேட்டர், எமர்ஜென்சி லைட் போன்றவற்றை தவறாமல் பரிசோதிக்க வேண்டும்” என்றார்.

மருத்துவமனை நிர்வாகம் சார்பில், தீ விபத்து பெயர்ப்பலகையில் மட்டுமே ஏற்பட்டதாகவும், இதனால் நோயாளிகள் பாதிக்கப்படவில்லை என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது. மேலும், உடனடியாக மின்சாரத்தைத் துண்டித்து, பழுதுபார்க்கும் பணி நடைபெற்று வருவதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

