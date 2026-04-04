கனிமொழி தூத்துக்குடியில் போட்டியிடலாம்; நான் மதுரையில் நிற்க கூடாதா? சுந்தர்.சி கேள்வி
மதுரையை லஞ்சம், ஊழலற்ற முதன்மை நகரமாக மாற்ற அதிமுக ஆட்சி மீண்டும் அமைய ஆதரவு தர வேண்டும் என்று பொதுமக்களுக்கு சுந்தர்.சி வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார்.
Published : April 4, 2026 at 5:58 PM IST
மதுரை: மதுரைக்கும் எனக்கும் சம்மந்தமில்லை எனக்கூறும் கனிமொழி, தூத்துக்குடியில் எந்த அடிப்படையில் போட்டியிட்டார் என திரைப்பட இயக்குநரும், மதுரை மத்திய தொகுதியின் வேட்பாளருமான சுந்தர்.சி கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.
மதுரை மத்திய சட்டமன்றத் தொகுதியில் அதிமுக கூட்டணியின் புதிய நீதிக் கட்சி சார்பில் போட்டியிடும் வேட்பாளர் சுந்தர்.சி இன்று (ஏப்ரல் 04) தனது வேட்புமனுவைத் தாக்கல் செய்தார். வேட்பு மனுத்தாக்கலின் போது சுந்தர்.சி-யின் மனைவியும், பாஜக நிர்வாகியுமான குஷ்பு மற்றும் அதிமுக, பாஜக, புதிய நீதிக் கட்சி உள்ளிட்ட கட்சிகளின் நிர்வாகிகள் உடனிருந்தனர்.
அதைத் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த வேட்பாளர் சுந்தர்.சி, "வேட்பு மனுத்தாக்கல் செய்தபோது மக்களிடம் இருந்த எழுச்சியும், இரட்டை இலை சின்னத்திற்கு அவர்கள் அளிக்கும் ஆதரவும், எனக்குப் பெரும் நம்பிக்கையைத் தந்துள்ளது. 200 சதவீதம் மதுரை மத்திய தொகுதியில் அதிமுகவின் வெற்றி உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.
கடந்த 10 ஆண்டுகளாக இந்த தொகுதியில் சட்டமன்ற உறுப்பினராக இருந்தவர் பி.டி.ஆர்.பழனிவேல் தியாகராஜன், தொகுதிக்குத் தேவையான எந்தவொரு அடிப்படை வசதிகளையும் செய்து தரவில்லை. சுகாதாரம், தூய்மையான குடிநீர், சாலை வசதிகள் மற்றும் கழிப்பறை வசதிகள் போன்ற எளிய மக்களின் தேவைகள் கூட நிறைவேற்றப்படவில்லை. மாநகராட்சி நிர்வாகத்திலும், அரசுப் பணிகளிலும் ஊழல் மற்றும் லஞ்சம் மலிந்து கிடக்கிறது" என்றார்.
மதுரைக்கும், சுந்தர்.சி-க்கும் சம்பந்தமே இல்லை என்று திமுக துணைப் பொதுச்செயலாளர் கனிமொழி எம்.பி. விமர்சித்திருந்தது குறித்து செய்தியாளர்கள் எழுப்பிய கேள்விக்கு, "கனிமொழி தூத்துக்குடிக்காரரா?, அவரும் சென்னையைச் சேர்ந்தவர் தான். தேர்தல் நேரத்தில் மட்டும் தான், அவர் அங்கு சென்றார். நல்லது செய்ய நினைப்பவர்களுக்கு ஊர் ஒரு தடையல்ல.
தனது தந்தை அரசு ஊழியராக இருந்ததால் ஈரோட்டில் பிறந்தேன். கோயம்புத்தூரில் வளர்ந்து சென்னையில் பணியாற்றினேன். தனது தாயாரின் பூர்வீகம் திருச்சி; தந்தையின் பூர்வீகம் பழனி; தமிழ்நாடுதான் எனது வீடு, இனி மதுரை தான் எனது ஊர். மதுரையிலேயே வீடு எடுத்து தங்கியுள்ளேன்; மாதத்தில் 15 நாட்கள் மக்களுடன் நேரடியாகத் தொடர்பில் இருப்பேன். தமிழர்களின் தலைநகர் சென்னை என்றால், தமிழின் தலைநகர் மதுரை. இழந்த பெருமையை மதுரைக்கு மீண்டும் பெற்றுத் தருவதே எங்களது நோக்கம். மதுரையை லஞ்சம், ஊழலற்ற முதன்மை நகரமாக மாற்ற எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையிலான ஆட்சி மீண்டும் அமைய மக்கள் ஆதரவு தர வேண்டும்" என்று சுந்தர்.சி தெரிவித்துள்ளார்.