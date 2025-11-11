ETV Bharat / state

கொளத்தூர் போலி வாக்காளர்களை நீக்க வேண்டாமா? 'SIR' குறித்து நிர்மலா சீதாராமன்!

2005 ஆம் ஆண்டிற்கு பிறகு வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தம் நடத்தப்படாதது குறித்து திமுக ஏன் கேள்வி எழுப்பவில்லை? என மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் கேள்வி எழுப்பி உள்ளார்.

நிர்மலா சீதாராமன்
நிர்மலா சீதாராமன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : November 11, 2025

கோயம்புத்தூர்: கொளத்தூர் தொகுதியில் 4,379 போலி வாக்காளர்கள் கண்டறியப்பட்டுள்ளனர். இது போன்ற முறைகேடுகளை நீக்க வேண்டாமா? என நிர்மலா சீதாராமன் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

கோவையில் பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்பதற்காக வந்த மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் முதலிபாளையம் பகுதியில் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது பேசிய அவர், "ஜி.எஸ்.டி., குறைப்பால் மக்களும், வணிகர்களும் நேரடியாக பயன்பெற்றுள்ளனர். அதற்காக பிரதமர் மோடியையும், என்னையும் பாராட்ட வேண்டும் என கேட்டுக் கொண்டனர். அதற்காக கோவைக்கு வருகை தந்துள்ளேன்.

தமிழ்நாடு முழுவதும் இன்று எஸ்.ஐ.ஆருக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து திமுக போராட்டம் நடத்துவது ஆச்சரியம் அளிக்கிறது. சுமார் 60 ஆண்டுகளாக உள்ள கட்சிக்கு எஸ்.ஐ.ஆரை பாஜக எடுத்து வந்தது போல பேசுகின்றனர். 1952-1956ல், 57, 61, 65, 66, 83-84, 87-89, 92,93, 95, 2002, 2003, 2005 ஆகிய 13 முறை எஸ்.ஐ.ஆர்., நடைபெற்றுள்ளது. அப்போது காங்கிரஸ் கூட்டணியில் இருந்த திமுக, இப்போது போராட்டம் நடத்துவது ஏன்?" என கேள்வி எழுப்பினார்.

தமிழ்நாடு பாஜக தலைவர்களுடன் நிர்மலா சீதாராமன்
தமிழ்நாடு பாஜக தலைவர்களுடன் நிர்மலா சீதாராமன் (ETV Bharat Tamil Nadu)

தொடர்ந்து பேசிய அவர், ''முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் ஒரு வீடியோ வெளியிட்டுள்ளார். மக்களின் வாக்குரிமையை பறிக்கும் செயல் தான் எஸ்.ஐ.ஆர்., என கூறியுள்ளார். என்ன சொல்கிறோம் என புரியாமல் பேசுகிறார். துணை முதலமைச்சரும் எஸ்.ஐ.ஆர் என்றால் என்ன என்றே தெரியாமல் பேசுகிறார். ஒவ்வொரு தேர்தலுக்கும் முன்பாக தேர்தல் ஆணையத்தால் எஸ்ஐஆர் நடத்த வேண்டிய கட்டாயம் உள்ளது. இது அரசியலமைப்பில் சொல்லப்பட்டுள்ளது. இதை தெரிந்து கொண்டு பேச வேண்டிய துணை முதல்வர் தெரியாமல் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார். எதற்காக இந்த போராட்டம்? திமுக இதற்கு முன்பு ஆட்சியில் இருந்த போது இதை ஏன் அதை எதிர்க்கவில்லை?

'கொளத்தூரில் 4,379 போலி வாக்காளர்கள்'

தங்கள் ஆட்சியின் தோல்விகளை மறைக்க திமுக இது போன்ற நிலைப்பாட்டை எடுத்து வருகிறது. எதிர்க்கட்சிகளோ, பாஜகவோ வெற்றி பெற்றால் ஈவிஎம் இயந்திரங்கள் மீது குற்றம்சாட்டுகின்றனர். நாட்டில் 13 முறை நடந்த எஸ்.ஐ.ஆரை எதிர்க்கவில்லை. தேர்தல் நடப்பது பீகாரில் ஆனால், ராகுல் காந்தி ஹரியானாவில் 'வோட் சோரி' என்கிறார்.

4,379 போலி வாக்காளர்கள் கொளத்தூர் தொகுதியில் மட்டும் கண்டறியப்பட்டுள்ளனர். 933 வாக்காளர்கள் போலி முகவரியில் உள்ளனர். ஒரே பேரில் 3 வாக்காளர் அட்டைகள் வைத்துள்ளனர். இதையெல்லாம் வைத்து தான் நீங்கள் வெற்றி பெற்றீர்களா? 30 வாக்காளர் அட்டைகள் ஒரே முகவரியில் இருந்துள்ளது. இது போன்ற முறைகேடுகளை நீக்க வேண்டாமா?

'ஓட்டுரிமை யாருக்கும் போகாது'

20 லட்சம் வாக்காளர்கள் போலி, 35 லட்சம் பேர் வேறு மாநிலங்களுக்கு இடம் பெயர்ந்து விட்டனர். 68 லட்சம் பேர் நீக்கப்படுவது சரியா இல்லையா? அரசியல் அமைப்பு சட்டப் பிரிவுகள் 324, 329 வெளிப்படையாக தேர்தல் ஆணையத்திற்கு அதிகாரம் அளிக்கிறது. திமுக கூட்டணி கட்சிகள் இந்திய அரசியலமைப்பு அமைப்புகளின் நம்பகத்தன்மையை சீர்குலைக்கும் வகையில் செயல்பட்டு வருகின்றன. தேர்தல் ஆணையத்தின் அதிகாரத்தை பலமிழக்க வைக்காதீர்கள் என்கிறோம்.

ஓட்டுரிமை யாருக்கும் போகாது. அனைத்து ஆவணங்களுக்கும் மாற்று ஆவணங்களுக்கான வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. வீட்டிற்கே பி.எல்.ஓ வருவார். கிராம மக்கள் அலைய வேண்டியதில்லை" என்றார்.

