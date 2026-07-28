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மனித உரிமைகள் ஆணையத்தில் காலி பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுவது எப்போது? தமிழக அரசு பதிலளிக்க உத்தரவு

பணியிடங்கள் காலியாக இருப்பதால், ஆணையம் செயல்பட முடியாமல் புகார்களை தீர்த்து வைப்பதில் கடும் தாமதம் ஏற்பட்டுள்ளதாக மனுதாரர் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 28, 2026 at 4:13 PM IST

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சென்னை: மாநில மனித உரிமைகள் ஆணையத்தில் காலியாக உள்ள உறுப்பினர்கள் பணியிடங்களை நிரப்ப எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகள் குறித்து தமிழக அரசு பதிலளிக்க சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

தமிழ்நாடு மாநில மனித உரிமைகள் ஆணையத்தில் காலியாக உள்ள உறுப்பினர் பணியிடங்களை உடனடியாக நிரப்ப மாநில அரசுக்கு உத்தரவிடக் கோரி கோவையைச் சேர்ந்த வழக்கறிஞர் பன்னீர்செல்வம் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் பொதுநல வழக்கு தாக்கல் செய்துள்ளார்.

அதில், "மாநில மனித உரிமைகள் ஆணையத்தில் தற்போது 37,000-க்கும் மேற்பட்ட வழக்குகள் நிலுவையில் உள்ளதால், பாதிக்கப்பட்ட ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் நீதி கிடைக்காமல் காத்திருப்பதாக குறிப்பிட்டுள்ளார்.

மேலும், முன்னாள் உறுப்பினர்களான நீதிபதி ராஜா இளங்கோ மற்றும் வழக்கறிஞர் வி. கண்ணதாசன் ஆகியோரின் 3 ஆண்டுகள் பதவிக்காலம் 2025 டிசம்பர் 29 அன்று நிறைவடைந்து விட்டதால், 2 உறுப்பினர் பணியிடங்கள் தற்போது காலியாக உள்ளது.

இது தொடர்பாக தமிழக முதலமைச்சர் மற்றும் ஆளுநருக்கு கடந்த ஜூலை 3-ஆம் தேதி கோரிக்கை மனு அனுப்பியும், பணியிடங்களை நிரப்புவதற்கான எந்தவொரு நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படவில்லை. எனவே, குறிப்பிட்ட காலக்கெடுவுக்குள் ஒரு குழுவை அமைத்து மனித உரிமைகள் ஆணைய உறுப்பினர்கள் காலியிடங்களை நிரப்ப அரசுக்கு உத்தரவிட வேண்டும்" என குறிப்பிட்டுள்ளார்.

மாநில மனித உரிமைகள் ஆணையம்
மாநில மனித உரிமைகள் ஆணையம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இந்த வழக்கு தலைமை நீதிபதி எஸ்.ஏ தர்மாதிகாரி, நீதிபதி ஜி. அருள்முருகன் அமர்வில் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது மனுதாரர் தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர் குமாரதேவன், "பணியிடங்கள் காலியாக இருப்பதால், ஆணையம் செயல்பட முடியாமல், புகார்களைத் தீர்த்து வைப்பதில் கடும் தாமதம் ஏற்பட்டுள்ளது. காவல் மரணங்கள் மற்றும் மனித உரிமை மீறல் தொடர்பான பல புகார்களில் ஆரம்பக்கட்ட விசாரணையைக் கூட தொடங்க முடியாமல் முடக்கியுள்ளது" என தெரிவித்தார்.

இதனை ஏற்றுக் கொண்ட நீதிபதிகள், மனித உரிமைகள் ஆணைய உறுப்பினர்கள் பணியிடங்கள் நிரப்புவது தொடர்பாக அரசு மேற்கொண்டுள்ள நடவடிக்கை என்ன? என்பது தொடர்பாக தமிழக அரசு பதிலளிக்க உத்தரவிட்டு விசாரணையை ஒத்திவைத்தனர்.

TAGGED:

SHRC VACANCIES
MHC
மாநில மனித உரிமைகள் ஆணையம்
சென்னை உயர் நீதிமன்றம்
HUMAN RIGHTS COMMISSION

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