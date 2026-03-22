வாகைகுளம் அருகே திடீரென தீ பிடித்து எரிந்த அரசு பேருந்து: பயணிகளின் நிலை என்ன?

தீ விபத்தை கண்டு சுதாரித்துக் கொண்ட பயணிகள், பேருந்திலிருந்து உடனடியாக கீழே இறங்கியதால் பெரும் அசம்பாவிதம் தவிர்க்கப்பட்டது.

தீ பிடித்து எரிந்த அரசு பேருந்து (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : March 22, 2026 at 8:42 AM IST

தூத்துக்குடி: தூத்துக்குடியில் இருந்து நெல்லை நோக்கி சென்று கொண்டிருந்த அரசுப் பேருந்து திடீரென தீ பிடித்து எரிந்த சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. தீ விபத்தில் பேருந்து முழுவதுமாக எரிந்து சேதமானது.

தூத்துக்குடி மாவட்டம் (பழைய பேருந்து நிலையம்) அண்ணா பேருந்து நிலையத்திலிருந்து நேற்று இரவு சுமார் 9 மணியளவில் அரசு பேருந்து ஒன்று பயணிகளை ஏற்றிக் கொண்டு திருநெல்வேலியை நோக்கி சென்று கொண்டிருந்துள்ளது. அந்த பேருந்தில் 60-க்கும் மேற்பட்ட பயணிகள் பயணம் செய்து கொண்டு இருந்தனர்.

வாகைகுளம் அருகே சென்று கொண்டிருக்கும் போது, பேருந்தின் எண்ணெய் (ஆயில்) டேங்கில் திடீரென தீ பிடித்து எரியத் தொடங்கியுள்ளது. அதனைக் கண்டு சுதாரித்துக் கொண்ட ஓட்டுநர், உடனடியாக பேருந்தை சாலை ஓரமாக நிறுத்தியுள்ளார். இதையடுத்து தீ பிடித்து எரிந்ததைக் கண்ட பயணிகள் அனைவரும் அலறியடித்துக் கொண்டு, பேருந்தில் இருந்து கீழே இறங்கினர்.

அடுத்த சில நிமிடங்களிலேயே தீ மளமளவென பரவ தொடங்கியதால், பேருந்து முழுவதும் எரிந்து சேதமானது. தகவலறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்த தீயணைப்புத் துறையினர், பேருந்தில் எரிந்து கொண்டிருந்த தீயை அணைக்கும் பணியில் ஈடுபட்டனர். நீண்ட நேரப் போராட்டத்திற்கு பிறகு, பேருந்தில் எரிந்த தீயை முற்றிலுமாக தீயணைப்புத் துறையினர் அணைத்தனர்.

தீ பிடிக்கத் தொடங்கிய உடனே ஓட்டுநர் மற்றும் நடத்துனரின் துரித நடவடிக்கையால் பயணிகள் அனைவரும் கீழே இறங்கினர். இதனால், அதிர்ஷ்டவசமாக பெரும் விபத்தானது தவிர்க்கப்பட்டது. தகவல் அறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு வந்த புதுக்கோட்டை காவல் துறையினர், வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

குறிப்பாக, பேருந்தில் தீ விபத்து ஏற்படக் காரணம் என்ன? என்ற கோணத்தில் விசாரித்து வருகின்றனர். முதல்கட்ட விசாரணையில், தொழில்நுட்பக் கோளாறு காரணமாக தீ விபத்து ஏற்பட்டிருக்கலாம் என்று தெரியவந்துள்ளது.

தமிழ்நாடு அரசின் போக்குவரத்துத் துறையின் பேருந்துகள் முறையாக பராமரிப்பு பணிகளை மேற்கொள்ளாத காரணத்தினாலேயே, இது போன்ற அசம்பாவிதங்கள் மற்றும் விபத்து சம்பவங்கள் தொடர்ந்து நடப்பதாக பொதுமக்கள் குற்றஞ்சாட்டினர்.

இந்நிலையில், சாலையில் சென்று கொண்டிருந்த அரசு பேருந்தில் திடீரென தீ விபத்து ஏற்பட்ட சம்பவம், வாகன ஓட்டிகள் மற்றும் அப்பகுதி மக்களிடையே பதற்றத்தை ஏற்படுத்தியது.

