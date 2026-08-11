பருவமழை எதிரொலியால் பரவும் காய்ச்சல் - 'அலட்சியம் வேண்டாம்' என சுகாதாரத்துறை எச்சரிக்கை
வயிற்று வலி, கடுமையான தலைவலி, மூட்டு வலி, தோலில் சிவப்பு தடிப்புகள், உடல் சோர்வு, பசியின்மை உள்ளிட்ட அறிகுறிகள் தெரிந்தால் உடனடியாக மருத்துவமனைக்குச் சென்று சிகிச்சை பெறுமாறு பொதுமக்களுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
Published : August 11, 2026 at 6:15 PM IST
சென்னை: தமிழ்நாடு முழுவதும் பருவமழையால் காய்ச்சல் பரவி வருவதால், அறிகுறிகளை அலட்சியப்படுத்தாமல் பொதுமக்கள் உடனடியாக மருத்துவமனையை அணுக வேண்டும் என்று பொது சுகாதாரம் மற்றும் நோய் தடுப்புத்துறை இயக்குநரகம் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது.
தமிழ்நாட்டில் பருவமழை காலத்தில் ஏற்படும் காய்ச்சல் பாதிப்புகளை கட்டுப்படுத்துவது குறித்து பொது சுகாதரம் மற்றும் நோய் தடுப்புத்துறை இயக்குநரகம், மாவட்ட அதிகாரிகளுடன் தொடர்ந்து ஆலோசனை மேற்கொண்டு வருகிறது. அதன் அடிப்படையில், மாவட்ட சுகாதாரத்துறை அதிகாரிகளுக்கு ஆலோசனையும் வழங்கப்பட்டுள்ளது.
அதில், பருவமழைக் காலத்திற்கு களஅளவில் தயார் நிலையில் இருக்க வேண்டும். குறிப்பாக பிளீச்சிங் பவுடருக்கான தேவை மதிப்பீடு, அதனை உரிய நேரத்தில் கொள்முதல் செய்து விநியோகிக்க வேண்டும் என்று அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
பிளீச்சீங் பவுடர் உள்ளிட்ட கொசுவை கட்டுப்படுத்தவதற்கான தேவைகளைத் துல்லியமாகக் கணக்கிடுவதையும், போதுமான இருப்பைப் பராமரிப்பதையும் சுகாதார ஆய்வாளர்கள் உறுதி செய்ய வேண்டும் என்று அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
குறையாத காய்ச்சல், வயிற்று வலி, திடீர் அதிக காய்ச்சல், கடுமையான தசைவலி, கண்கள் சிவப்பாகுதல், கடுமையான தலைவலி, கண்களுக்குப் பின்னால் வலி, மூட்டு வலி, தோலில் சிவப்பு தடிப்புகள், முதுகு வலி, உடல் சோர்வு, பசியின்மை உள்ளிட்ட அறிகுறிகள் தெரிந்தால் அருகில் உள்ள மருந்தகத்தில் மாத்திரை வாங்கி சாப்பிடாமல் உடனடியாக மருத்துவமனைக்குச் சென்று மருத்துவரை அணுகி பரிசோதனை செய்ய வேண்டும் எனவும் பொதுமக்களுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
பருவமழை கால நோய் பரவல் அதிகரிப்பை கருத்தில் கொண்டு தமிழ்நாடு முழுவதும் உள்ள அரசு மருத்துவமனைகளில் காய்ச்சலுக்கான வார்டு அமைக்க வேண்டும் என்றும் அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது. காய்ச்சலுக்கு ஏற்ப தனித்தனி பரிசோதனை செய்து, தீவிர காய்ச்சல், நடுத்தர காய்ச்சல், லேசான காய்ச்சல் என நோயின் தீவிரத்தை பகுப்பாய்வு செய்து அதற்கு ஏற்ப நோயாளிக்கு மருந்து கொடுக்க வேண்டும் என்று மருத்துவ அதிகாரிகளுக்கு சுகாதாரத்துறை உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது.
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பொதுமக்கள் சாதாரண காய்ச்சல் தானே என அலட்சியப்படுத்தாமல் அறிகுறி தெரிந்தால் உடனடியாக அருகில் உள்ள மருத்துவமனைக்குச் சென்று மருத்துவரை நாடி உடல் பரிசோதனை செய்து கொள்ள வேண்டும் எனவும், மழைக்காலம் என்பதால் எலி காய்ச்சல், டெங்கு காய்ச்சல், சிக்கன் குனியா, டைபாய்டு நோய்கள் பரவி வருவதால் வீட்டை சுற்றியுள்ள பகுதிகளை சுத்தமாகவும் சுகாதாரமாகவும் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்றும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
அதே போல், மாவட்ட மருத்துவ அதிகாரிகள், மாவட்ட அளவிலான மாநகராட்சி, நகராட்சி, ஊராட்சி உள்ளிட்ட நிர்வாக அமைப்போடு ஒருங்கிணைந்து நோய் பரவலை தடுப்பதற்கான நடவடிக்கைகளை தீவிரப்படுத்த வேண்டும் என்றும் அதிகாரிகளுக்கு சுகாதாரத்துறை உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது.