பிரபல துணிக்கடையில் தீ விபத்து - பல லட்சம் மதிப்பிலான பொருட்கள் தீயில் எரிந்து சேதம்!

தரைத்தளம் முழுவதும் பற்றி எரிந்ததில் தீயை கட்டுக்குள் கொண்டு வருவதில் தீயணைப்புத் துறையினருக்கு கடும் சிரமம் ஏற்பட்டது.

தீயை அணைக்கும் முயற்சியில் ஈடுபட்ட தீயணைப்பு வீரர்கள்
தீயை அணைக்கும் முயற்சியில் ஈடுபட்ட தீயணைப்பு வீரர்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 21, 2025 at 7:53 AM IST

1 Min Read
அரியலூர்: மின்கசிவு காரணமாக பிரபல துணிக்கடையில் ஏற்பட்ட தீ விபத்தில், கடையில் இருந்த ரூ.3 லட்சம் மதிப்பிலான ரொக்க பணம், துணிகள், மின் சாதனங்கள் தீயில் கருகி சேதமடைந்தன.

அரியலூர் நகரின் முக்கிய கடைவீதியான தேரடியில் சண்முகம் என்பவர் கடந்த பல ஆண்டுகளாக துணிக்கடை ஒன்றை வைத்து நடத்தி வருகிறார். நேற்று (அக்.20) தீபாவளி விற்பனையை முடித்துவிட்டு இரவு 7 மணியளவில் கடையை பூட்டிவிட்டு தனது வீட்டுக்கு சென்றுள்ளார்.

இந்நிலையில், இரவு 11 மணியளவில் இரவு ரோந்து பணியில் ஈடுபட்ட போலீசார், அந்த துணிக்கடையில் இருந்து புகை வருவதை பார்த்துள்ளனர். உடனே அருகில் சென்று பார்த்தபோது துணிக்கடை உள்ளே தீப்பற்றியது தெரிந்து கொண்டிருப்பது தெரியவந்தது. இதுகுறித்து உடனடியாக தீயணைப்புத் துறையினருக்கு தகவல் தெரிவித்தனர். மேலும், கடையின் உரிமையாளர் சண்முகத்தையும் தொடர்பு கொண்டு அவருடைய கடை தீப்பற்றி எரிவதாக தெரிவித்தனர்.

தகவலறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு வந்த அரியலூர் தீயணைப்பு நிலைய அலுவலர் செந்தில்குமார் தலைமையிலான தீயணைப்பு வீரர்கள், கடையில் பற்றி எரிந்த தீயை அணைக்கும் முயற்சியில் ஈடுபட்டனர். ஆனால் அதற்குள், தரைத்தளம் முழுவதும் பற்றி எரிந்ததால் தீயை அணைப்பதில் கடும் சிரமம் ஏற்பட்டது. இதனையடுத்து, செந்துறை தீயணைப்பு நிலையம் மற்றும் தனியார் சிமெண்ட் தொழிற்சாலைக்கு சொந்தமான தீயணைப்பு வாகனங்கள் விரைந்து வரவழைக்கப்பட்டு தீயை அணைக்கும் முயற்சியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டன.

இதையும் படிங்க: கோவில்பட்டி தீப்பெட்டி ஆலை குடோனில் தீ விபத்து... பட்டாசு வெடித்த போது நேர்ந்த விபரீதம்!

இதற்கிடையில், அடுத்தடுத்த கடைகளுக்கும் தீ பரவுவதை தடுக்கும் வகையில் மின்சாரத்துறையினர் மின் இணைப்பை துண்டித்தனர். தொடர்ந்து, ஜேசிபி இயந்திரம் வரவழைக்கப்பட்டு கடையின் பிரதான இரும்பு கதவு உடைக்கப்பட்டு தீயை அணைக்கும் பணியில் ஈடுபட்டனர். சுமார் 2 மணி நேர போராட்டத்திற்கு பிறகு தீயணைப்பு வீரர்கள் ஒருவழியாக தீயை கட்டுக்குள் கொண்டு வந்தனர்.

தொடர்ந்து, இச்சம்பவம் குறித்து அரியலூர் காவல்துறையினர் வழக்கு பதிவு விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். முதற்கட்ட விசாரணையில், மின்கசிவு காரணமாக துணிக்கடையில் தீ பற்றியது தெரிய வந்தது. இந்த விபத்தில் தீபாவளி விற்பனை முடித்து கடையில் வைத்திருந்த, ரூ. 3 லட்சம் பணம், விற்பனைக்கு வைக்கப்பட்டிருந்த துணிகள், மின் சாதனங்கள், பர்னிச்சர்கள் என பல லட்சம் மதிப்பிலான பொருட்கள் முற்றிலும் எரிந்து சாம்பலாகின. தீபாவளி அன்று துணிக்கடையில் ஏற்பட்ட தீ விபத்து சம்பவமானது அப்பகுதியில் சோகத்தை ஏற்படுத்தியது.

துணிக்கடையில் தீ விபத்து
அரியலூர் துணிக்கடையில் தீ விபத்து
FIRE ACCIDENT AT TEXTILE SHOP
ARIYALUR
TEXTILE SHOP FIRE ACCIDENT

