பயணியுடன் உருண்டு புரண்ட ஆம்னி பேருந்து ஊழியர் - கிளாம்பாக்கத்தில் பரபரப்பு
ஆம்னி பேருந்து கட்டணம் அதிகமாக இருப்பதாக கூறியதால், ஓட்டுநருக்கும் பயணிக்கும் இடையே வாக்குவாதம் ஏற்பட்டு, அது கைகலப்பாக மாறியது.
Published : May 19, 2026 at 4:35 PM IST
சென்னை: கிளாம்பாக்கம் பேருந்து நிலையத்தில் பயணியும், ஆம்னி பேருந்து ஓட்டுநரும் ஒருவரையொருவர் சரமாரியாக தாக்கிக் கொண்ட வீடியோ வெளியாகி அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
கிளாம்பாக்கம் கலைஞர் நூற்றாண்டு பேருந்து முனையத்தில் இருந்து தென் மாவட்டங்கள் மட்டுமின்றி தமிழ்நாட்டின் பல்வேறு மாவட்டங்களுக்கும் ஆயிரக்கணக்கான பேருந்துகள் இயக்கப்படுகின்றன. இதனால், அரசு மற்றும் ஆம்னி பேருந்துகள் மூலம் பயணிகள் தங்களது சொந்த ஊர்களுக்கு பயணம் மேற்கொண்டு வருகின்றனர். குறிப்பாக, வார இறுதி நாட்கள் மற்றும் விடுமுறை நாட்களில் இங்கு பயணிகள் கூட்டம் அலைமோதும்.
இந்த நிலையில், பயணி ஒருவர் தனது சொந்த ஊருக்கு செல்வதற்காக நேற்று (மே 19) நள்ளிரவு கிளாம்பாக்கம் ஆம்னி பேருந்து நிலையத்திற்கு வந்துள்ளார். பின்னர், அங்கு நின்று கொண்டிருந்த ஒரு ஆம்னி பேருந்தில் ஏறுவதற்காக, பேருந்தின் ஓட்டுநரிடம் பயணச்சீட்டின் கட்டணம் எவ்வளவு? என்று கேட்டுள்ளார். அதற்கு ஓட்டுநரோ வழக்கமான கட்டணத்தை விட மிக அதிக தொகையை சொன்னதாகக் கூறப்படுகிறது.
அதைக் கேட்டு அதிர்ச்சியடைந்த பயணி, சாதாரண நாட்களில் கூட ஏன் இவ்வளவு அதிக கட்டணம் கேட்கிறீர்கள்? என்று ஓட்டுநரிடம் கேட்டுள்ளார். அதில், இருவருக்கும் இடையே காரசாரமான வாக்குவாதம் ஏற்பட்டுள்ளது.
ஆரம்பத்தில் வாய் தகராறாக தொடங்கிய இந்த விவாதம், சில நிமிடங்களிலேயே கைகலப்பாக மாறியது. ஆத்திரமடைந்த ஆம்னி பேருந்து ஓட்டுநரும், அந்த பயணியும் பொதுமக்கள் பார்த்துக் கொண்டிருக்கும் போதே, நடைமேடையில் ஒருவரையொருவர் சட்டைப் பிடித்துக் கொண்டு பயங்கரமாக தாக்கத் தொடங்கியுள்ளனர்.
அதனைக் கண்ட சக பயணிகளும், பேருந்து ஊழியர்களும் அவர்களை விலக்கி விட முயன்றும் பலனில்லை எனத் தெரிகிறது. இருவரும் மாறி மாறி சரமாரியாக தாக்கிக் கொண்டுள்ளனர். இந்த சம்பவத்தை அங்கிருந்த பயணி ஒருவர் செல்போனில் வீடியோவாக பதிவு செய்து, சமூக வலைத்தளத்தில் பதிவிட்டுள்ளார். அந்த வீடியோ தீயாய் பரவி, பொதுமக்களிடையே பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
ஆசியாவிலேயே மிகப் பெரிய பேருந்து நிலையங்களில் ஒன்றாக கருதப்படும் கிளாம்பாக்கத்தில், நள்ளிரவு மற்றும் அதிகாலை நேரங்களில் போதிய அளவு போலீசார் பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபடுவதில்லை எனக் குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது. இதனால் தான் இதுபோன்ற மோதல்களும், சமூக விரோத செயல்களும் அரங்கேறுவதாகப் பொதுமக்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.
மேலும், குழந்தைகளுடன் நள்ளிரவில் பயணம் செய்ய வரும் போது, இதுபோன்ற சம்பவங்களால் தங்களின் பாதுகாப்பு அச்சுறுத்தலுக்கு உள்ளாவதாகவும் பெண் பயணிகள் தெரிவிக்கின்றனர். எனவே, கிளாம்பாக்கம் பேருந்து நிலையம் முழுவதும் 24 மணி நேரமும் சுழற்சி முறையில் காவல் துறையினர் ரோந்துப் பணியைத் தீவிரப்படுத்த வேண்டும் எனவும் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர்.