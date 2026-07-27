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தருமபுரி அருகே ரயில் பெட்டியில் 'திடீர்' தீ - 2-வது நாளக நீடிக்கும் விசாரணை

ஆரம்ப நிலையிலேயே கண்டறியப்பட்டு தீ அணைக்கப்பட்டதால் பெரிய அளவிலான சேதமும், உயிரிழப்புகளும் தவிர்க்கப்பட்டதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.

ரயிலின் சக்கரப் பகுதியில் ஏற்பட்ட தீவிபத்து
ரயிலின் சக்கரப் பகுதியில் ஏற்பட்ட தீவிபத்து (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 27, 2026 at 3:48 PM IST

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தருமபுரி: பெங்களூரிலிருந்து சேலம் நோக்கி சென்று கொண்டிருந்த பயணிகள் ரயிலின் சக்கரப் பகுதியில் திடீரென தீ விபத்து ஏற்பட்டது. இது தொடர்பாக 2-வது நாளாக இன்னும் அதிகாரிகள் தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

பெங்களூரு யஸ்வந்த்பூரில் இருந்து சேலம் செல்லும் பயணிகள் ரயில் நேற்று இரவு 7.13 மணிக்கு தருமபுரி ரயில் நிலையத்தில் உள்ள முதலாவது நடைமேடைக்கு வந்தடைந்தது. அப்போது ரயிலின் ஐந்தாவது பெட்டியின் கீழ் உள்ள சாக்கப்சாரில் உள்ள ஸ்பிரிங் தீப்பிடித்து எரிந்தது. இதனைக் கண்ட ரயில்வே பாதுகாப்பு படையினர், ரயில் ஓட்டுநருக்கு தகவல் தெரிவித்தனர்.

தீயை அணைக்கும் பணியில் ஊழியர்கள்
தீயை அணைக்கும் பணியில் ஊழியர்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

தொடர்ந்து ரயில்வே காவல் துறையினர், ரயில்வே ஊழியர்கள் இணைந்து தீயை அணைத்தனர். இதனைத் தொடர்ந்து தீ முழுவதுமாக அணைக்கப்பட்டு, 47 நிமிடங்கள் கால தாமதமாக பேசஞ்சர் ரயில் தருமபுரியில் இருந்து சேலம் நோக்கி புறப்பட்டது.

சம்பவம் ஆரம்ப நிலையிலேயே கண்டறியப்பட்டு தீ அணைக்கப்பட்டதால் பெரிய அளவிலான சேதமும், உயிரிழப்பும் தவிர்க்கப்பட்டது. திடீரென ரயிலில் தீப்பிடித்ததால் பயணிகள் மத்தியில் சிறிது நேரம் பரபரப்பு நிலவியது. இதனிடையே ரயில்வே அதிகாரிகள் சம்பவம் தொடர்பாக 2-வது நாளாக இன்றும் தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகிறார்கள்.

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ரயில் பெட்டியில் தீவிபத்து
பேசஞ்சர் ரயில்
DHARMAPURI

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