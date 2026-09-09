முதலமைச்சர் விஜய் கான்வாய்க்கு எதிரே பைக்கில் வந்த இளைஞருக்கு அபராதம்
அதி வேகம், தலைக்கவசம் அணியாதது மற்றும் பதிவு எண் பலகை இல்லாமல் வாகனம் ஓட்டியது ஆகியவற்றுக்காக அவருக்கு அபராதம் விதிக்கப்பட்டது.
Published : September 9, 2026 at 3:41 PM IST
சென்னை: முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் சட்டப் பேரவைக்கு சென்று கொண்டிருந்த போது, இடையே இரு சக்கர வாகனத்தை ஓட்டிச் சென்ற இளைஞருக்கு ரூ.8,000 அபராதம் விதிக்கப்பட்டுள்ளது.
கடந்த ஆகஸ்ட் 5 ஆம் தேதி தொடங்கிய சட்டப் பேரவை 21 நாட்கள் நடைபெற்றது. இதில், 11 சட்ட மசோதாக்கள் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளன. இந்நிலையில், நேற்று சட்டப் பேரவை நிறைவடைந்தது. தொடர்ந்து பேரவையை தேதி குறிப்பிடாமல் சபாநாயகர் ஜே.சி.டி. பிரபாகர் ஒத்தி வைத்தார்.
இதற்கிடையே, சட்டப் பேரவையில் பங்கேற்க சென்னை கிழக்கு கடற்கரைச் சாலை நீலாங்கரையில், தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் ச. ஜோசப் விஜய் நேற்று சட்டமன்றத்திற்கு சென்று கொண்டிருந்தார். அப்போது (எதிர்த் திசையில்) இரு சக்கர வாகனத்தை ஓட்டிச் சென்ற 18 வயது இளைஞருக்கு ரூ.8,000 அபராதம் விதிக்கப்பட்டுள்ளது.
அவர், தலைக்கவசம் அணியாமலும், வாகனத்தின் பின்புறம் பதிவு எண் பலகை (number plate) இல்லாமலும் வாகனம் ஓட்டியதாக சென்னை காவல் துறை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இது குறித்து போலீசார் தரப்பில், ‘முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் சட்டப் பேரவைக்கு சென்ற போது, பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளின் ஒரு பகுதியாகப் போக்குவரத்து நிறுத்தப்பட்டிருந்தது. அப்போது நீலாங்கரை, கபாலீஸ்வரர் நகர் வடக்கு, மூன்றாவது பிரதான சாலையைச் சேர்ந்த விஷால் (18) என்ற இளைஞர் அதிவேகமாகப் பாதுகாப்பு வளையத்தை நோக்கி வந்ததாகவும், காவலர்கள் சைகை செய்தும் அவர் வாகனத்தை நிறுத்தவில்லை’ என்றும் தெரிவித்தனர்.
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அது மட்டுமின்றி, அந்த இளைஞர் காவலர்களை கடந்து முதலமைச்சரின் வாகன அணிவகுப்பை நோக்கி செல்ல முயன்றுள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது. இதனால், அவரை வழிமறித்து போலீசார் விசாரித்துள்ளனர். அதில், அவர் தலைக்கவசம் அணியாததும், அவரது இருசக்கர வாகனத்தில் பின்புறப் பதிவு எண் பலகை இல்லாததும் தெரியவந்தது.
இதனால், அதி வேகம், தலைக்கவசம் அணியாதது மற்றும் பதிவு எண் பலகை இல்லாமல் வாகனம் ஓட்டியது ஆகியவற்றுக்காக அவருக்கு அபராதம் விதிகக்ப்பட்டது. மொத்தம் அவருக்கு ரூ.8,000 அபராதம் விதிக்கப்பட்டதுடன், இது போன்ற விதிமீறல்களை மீண்டும் செய்யக்கூடாது என்று எச்சரிக்கப்பட்டு, விடுவிக்கப்பட்டார்.
தமிழக சட்டப் பேரவை பட்ஜெட் கூட்டத் தொடரில் பங்கேற்பதற்காக சென்னை கிழக்கு கடற்கரைச் சாலை நீலாங்கரையில் உள்ள அவரது இல்லத்திலிருந்து முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் சென்று கொண்டிருந்தபோது இச்சம்பவம் நடைபெற்றது.