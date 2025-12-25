அரக்கோணம் அருகே ரயில் மின் பாதையில் திடீர் தீ; நடந்தது என்ன?
அரக்கோணம் ரயில் நிலையம் அருகே ரயில் மின் பாதையில் திடீரென தீப்பற்றி எரிந்த சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.
Published : December 25, 2025 at 1:51 PM IST
வேலூர்: ரயில் மின் பாதையில் பறவைகள் கூடு அமைப்பதை தடுக்க போடப்பட்ட வலையில் திடீரென தீ பற்றியதால் ரயில் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது.
அரக்கோணம் மற்றும் புளியமங்கலம் ரயில் நிலையங்களுக்கு இடையே செல்லும் மின் பாதையில் உள்ள ஒரு கம்பத்தின் மீது தீப்பற்றி எரிவதாக ரயில்வே அதிகாரிகள் மற்றும் காவல்துறையினருக்கு இன்று காலை தகவல் கிடைத்தது. தகவலின் பேரில் ரயில்வே அதிகாரிகள் சம்பவ இடத்திற்கு சென்று ஆய்வு செய்தனர். இதில் கம்பத்தின் மீது பறவைகள் அமர்ந்து, இரும்புப் பொருட்களை கொண்டு கூடு அமைக்காமல் தடுப்பதற்காக போடப்பட்ட பச்சை நிற வலை திடீரென தீப்பற்றி எரிந்தது தெரியவந்தது.
இதனையடுத்து, மின் ஊழியர் வரவழைக்கப்பட்டு தீப்பிடித்த வலை அப்புறப்படுத்தப்பட்டது. இதனால், அப்பகுதியில் சிறிது நேரம் பரபரப்பான சூழ்நிலை நிலவியது. இருப்பினும் வலை எவ்வாறு தீப்பிடித்தது? மின் பாதையில் ஏதேனும் தொழில்நுட்ப கோளாறு ஏற்பட்டுள்ளதா? என்பது குறித்து ரயில்வே அதிகாரிகள் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். இந்த சம்பவத்தின் காரணமாக மின்சார ரயில்கள் சுமார் 30 நிமிடங்கள் தாமதாமாக புறப்பட்டுச் சென்றது.
அரக்கோணம் ரயில் நிலையம் அருகே நடைபெற்று வரும் பராமரிப்பு பணிகள் காரணமாக அதிக ரயில்கள் இயக்கப்படாததால் பெரிய அளவில் போக்குவரத்து பாதிப்பு ஏற்படவில்லை என ரயில்வே அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர். மின் பாதையில் தீப்பற்றிய தகவல் கேட்டு ரயில்வே அதிகாரிகள் உடனடியாக நடவடிக்கை எடுத்ததால் பெரும் விபத்து தவிர்க்கப்பட்டதாக பயணிகள் தெரிவித்தனர். தற்போது இதுகுறித்த வீடியோ காட்சி வெளியாகி வைரலாகி வருகிறது.