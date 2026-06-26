ETV Bharat / state

'ஜனநாயகன்' தயாரிப்பாளர் வெங்கட நாராயணா தமிழ்நாடு அரசின் டெல்லி சிறப்பு பிரதிநிதியாக நியமனம்

வெங்கட நாராயணா, தவெக தலைவர் விஜய்யின் ஜனநாயகன் திரைப்படத்தின் தயாரிப்பாளர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 26, 2026 at 6:30 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: தமிழ்நாடு அரசின் டெல்லி சிறப்பு பிரதிநிதியாக கே. வெங்கட நாராயணா நியமிக்கப்பட்டுள்ளதாக தமிழக அரசு தெரிவித்துள்ளது.

இதுகுறித்து தமிழக அரசு இன்று வெளியிட்டுள்ள அரசாணையில், "தமிழ்நாடு அரசின் டெல்லி சிறப்பு பிரதிநிதியாக கே. வெங்கட நாராயணா நியமிக்கப்படுகிறார். தற்காலிக பதவியான இப்பொறுப்பை அவர் ஏற்றுக்கொள்ளும் நாளில் இருந்து ஓராண்டு காலத்திற்கு வகிப்பார். இப்பணி நியமனத்துக்கான நிபந்தனைகள் தனியாக வெளியிடப்படும்" என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

தற்போதைய தமிழக முதல்வர் விஜய்யின் கடைசி படம் என்று கூறப்பட்ட ஜனநாயகன் திரைப்படத்தின் தயாரிப்பாளர் கே.வெங்கட நாராயணா என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

TAGGED:

TN GOVT SPL REP DELHI
TVK VIJAY GOVT
வெங்கட நாராயணா
தமிழ்நாடு அரசின் சிறப்பு பிரதிநிதி
VENKATA NARAYANA

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.