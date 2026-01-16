வேலூரில் தனியார் வாகன நிறுத்துமிடத்தில் தீ விபத்து: 10 ஆட்டோக்கள், 2 இரு சக்கர வாகனங்கள் எரிந்து சேதம்
இந்த தீ விபத்தில் அருகில் உள்ள மரக்கடை ஒன்றும் முற்றிலும் எரிந்து சாம்பலானது.
Published : January 16, 2026 at 3:11 PM IST
வேலூர்: வேலூர் அருகே காகிதப் பட்டறை என்னும் இடத்தில் தனியார் வாகன நிறுத்தத்தில் ஏற்பட்ட திடீர் தீ விபத்தில் 10 ஆட்டோக்கள், 2 இரு சக்கர வாகனங்கள், மற்றும் அருகிலியிருந்த மரக்கடை எரிந்து சுமார் 45 லட்சம் ரூபாய் மதிப்புடைய பொருட்கள் சேதமாகின.
காகிதப்பட்டறை பகுதியில் உள்ள எல்.கே.எஸ்.ஆர். என்ற பெயரில் தனியார் வாகன நிறுத்துமிடத்தை ரவி என்பவர் நடத்தி வருகிறார். இதன் அருகில், இர்ஷாத் என்பவருக்கு சொந்தமான மரக்கடை. இந்த நிலையில் நேற்று நள்ளிரவு ரவிக்கு சொந்தமான தனியார் வாகன நிறுத்துமிடத்தில் திடீரென தீ விபத்து ஏற்பட்டது. இரவு நேரம் என்பதால் தீ வேகமாக பரவி, அருகிலிருந்த மரக்கடையிலும் முழுமையாக தீப்பற்றியது. இதனால் அப்பகுதி முழுவதும் கரும்புகை சூழ்ந்து பரபரப்பு ஏற்பட்டது.
இதைப் பார்த்த அப்பகுதி மக்கள் அளித்த தகவலின் பேரில் வேலூர் மற்றும் காட்பாடி பகுதிகளில் இருந்து மூன்று தீயணைப்பு வாகனங்கள் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்தன. தீயணைப்புத் துறையினர் சுமார் இரண்டு மணி நேரம் கடுமையாக போராடி தீயை கட்டுக்குள் கொண்டு வந்து அணைத்தனர்.
இந்த தீ விபத்தில் வாகன நிறுத்துமிடத்தில் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த 10 ஆட்டோக்கள், இரண்டு இருசக்கர வாகனங்கள் மற்றும் மரக்கடையில் இருந்த அனைத்து மரச்சாமான்களும் முற்றிலுமாக எரிந்து நாசமானது. எரிந்து போன பொருட்களின் மொத்த மதிப்பு சுமார் ரூ.45 லட்சம் என கணக்கிடப்பட்டுள்ளது.
இந்த சம்பவம் குறித்து காவல் துறையினர் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். தீ விபத்திற்கான காரணம் இதுவரை தெரியவில்லை.
இது குறித்து தீயணைப்புத் துறை அதிகாரிகள் கூறுகையில்,“காகிதப்பட்டறை பகுதியில் நள்ளிரவில் ஏற்பட்ட தீவிபத்து குறித்த தகவல் கிடைத்ததும், வேலூர் மற்றும் காட்பாடி தீயணைப்பு நிலையங்களில் இருந்து மூன்று தீயணைப்பு வாகனங்கள் உடனடியாக சம்பவ இடத்திற்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டன.
பார்கிங்க் பாயிண்டில் இருந்து தீ வேகமாக பரவி அருகிலிருந்த மரக்கடையிலும் தீப்பற்றியதால், தீயை கட்டுக்குள் கொண்டுவர சுமார் இரண்டு மணி நேரம் போராட வேண்டியிருந்தது. தீ மேலும் பரவாமல் தடுத்து முழுமையாக அணைக்கப்பட்டது. தீ விபத்திற்கான முதற்கட்ட காரணம் குறித்து தற்போது உறுதியாக தெரியவில்லை. காவல்துறை விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது” என்று தெரிவித்தனர்.