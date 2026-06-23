தீப்பெட்டி தொழிற்சாலையில் தீ விபத்து; சுவற்றை உடைத்து பெண் தொழிலாளியை துணிச்சலுடன் மீட்ட பொதுமக்கள்
ஜேசிபி இயந்திரத்தின் உதவியுடன் தொழிற்சாலையின் சுவற்றை உடைத்து, உள்ளே சிக்கியிருந்த பெண் தொழிலாளி பரிமளாவை பொதுமக்கள் பத்திரமாக மீட்டனர்.
Published : June 23, 2026 at 8:37 PM IST
வேலூர்: காத்தாடிகுப்பம் பகுதியில் செயல்பட்டு வந்த தீப்பெட்டி தொழிற்சாலையில் திடீரென தீ விபத்து ஏற்பட்டதால் பரபரப்பான சூழல் உருவாகியது. அப்போது தீயில் சிக்கிய பெண் தொழிலாளியை பொதுமக்கள் துணிச்சலுடன் மீட்டனர்.
வேலூர் மாவட்டம், குடியாத்தம் அருகே உள்ள காத்தாடிகுப்பம் பகுதியில் சீனிவாசன் என்பவருக்கு சொந்தமான தீப்பெட்டி தொழிற்சாலை ஒன்று எம்.கே. இண்டஸ்ட்ரீஸ் என்ற பெயரில் இயங்கி வருகிறது. இந்த தொழிற்சாலையில் இன்று (ஜூன் 23) வழக்கம்போல் தீப்பெட்டிகள் தயாரிக்கும் பணிகள் தொடங்கின.
சுமார் 10 தொழிலாளர்கள் இந்த பணியில் தீவிரமாக ஈடுபட்டுக் கொண்டிருந்த சூழலில், எதிர்பாராத விதமாக தொழிற்சாலையின் ஒரு பகுதியில் திடீரென தீ விபத்து ஏற்பட்டது. மேலும், அடுத்த சில நிமிடங்களிலேயே அந்த தீ மலமலவென பரவி, தொழிற்சாலை முழுவதும் பற்றி எரிய தொடங்கியது.
இதனால் தொழிற்சாலை முழுவதும் அடர்ந்த புகை சூழ்ந்துள்ளது. இதனால் அங்கு பணியாற்றிக் கொண்டிருந்த தொழிலாளர்கள் அலறியடித்து வெளியேறினர். ஆனால், பரிமளா என்ற பெண் தொழிலாளி மட்டும் தொழிற்சாலைக்கு உள்ளேயே சிக்கி கொண்டார். இதையடுத்து, அங்கிருந்த பொதுமக்கள் உடனடியாக அவரை மீட்கும் பணியில் களமிறங்கினர்.
ஜேசிபி இயந்திரத்தின் உதவியுடன் தொழிற்சாலையின் சுவற்றை உடைத்து, உள்ளே சிக்கியிருந்த பரிமளாவை அவர்கள் பத்திரமாக மீட்டனர். இருப்பினும், அவருக்கு தீ விபத்தால் லேசான காயங்கள் ஏற்பட்டதாக தெரிகிறது. உடனே அவரை சிகிச்சைக்காக குடியாத்தம் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.
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சம்பவம் குறித்து தகவல் அறிந்த வந்த குடியாத்தம் தீயணைப்புத் துறையினர், ஒரு மணி நேரத்திற்கும் மேலாக போராடி தீயை முழுமையாக கட்டுக்குள் கொண்டு வந்தனர். இதனால் பெரும் அசம்பாவிதம் தவிர்க்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும், தீ விபத்து சம்பவம் குறித்து வழக்குப்பதிவு செய்த போலீஸார், குடியாத்தம் தீயணைப்புத் துறையினர் உடன் இணைந்து தீ விபத்துக்கான காரணம் குறித்து ஆய்வு மேற்கொண்டு வருகின்றனர். மேலும், தீ விபத்தால் ஏற்பட்ட சேதம் குறித்து மதிப்பீடு செய்யும் பணிகளும் நடைபெற்று வருகின்றன.