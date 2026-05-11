தலையணை தொழில்சாலையில் பயங்கர தீ விபத்து; கரூரில் பரபரப்பு
Published : May 11, 2026 at 4:58 PM IST
கரூர்: காந்திகிராமம் பகுதியில் இயங்கி வந்த தனியார் தலையணை தயாரிக்கும் தொழிற்சாலையில் மின்கசிவு காரணமாக பயங்கர தீ விபத்து ஏற்பட்டு உள்ளது. இந்த விபத்தில் சுமார் 50 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான பெருட்கள் தீயில் கருகி நாசமாகியுள்ளன.
கரூர் மாவட்டம், கணபதிபாளையம் பகுதியைச் சேர்ந்த கனகராஜ் என்பவர், காந்திகிராமம் வள்ளலார் கோயில் அருகே தலையணை தயாரிக்கும் தொழிற்சாலை ஒன்றை நடத்தி வருகிறார். தற்காலிக தகர ஷெட்டால் உருவாக்கப்பட்ட அந்த தொழிற்சாலையில், 10 பெண்கள் உட்பட 25 பேர் பணியாற்றி வருகின்றனர். இதில் வடமாநில தொழிலாளர்களும் அடங்குவர்.
இந்த நிலையில், ஞாயிற்றுக்கிழமையான நேற்றும் (மே 10) இங்கு தலையணைகள் தயாரிக்கும் பணிகள் நடைபெற்றுள்ளன. காலை 9 மணி அளவில் தொடங்கிய தலையணை தயாரிப்பு பணியில் 25 பணியாளர்களும் ஈடுபட்டுள்ளனர். இந்த சூழலில் மதியம் சுமார் 1 மணி அளவில், தலையணை பஞ்சு பிரித்தெடுக்கும் இயந்திரத்தில் திடீர் மின்கசிவு ஏற்பட்டு தீப்பற்ற துவங்கியதாக கூறப்படுகிறது.
அப்போது பணியில் இருந்த தொழிலாளர்கள் உடனடியாக தொழிற்சாலையில் இருந்து வெளியேறினர். ஆகையால், மிகப் பெரிய துர்சம்பவம் தவிர்க்கப்பட்டுள்ளது. இதையடுத்து, தீ விபத்து குறித்து கரூர் தீயணைப்பு துறைக்கு காந்திகிராமம் குடியிருப்பு வாசிகள் தகவல் அளித்துள்ளனர்.
இதன் பேரில் இரண்டு தீயணைப்பு வாகனங்களில் வந்த திருமுருகன் தலைமையிலான தீயணைப்பு படை வீரர்கள், தீயைக் கட்டுக்குள் கொண்டு வரும் முயற்சியில் ஈடுபட்டனர். நைலான் பஞ்சில் தீ பற்றியதால், அது மளமளவென பற்றி எறிந்து மேலும் பரவியது. எனவே, தீயைக் கட்டுக்குள் கொண்டு வருவதில் சுணக்கம் ஏற்பட்டது.
மேலும், இந்த தீ விபத்தால் அந்த பகுதி முழுக்க கரும்புகையாக காட்சியளித்தது. தொடர்ந்து, இந்த தீ விபத்தில் ஏற்றுமதிக்கு தயாராக வைத்திருந்த தலையணைகள், அதின நவீன இயந்திரங்கள், மூலப்பொருள் என சுமார் ரூ.50 லட்சம் மதிப்பிலான பொருட்கள் எரிந்து நாசமாகின.
இதையடுத்து சம்பவ இடத்தில் கரூர் வட்டாட்சியர் மோகன்ராஜ், தலைமையிலான வருவாய் துறை அதிகாரிகளும், தான்தோன்றிமலை காவல்நிலைய போலீஸாரும் தீ விபத்து தொடர்பாக விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். சுமார் ஒரு மணி நேரத்துக்கும் மேலாக தீப்பற்றி எரிந்ததால் அப்பகுதியே மிகுந்த பரபரப்புடன் காணப்பட்டது.