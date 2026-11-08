கொடைக்கானலுக்கு சுற்றுலா வந்த கேரள பள்ளி மாணவர்கள் பேருந்தில் தீ விபத்து
ஓட்டுநர் சரியான நேரத்தில் பேருந்தை நிறுத்தியதால், மாணவர்கள் யாருக்கும் காயம் ஏற்படாமல் மீட்கப்பட்டனர்.
Published : November 8, 2026 at 2:44 PM IST
தேனி: கொடைக்கானலுக்கு சுற்றுலா வந்த கேரள பள்ளி மாணவர்களின் பேருந்து திடீரென தீப்பற்றி எரிந்ததால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.
கேரளம் மாநிலம் பாலக்காட்டில் உள்ள அரசு உதவி பெறும் பள்ளியை சேர்ந்த மாணவ - மாணவிகள் சுமார் 50-க்கும் மேற்பட்டோர் விடுமுறை தினத்தை முன்னிட்டு திண்டுக்கல் மாவட்டம் கொடைக்கானலுக்கு நேற்று சுற்றுலா வந்தனர். பயணத்தை முடித்துகொண்டு மூணாறு செல்வதற்காக மீண்டும் கேரளா நோக்கி பேருந்தில் சென்று கொண்டிருந்தனர்.
அப்போது தேனி மாவட்டம் தேவதானப்பட்டி அருகே புல்லக்காப்பட்டி என்ற இடத்தின் அருகே பேருந்து சென்றபோது திடீரென டயர் வெடித்து புகை வர தொடங்கியுள்ளது.
இதனையடுத்து பேருந்தில் இருந்த பள்ளி மாணவர்கள் கூச்சலிட்டுள்ளனர். உடனே சுதாரித்த ஓட்டுநர், பேருந்தை சாலை ஓரத்தில் நிறுத்திவிட்டு, மாணவர்களை பாதுகாப்பாக கீழே இறக்கினார். சிறிது நேரத்தில் பேருந்தில் தீ பிடித்து எரிந்தது.
தொடர்ந்து, பேருந்தில் இருந்த தண்ணீரை கொண்டு தீயை அணைக்க முயற்சித்தனர். இருப்பினும், தீயை கட்டுப்படுத்த முடியாத காரணத்தினால், தீயணைப்பு துறையினருக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது.
கேரள மாணவர்கள் வந்த சுற்றுலா பேருந்தில் தீ விபத்து #keralabusaccident | #busfireaccident | #theni | #keralabus | #ETVBharatTamilNadu https://t.co/HU8qYVoxcZ— ETV Bharat Tamil Nadu (@ETVBharatTN) November 8, 2026
தகவல் அறிந்து பெரியகுளம், வத்தலகுண்டு பகுதியில் இருந்து சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்த தீயணைப்பு துறையினர் சுமார் அரை மணி நேர போராட்டத்திற்கு பிறகு தீயை முழுவதும் அணைத்துக் கட்டுக்குள் கொண்டு வந்தனர்.
இந்த விபத்தில் பேருந்து முழுவதும் தீயில் எரிந்து சேதமடைந்தது. இதில் மாணவர்களின் உடைகளும் தீயில் கருகின. இதனால் அப்பகுதியே புகை மண்டலமாக காட்சியளித்தது.
ஓட்டுநர் சரியான நேரத்தில் பேருந்தை நிறுத்தியதால், மாணவர்கள் யாருக்கும் காயம் ஏற்படவில்லை. இந்த சம்பவத்தையடுத்து அப்பகுதியில் சிறிது நேரம் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.
இது குறித்து தேவதானப்பட்டி காவல்துறையினர் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். முதற்கட்ட தகவலில் பேருந்தின் டயர் வெடித்ததில் சிராய்வு ஏற்பட்டு பேருந்தின் குளிர்சாதன சிலிண்டர் மூலமாக தீ பற்றியதாக காவல்துறையினர் தெரிவித்துள்ளனர்.
இதனையடுத்து, மாற்று பேருந்து மூலம் பள்ளி மாணவர்களை பாதுகாப்பாக கேரள மாநிலம் பாலக்காட்டிற்கு அனுப்பி வைக்கும் பணியில் காவல்துறையினர் ஈடுபட்டனர். இந்த சம்பவத்தால் அந்த பகுதியில் ஒரு மணி நேரத்திற்கு மேலாக வாகனப் போக்குவரத்து தடைபட்டது.