'ரேஷனில் அரிசி இருக்கு, மளிகைக் கடையில் இல்லை' - தமிழ்நாட்டில் விநோத தட்டுப்பாட்டுக்கு காரணம் என்ன?
ஆந்திர, கர்நாடகா ஆகிய மாநிலங்களில் இருந்து வரும் அரிசியின் வரவு குறைந்துள்ளால், சன்ன ரக அரிசிகளின் விலை உயர்ந்துள்ளதாக அமைச்சர் அமைச்சர் வெங்கடரமணன் தெரிவித்தார்.
Published : October 17, 2026 at 6:47 PM IST
BY. இரா. சிவக்குமார்
சன்ன ரக அரிசிக்குத் தேவையான நெல்லைத் தமிழகத்திலேயே உற்பத்தி செய்ய அரசு ஊக்குவிக்க வேண்டும் என அரிசி ஆலை உரிமையாளர்கள் சங்க மாநிலத் தலைவர் தினேஷ் சிங் வலியுறுத்தியுள்ளார்.
தமிழ்நாட்டில் கடந்த சில வாரங்களாக அரசியின் விலை அதிகரித்துள்ளது. குறிப்பாக மக்கள் அதிகம் பயன்படுத்தக்கூடிய சன்ன ரக அரசி கிலோ ரூ. 55-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டு வந்த நிலையில், தற்போது ரூ. 75 வரை உயர்ந்துள்ளது. இந்த திடீர் விலை உயர்வால் பொதுமக்கள் பெரும் சிரமத்திற்கு தள்ளப்பட்டுள்ளனர்.
இந்த சூழலை கருத்தில் கொண்டு, மாநிலம் முழுவதும் உள்ள கூட்டுறவு அங்காடிகளின் மூலம் சன்ன ரக அரிசி கிலோ ரூ. 30-க்கும் விற்பனை செய்யப்படும் என தமிழ்நாடு அரசு அறிவித்துள்ளது.
இந்நிலையில், சன்ன ரக அரிசியின் விலை உயர என்ன காரணம்? விவசாயிகள், ஆலை உரிமையாளர்கள் கூறுவது என்ன? உள்ளிட்ட கேள்விகளுக்கான விளக்கத்தை பார்க்கலாம்.
தமிழ்நாட்டு மக்கள் அதிகம் விரும்பும் சன்ன ரக அரசி
அரிசியில் பல்வகை ரகங்கள் இருப்பினும், மெல்லியதாக இருக்கும் பொன்னி, சோனா மசூரி உள்ளிட்ட சன்ன ரக அரிசிக்கு தமிழ்நாட்டில் பெரும் வரவேற்புள்ளது. ஆனால், இந்த ரக அரிசியின் உற்பத்தி என்பது தமிழ்நாட்டில் போதுமானதாக இல்லை. ஒரு ஆண்டுக்கு சுமார் 95 லட்சம் டன் அரிசி தேவைப்படும் நிலையில், 80 லட்சம் டன் வரையே தமிழ்நாட்டில் உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது.
மீதமுள்ள தேவைக்கான அரிசி அண்டை மாநிலங்களான ஆந்திரா, தெலங்கானா, கர்நாடகா உள்ளிட்ட மாநிலங்களில் இருந்து இறக்குமதி செய்யப்படுகிறது. அங்கிருந்து வாங்கப்படும் சன்ன ரக அரிசிக்கு தமிழ்நாட்டின் நகரப் பகுதிகளில் அதிக தேவை இருந்து வருகிறது.
விலை உயர்வுக்கு காரணம் என்ன?
இந்த சூழலில் தான், தமிழ்நாட்டில் திடீரென அரிசியின் விலை கிடுக்கிடுவென உயர்ந்துள்ளது. இதற்கான காரணம் குறித்து பேசிய அரிசி ஆலை உரிமையாளர்கள் சங்க மாநிலத் தலைவர் தினேஷ் சிங், தமிழ்நாடு உள்ளிட்ட தென் மாநிலங்களில் பருவநிலை மாற்றம் மற்றும் எல் நினோ தாக்கத்தால் குறுவை சாகுபடி கடுமையாகப் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதால், அரிசியின் உற்பத்தி குறைந்துள்ளதாகவும், அதனால் அரிசியின் விலை உயர்ந்துள்ளதாகவும் தெரிவித்துள்ளார்.
இதுகுறித்து பேசிய அவர், “பொதுவாக அரிசி ஆலை உரிமையாளர்கள் விவசாயிகளிடமிருந்து தொடர்ந்து நெல் கொள்முதல் செய்து, அரவைப் பணிகளை மேற்கொள்வார்கள். விவசாயிகளும் அரிசி ஆலைகளும் குறிப்பிட்ட அளவு நெல் மற்றும் அரிசியை இருப்பு வைத்திருப்பது வழக்கம். ஆனால் இந்த ஆண்டு போதிய மழை இல்லாமல் குறுவை சாகுபடி பாதிக்கப்பட்டதால், புதிய வரத்து குறைந்துள்ளது.
இதனால், இருப்பு வைத்திருப்பவர்களிடமிருந்து ஒரே நேரத்தில் பலரும் அரிசி வாங்க முற்படும்போது விலை உயர்வு ஏற்படுகிறது. தற்போதைய விலை உயர்வுக்கு இதுவும் முக்கியக் காரணமாக உள்ளது.
தமிழ்நாட்டில் சன்ன ரக உற்பத்தி குறைவு
விவசாயிகள் அரசு கொள்முதல் மையங்கள் மூலம் நெல்லை விற்பனை செய்ய முடியும் என்ற நம்பிக்கையில், சந்தை தேவைக்கு ஏற்ப சன்ன ரக நெல் சாகுபடி செய்வதில் போதிய கவனம் செலுத்தவில்லை.
மேலும், தஞ்சாவூர் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் நன்றாக விளையும் டிகேஎம்-9 ரக நெல்லில் இருந்து கிடைக்கும் சிவப்பு நிறமுடைய மட்டை அரிசிக்கு தமிழகத்தில் போதிய வரவேற்பு இல்லாததால், உற்பத்தியாகும் அரிசியின் பெரும்பகுதி கேரளாவுக்கு செல்கிறது.
உள்ளூர் சந்தையில் சிவப்பு அரிசிக்கான நுகர்வு குறைந்ததால், விவசாயிகள் வெள்ளை அரிசி ரகங்களின் உற்பத்தியை அதிகரிக்கத் தொடங்கினர். தற்போது வெள்ளை நிறத்திலான சன்ன ரக அரிசிக்கான தேவை அதிகரித்துள்ளதால், அதற்கேற்ப நெல் சாகுபடியிலும் மாற்றத்தை ஏற்படுத்த வேண்டிய அவசியம் உருவாகியுள்ளது” எனத் தெரிவித்தார்.
இதே போன்று, தமிழ்நாடு அனைத்து விவசாய சங்கங்களின் ஒருங்கிணைப்புக் குழுவின் தலைவர் பி.ஆர் பாண்டியன் கூறுகையில், “தமிழ்நாட்டில் அரிசி உற்பத்தி 40 சதவீதம் குறைந்துள்ளது. முல்லைப் பெரியாறு மற்றும் வைகை பாசனப் பகுதிகள் உள்ளிட்ட பல்வேறு பாசனப் பகுதிகளில் நெல் உற்பத்தி முற்றிலும் இல்லாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால், சந்தையில் நெல் மற்றும் அரிசி வரத்து பாதிக்கப்பட்டுள்ளது” எனத் தெரிவித்துள்ளார்.
ஆந்திராவுக்கு செல்லும் தமிழக அரிசி ஆலை உரிமையாளர்கள்
இந்த விவகாரம் தொடர்பாக மேலும் பேசிய தினேஷ் சிங், “தமிழ்நாடு விவசாயிகளிடமிருந்து அரசு நேரடி நெல் கொள்முதல் மையங்கள் வாயிலாகக் கிலோ ரூ. 27.50 என்ற விலையில் நெல் கொள்முதல் செய்கிறது. இதனால் விவசாயிகளுக்கு உடனடியாகப் பணம் கிடைத்தாலும், வெளிச்சந்தையில் இதைவிடக் கூடுதல் விலைக்கு நெல்லை விற்பனை செய்ய முடியும் என்பது குறித்த விழிப்புணர்வு போதுமான அளவில் இல்லை.
இதன் காரணமாக, குவிண்டால் நெல்லுக்கு ரூ.250 வாடகை செலுத்தி, சரக்குந்துகள் மூலம் நெல் மூட்டைகளைத் தமிழகத்துக்கு அரிசி ஆலை உரிமையாளர்கள் கொண்டு வருகின்றனர்” என்றார்.
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தமிழக அரசின் விளக்கம்
அரிசி விலை உயர்வு குறித்து பேசிய உணவுத்துறை அமைச்சர் வெங்கடரமணன், "ஆந்திர, கர்நாடகா ஆகிய மாநிலங்களில் இருந்து வரும் அரிசியின் வரவு குறைந்துள்ளால், அந்த ரக அரிசிகளின் விலை உயர்ந்துள்ளதாக தெரிவித்துள்ளார். அதுமட்டுமின்றி, இந்த விலையேற்றத்தை பயன்படுத்திக்கொண்டு உள்ளூரில் உற்பத்தியாகும் அரிசிகளை தனியார் அரிசி ஆலை உற்பத்தியாளர்கள் அதிக விலைக்கு விற்கிறார்கள்" எனவும் குற்றஞ்சாட்டினார்.
இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்த விவசாய சங்கங்களின் ஒருங்கிணைப்புக் குழுவின் தலைவர் பி.ஆர். பாண்டியன், “அரிசியை பூச்சிகள் தாக்காமல் பாதுகாப்பாகச் சேமிப்பது சவாலானது. பொதுவாக, அரிசியை 3 முதல் 6 மாதங்கள் வரை பாதுகாப்பாக வைத்திருக்க முடியும். அதற்கும் மேலாக சேமிக்கும்போது பூச்சித் தாக்குதல் ஏற்பட்டு, அரிசி தரம் குறைந்து, மாவுபோல் மாறி வீணாகும் நிலை ஏற்படலாம்.
அரிசி ஆலைகளில் குறிப்பிட்ட அளவுக்கு மேல் அரிசியை சேமித்து வைக்கக் கூடாது என்ற தனிப்பட்ட கட்டுப்பாடுகள் இல்லை. ஒவ்வொரு ஆலையின் கிடங்குக் கொள்ளளவு மற்றும் நெல்லை அரைக்கும் திறன் ஆகியவற்றைப் பொறுத்தே சேமிப்பு அளவு அமைகிறது. வியாபாரிகள் மற்றும் வணிகர்கள் அரிசியை முன்பதிவு செய்து வாங்குகின்றனர்.
அதற்காக அரிசி ஆலைகள் தங்களது உற்பத்தி திறனுக்கு ஏற்ப நெல்லை சேமித்து, அரைப்பதற்கான வசதிகளை ஏற்படுத்தியுள்ளன. இதற்காக தேவையான கிடங்குகளையும் பயன்படுத்தி வருகின்றன. வேண்டுமென்றே அரிசியைப் பதுக்கி வைப்பதில்லை.
எனவே, அரிசி ஆலைகளில் சேமிக்கப்படும் அளவை மட்டும் அடிப்படையாகக் கொண்டு பதுக்கல் நடைபெறுவதாக கூற முடியாது. உற்பத்தி நிலவரம், கொள்முதல் நடைமுறை, கிடங்குகளின் கொள்ளளவு மற்றும் அரிசியை சேமிப்பதில் உள்ள சிக்கல்கள் ஆகியவற்றையும் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும்” என்றார்.
சன்ன ரக உற்பத்தி தட்டுப்பாட்டை குறைக்க என்ன செய்ய வேண்டும்?
தமிழ்நாட்டில் சன்ன ரக உற்பத்தியை அதிகரிப்பது குறித்து பேசிய தினேஷ் சிங், “சன்ன ரக அரிசிக்குத் தேவையான நெல்லைத் தமிழகத்திலேயே உற்பத்தி செய்ய அரசு ஊக்குவிக்க வேண்டும்.
இதற்காக, ஜெ.எஸ்.ஆர், அட்சயா பொன்னி, அம்மன் சோனா, கே.என்.எம். 1638, ஆர்.என்.ஆர். 15048, ஆந்திரா ஹெச்.எம்.டி. சோனா, பிபிடி 5208 ஆகிய ஏழு ரகங்களை விவசாயிகளிடம் அறிமுகப்படுத்தி, அவற்றின் சாகுபடியை ஊக்குவிக்க வேண்டும்.
இந்த ரகங்களுக்கு தேவையான தரமான விதை நெல்லை அரசே வழங்குவதுடன், விவசாயிகளிடையே விழிப்புணர்வையும் ஏற்படுத்த வேண்டும். இதன் மூலம் சந்தையில் அதிக தேவை உள்ள அரிசி ரகங்களை விவசாயிகள் உற்பத்தி செய்ய முடியும். விவசாயிகளுக்கு நல்ல விலை கிடைப்பதுடன், அரிசி ஆலைகளும் வெளிமாநிலங்களைச் சார்ந்திருப்பது குறையும்” என்றும் தெரிவித்தார்.
ரேஷன் அரிசி விநியோகம் பாதிக்கப்படுமா?
சன்ன ரக அரிசி தட்டுப்பாடு காரணமாக தமிழ்நாட்டில் ரேஷன் கடைகளில் விநியோகம் பாதிக்கப்படுமா? என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது.
இதுகுறித்து தமிழ்நாடு நுகர்பொருள் வாணிபக் கழகத்தின் அதிகாரி ஒருவர் கூறுகையில், ”முந்தைய பருவத்தில் நெல் அதிகளவில் கொள்முதல் செய்யப்பட்டுள்ளதால், தற்போது போதுமான அளவு இருப்பு தயாராக உள்ளது. 20 லட்சம் மெட்ரிக் டன்னுக்கும் அதிகமான நெல் கூடுதலாக இருக்கிறது. இதனால், அடுத்த ஆண்டிலும் அரிசி விநியோகத்தில் எந்தவிதமான தட்டுப்பாடும் ஏற்படாது ” எனத் தெரிவித்துள்ளார்.