கடந்த ஒரு மாதத்தில் மட்டும் ரயில்களில் டிக்கெட் இன்றி பயணித்தவர்களிடம் ரூ.2.48 கோடி அபராதம் வசூல்
ரயில்களில் பயணம் செய்யும் பயணிகள் முறையான டிக்கெட் எடுத்து அவர்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட இடத்தில் பயணிக்க வேண்டும் என ரயில்வே அதிகாரிகள் அறிவுறுத்தியுள்ளனர்.
Published : September 6, 2026 at 5:00 PM IST
சேலம்: கடந்த ஒரு மாதத்தில் மட்டும் ரயில்களில் டிக்கெட் இன்றி பயணித்தவர்களிடம் ரூ.2.48 கோடி அபராதம் வசூலிக்கப்பட்டுள்ளதாக சேலம் ரயில்வே கோட்டம் தெரிவித்துள்ளது.
சேலம் ரயில்வே கோட்டத்தில் கடந்த ஆகஸ்ட் மாதத்தில் மட்டும் ரயில்களில் டிக்கெட் இன்றி பயணித்த 26 ஆயிரத்து 376 பயணிகளுக்கு ரூ.2.48 கோடி ரூபாய் அபராதம் விதிக்கப்பட்டுள்ளது. நாடு முழுவதும் ரயில்களில் டிக்கெட் இன்றி பயணிப்பது, டிக்கெட்டுகள் எடுத்துவிட்டு வகுப்பு மாறி முறைகேடாக பயணிப்பது போன்ற செயல்களில் ஈடுபடும் பயணிகளுக்கு ரயில்வே விதிமுறைகளின்படி ரயில்வே அதிகாரிகள் அபராதம் விதித்து வருகின்றனர்.
அந்த வகையில் தெற்கு ரயில்வே நிர்வாகத்திற்கு உட்பட்ட சேலம் ரயில்வே கோட்டத்தில், கோட்ட மேலாளர் உத்தரவின் பேரில் சேலம் வழியாக செல்லும் எக்ஸ்பிரஸ், சூப்பர் பாஸ்ட் ரயில்கள் என அனைத்து வகை ரயில்களிலும், ரயில்வே துறை அதிகாரிகள் மற்றும் டிக்கெட் பரிசோதகர்கள் தொடர் சோதனைகளை நடத்தி வருகின்றனர். அந்த வகையில், சேலம், ஈரோடு, திருப்பூர், கோவை, கரூர் ஆகிய ரயில் நிலையங்களில், டிக்கெட் பரிசோதகர் குழுவினர் சிறப்பு சோதனைகளையும் நடத்தி வருகின்றனர்.
அதன் அடிப்படையில், கடந்த ஆகஸ்ட் மாதம் சேலம் ரயில்வே கோட்டத்திற்கு உட்பட்ட ரயில் நிலையங்கள் முழுவதும் 4,609 சிறப்பு சோதனைகளை ரயில்வே துறை அதிகாரிகளும், டிக்கெட் பரிசோதகர்களும் நடத்தினர். இந்த சோதனைகளில் டிக்கெட் இன்றியும், முறைகேடாகவும் ரயில்களில் பயணித்த பயணிகளிடம் இருந்து அபராதம் வசூலிக்கப்பட்டுள்ளது.
அதன்படி, டிக்கெட் இன்றி பயணம் செய்தவர்கள், முறையான டிக்கெட் இல்லாமல் வேறு பெட்டிகளில் பயணம் செய்தவர்கள், அதிக லக்கேஜ், ஏசி பெட்டிகளில் மாறி பயணம் செய்தவர்கள் என ஒட்டுமொத்தமாக கடந்த ஆகஸ்ட் மாதத்தில் மட்டும் 26 ஆயிரத்து 376 பயணிகளிடம் இருந்து 2 கோடியே 48 லட்சத்து 25 ஆயிரத்து 192 ரூபாய் அபராத தொகையாக வசூலிக்கப்பட்டுள்ளதாக சேலம் ரயில்வே கோட்டம் சார்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும், ரயில்களில் பயணம் செய்யும் பயணிகள் முறையான டிக்கெட் எடுத்து அவர்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட இடத்தில் பயணிக்க வேண்டும் என ரயில்வே அதிகாரிகள் அறிவுறுத்தியுள்ளனர்.
இந்தியாவை பொறுத்தவரை ரயில் போக்குவரத்து என்பது முக்கிய பொது போக்குவரத்தாக பொதுமக்களால் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. ஆனால், ரயில்களின் எண்ணிக்கை எவ்வளவுதான் அதிகாரித்தாலும், ரயில்களில் முறையான டிக்கெட் இல்லாமல் பயணிப்பவர்களின் எண்ணிக்கை நாளுக்கு நாள் அதிகரித்துக்கொண்டே செல்கிறது. இதனைக் கட்டுப்படுத்தும் நோக்கில் ரயில்வே நிர்வாகம் பல்வேறு நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.