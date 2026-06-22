தண்டையார்பேட்டை பாரத் பெட்ரோலியம் நிறுவன சேமிப்பு கிடங்கில் தீ விபத்து; கடும் புகை மூட்டத்தால் போக்குவரத்து பாதிப்பு
தீயணைப்பு வீரர்களால் தீ கட்டுப்பாட்டிற்கு கொண்டு வரப்பட்டாலும், அதனால் உருவான புகை சில மணி நேரங்களுக்கு அந்த பகுதியைச் சூழ்ந்த வண்ணமே இருந்தது.
Published : June 22, 2026 at 6:07 PM IST
சென்னை: தண்டையார்பேட்டை வைத்தியநாதன் மேம்பாலம் அருகே இயங்கி வரும் பாரத் பெட்ரோலியம் நிறுவனத்துக்குச் சொந்தமான இன்ஜின் ஆயில் சேமிப்பு கிடங்கில் இன்று தீ விபத்து ஏற்பட்டதால் அப்பகுதியே புகை மண்டலமாக காட்சியளித்தது.
சென்னை, தண்டையார்பேட்டை, வைத்தியநாதன் மேம்பாலம் அருகே பாரத் பெட்ரோலியம் நிறுவனத்துக்கு சொந்தமான விமானங்களுக்கு தேவையான எரிபொருள், இன்ஜின் ஆயில் மற்றும் வாகனங்களுக்கான லூப்ரிகன்ட் ஆயில் தயாரிப்பு மற்றும் சேமிப்பு கிடங்கு செயல்பட்டு வருகிறது.
இந்த தொழிற்சாலையில் உள்ள இன்ஜின் ஆயில் சேமிப்பு கிடங்கு அருகில் இன்று தீ விபத்து ஏற்பட்டது. விபத்து குறித்து தகவல் அறிந்து வந்த தீயணைப்பு துறையினர், நான்குக்கும் மேற்பட்ட தீயணைப்பு வாகனங்கள் மற்றும் குடிநீர் வாரிய லாரிகளின் உதவியுடன் தீயைக் கட்டுப்படுத்தும் பணியில் தீவிரமாக ஈடுபட்டனர். இதுதவிர, நிறுவனத்தில் வைக்கப்பட்டிருந்த ரசாயன தீயணைப்பு உபகரணங்களைக் கொண்டும் தீயைக் கட்டுக்குள் கொண்டு வரும் முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன.
பாரத் பெட்ரோலியம் நிறுவனத்தில் ஏற்பட்ட இந்த தீ விபத்தால் தொழிற்சாலையைச் சுற்றியிருந்த பகுதி முழுக்க வெண்புகை சூழ்ந்து காணப்பட்டது. இது பலரை பதற்றத்துக்கும், அதிர்ச்சிக்கும் ஆளாக்கும் வகையில் அமைந்தது. குறிப்பாக, இந்த வெண்புகையால் தண்டையார்பேட்டை ரயில் நிலையம், கொருக்குப்பேட்டை குடியிருப்பு பகுதி மற்றும் குடிசை மாற்று வாரிய குடியிருப்பை ஒட்டிய பகுதிகளில் வசிக்கும் தங்களுக்கு கடுமையான மூச்சுத் திணறல், கண் எரிச்சல் போன்ற பாதிப்புகள் ஏற்பட்டதாக அப்பகுதி மக்கள் தெரிவித்தனர்.
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மேலும், அந்த வழியாக சென்ற வாகன ஓட்டிகளும் புகைமூட்டத்தால் மிகுந்த சிரமங்களுக்கு ஆளாகினர். தொழிற்சாலையிலிருந்து தொடர்ந்து வெளியேறும் வெண்புகையால் அப்பகுதி முழுவதும் மேகங்கள் சூழ்ந்தது போன்று காட்சி அளித்தது.
இந்த தீ விபத்திற்கான காரணம் குறித்து அதிகாரப்பூர்வ தகவல் இதுவரை வெளியாகவில்லை. அதேவேளையில், தீயணைப்பு வீரர்களால் தீ கட்டுப்பாட்டிற்கு கொண்டு வரப்பட்டாலும், அதனால் உருவான புகை சில மணி நேரங்களுக்கு அந்த பகுதியைச் சூழ்ந்த வண்ணமே இருந்தது. இதன் விளைவாக வைத்தியநாதன் மேம்பாலத்தில் சில மணி நேரம் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது.