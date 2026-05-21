ஆர்டிஐ-இல் தகவல் வழங்காத கல்வி அலுவலருக்கு ரூ. 15,000 அபராதம் - மாநில தகவல் ஆணையம் அதிரடி
Published : May 21, 2026 at 11:44 AM IST
மதுரை: ஆர்டிஐ தகவல் வழங்காத தேனி மாவட்ட கல்வி அலுவலருக்கு ரூ. 15 ஆயிரம் அபராதம் விதித்து மாநில தகவல் ஆணையம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
மதுரையில் உள்ள சத்திய சாய் நகர், ரோஜா தெருவைச் சேர்ந்த என்.ஜி. மோகன், ஆர்டிஐ ஆர்வலரும், இந்தியன் குரல் அமைப்பின் மதுரை மாவட்ட நிர்வாகியுமாக இருந்து வருகிறார்.
தேனி மாவட்ட ஒருங்கிணைந்த பள்ளிக் கல்வி அலுவலகத்தில் கடந்த 2018-19 முதல் 2021-22 வரையிலான ஆண்டில் வரப்பெற்ற நிதி சார்ந்த வரவு, செலவு பதிவேடுகள் மற்றும் 1 முதல் 8 ஆம் வகுப்பு வரை படிக்கும் மாற்றுத்திறனாளி மாணவர்களுக்கு வழங்கப்பட்ட உதவித்தொகை விவரங்கள் சார்ந்து தகவல் அறியும் உரிமைச் சட்டத்தின் கீழ் தகவல் கோரியிருந்தார்.
ஆனால், என்.ஜி. மோகனின் இந்த ஆர்டிஐ-க்கு தேனி மாவட்ட ஒருங்கிணைந்த பள்ளிக் கல்வி அலுவலகம் பதிலளிக்கவில்லை. இதனால், அந்த அலுவலகத்தின் உதவி திட்ட அலுவலர், உரிய தகவல் வழங்கவில்லை எனக்கூறி மாநில தகவல் ஆணையத்தில், என்.ஜி. மோகன் மேல்முறையீடு செய்தார்.
இந்த முறையீட்டின் அடிப்படையில், சென்னை மாநில தகவல் ஆணையத்தில் மே 13, 2026 அன்று நேரடி விசாரணைக்கு ஆஜராகுமாறு பொது தகவல் அலுவலர் மற்றும் உதவித் திட்ட அலுவலருக்கு உத்தரவிடப்பட்டது. இந்நிலையில், மே 13, 2026 அன்று நடைபெற்ற நேரடி விசாரணையில், ஆர்டிஐ மூலம் கோரப்பட்ட தகவலை வழங்காததற்கு இழப்பீட்டுத் தொகையாக ரூ. 15 ஆயிரம் மனுதாரருக்கு வழங்க மாநில தகவல் ஆணையர் உத்தரவிட்டார்.
மேலும், மனுதாரரால் கோரப்பட்ட ஆவணங்களின் நகல்களை இன்று (மே 21) நேரில் தேனி மாவட்டத்தில் உள்ள ஒருங்கிணைந்த பள்ளிக் கல்வி அலுவலகத்திற்கு நேரடியாக சென்று மனுதாரர் பெற்றுக் கொள்ளவும் அறிவுறுத்தப்பட்டது.
இதுகுறித்து, ஆர்டிஐ ஆர்வலர் என்.ஜி. மோகனை, தொடர்பு கொண்டு கேட்டபோது, "தகவல் அறியும் உரிமைச் சட்டம் என்பது பொதுமக்களுக்காக பணி செய்யும் அரசு அலுவலர்களை உரிய முறையில் செயல்பட தூண்டும் மிகச் சிறந்த கருவியாகும். அதனை சரியான முறையில் பயன்படுத்தி அரசு இயந்திரங்களை செயல்பட வைப்பது ஆர்டிஐ ஆர்வலர்களின் கடமை என கருதுகிறேன்.
அந்த வகையில், மாநில தகவல் ஆணையம் அளித்துள்ள இந்த உத்தரவு, மக்களுக்கான சேவையை எந்தவித சுணக்கமும் இன்றி அரசு அலுவலர்கள் செய்து தர வேண்டும் என்பதற்கான தூண்டுகோலாக அமைந்து உள்ளது. இந்திய அரசமைப்புச் சட்டம் நமக்கு வழங்கியுள்ள ஆர்டிஐ என்ற ஆயுதத்தை சிறப்பான முறையில் அனைவரும் பயன்படுத்தி உரிய விழிப்புணர்வை பெற வேண்டும். இதுவே இதன் நோக்கம்" என்று தெரிவித்தார்.