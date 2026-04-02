எல்ஐசி அருகே தனியார் வணிக வளாகத்தில் தீ விபத்து: அலறியடித்து ஓடிய பொதுமக்கள்
Published : April 2, 2026 at 8:49 PM IST
சென்னை: எல்ஐசி அருகே உள்ள வாகன உதிரிபாக விற்பனையகத்தில் ஏற்பட்ட தீ விபத்தில் 1 கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள பொருட்கள் தீக்கிரையானதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
சென்னையின் முக்கிய சாலைகளில் ஒன்றான அண்ணா சாலையை அடுத்துள்ளது ஜி.பி. சாலை. இங்கு ஏராளமான வாகன உதிரிபாக விற்பனையகங்கள் செயல்பட்டு வருகின்றன. அந்த வகையில், அப்பகுதியில் தனியார் வணிக வளாகம் ஒன்றில் அஜித் என்பவர் வாகனங்களுக்கான உதிரிபாக குடோன் ஒன்றை நடத்தி வந்தார். இது எல்ஐசி கட்டிடத்திற்கு சற்றே அருகில் அமைந்துள்ளது. இந்த குடோனில் இன்று தீ விபத்து ஏற்பட்டது.
குடோன் ஊழியர்கள் தீயைக் கட்டுப்படுத்த முயற்சித்தும் அது பலனளிக்கவில்லை. மளமளவென எரிந்த தீ கண்ணிமைக்கும் நேரத்தில் குடோன் முழுக்க பரவியது. இதனால் குடோனில் பணிபுரிந்த ஊழியர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் அங்கிருந்து அலறியடித்து ஓடினர். தீ விபத்து குறித்து தகவல் அறிந்து வந்த எழும்பூர் தீயணைப்புத் துறையினர் உடனடியாக விரைந்து வந்து தீயைக் கட்டுக்குள் கொண்டு வரும் முயற்சியில் களமிறங்கினர்.
அவர்களுடன் கூடுதலாக திருவல்லிக்கேனி, தேனாம்பேட்டை உள்ளிட்ட பகுதிகளில் இருந்தும் தீயணைப்பு வீரர்கள் 7-க்கும் மேற்பட்ட வாகனங்களில் வந்து தீயணைப்பு பணியில் ஈடுபட்டனர். சென்னை மாவட்ட தீயணைப்பு துறை அலுவலரான மனோ பிரசன்னா மேற்பார்வையிலும், அறிவுறுத்தலின் அடிப்படையிலும் அவர்கள் செயல்பட்டனர்.
தீ விபத்து காரணமாக அந்த பகுதி முழுவதும் கரும்புகை சூழ்ந்து காணப்பட்டது. மேலும், அருகிலுள்ள கடைகளுக்கும் தீ பரவத் தொடங்கியது. அதனை கட்டுப்படுத்தும் வகையில் தீயணைப்புத் துறையினர் துரிதமாக செயல்பட்டனர். ஆனால், அஜித்தின் குடோனை தீ முழுமையாக தனக்கு இரையாக்கிக் கொண்டது.
இதனால் அந்த பகுதி மிகுந்த பரபரப்புடன் காணப்பட்டது. குறிப்பாக, கரும்புகையால் அந்த பகுதியில் பலருக்கும் கண் எரிச்சல் மற்றும் சுவாசிப்பதில் பிரச்சனை ஏற்பட்டது. தீ விபத்தால் குடோனில் இருந்து சுமார் ஒரு கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள வாகன உதிரிபாகங்கள் எரிந்து சாம்பலானதாக கூறப்படுகிறது.
ஆனால், யாருக்கும் எந்தவிதமான அசம்பாவிதமும் ஏற்படவில்லை. அதிர்ஷ்டவசமாக அனைவரும் தீ விபத்தில் இருந்து தப்பினர். தீ விபத்து குறித்து வழக்கு பதிவு செய்த ஜாம்பஜார் போலீசார், மின் கசிவு காரணமாக தீ விபத்து ஏற்பட்டதா? அல்லது வேறு ஏதேனும் காரணம் உள்ளதா? என்ற கோணத்தில் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.