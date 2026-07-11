திடீரென கேட்ட வெடிப்பு சத்தம்; நடுக்கடலில் மூழ்கிய காசிமேடு விசைப்படகு - பரபரப்பு வீடியோ
கிருஷ்ணா பட்டினம் துறைமுகத்திற்கு அருகில் 2 நாட்டிக்கல் மைல் தூரத்தில் வந்து கொண்டிருந்தபோது விசைப்படகு முழுவதுமாக கடலில் மூழ்கியுள்ளது.
Published : July 11, 2026 at 6:43 PM IST
சென்னை: விசைப்படகு ஒன்று கடலில் மூழ்கும் காட்சி சமூக வலைத்தளங்களில் வெளியாகி பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
சென்னை, திருவொற்றியூர், ஒண்டிக்குப்பம் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் டெல்லி பிரசாத். இவருக்கு சொந்தமாக செண்பக ரூபினி என்ற பெயரில் விசைப்படகு ஒன்று இருந்தது. இந்த விசைப்படகில் கடந்த 4 ஆம் தேதி அன்று இரவு சென்னை காசிமேடு மீன்பிடி துறைமுகத்தில் இருந்து எட்டு மீனவர்கள் ஆழ்கடலுக்கு மீன் பிடிக்க சென்றுள்ளனர்.
இந்த நிலையில், கடந்த 8 ஆம் தேதி அன்று மாலை ஆந்திரா எல்லைக்கு உட்பட்ட கிருஷ்ணா பட்டினம் துறைமுகத்திற்கு அருகே மீன்பிடித்துக் கொண்டிருந்தபோது திடீரென விசைப்படகின் கீழ் பகுதியில் இருந்து மிகப் பெரிய வெடிப்பு சத்தம் கேட்டுள்ளது.
இதையடுத்து விசைப்படகை நிறுத்திய மீனவர்கள் உடனடியாக கீழே சென்று பார்த்துள்ளனர். அப்போது அளவுக்கு அதிகமாக தண்ணீர் விசைப்படகின் உள்ளே நுழைவதை அவர்கள் கண்டுள்ளனர். இதைப் பார்த்து அதிர்ச்சி அடைந்த மீனவர்கள் உடனடியாக விசைப்படகு உரிமையாளருக்கு தகவல் தெரிவித்தனர்.
அத்துடன் வயர்லெஸ் மூலமாக அருகில் இருந்த மீனவர்களிடம் அவர்கள் உதவி கேட்டனர். இதையடுத்து கிருஷ்ணா பட்டினத்தைச் சேர்ந்த மீனவர்கள் சிலர் அங்கு சென்று, பாதிப்புக்கு ஆளாகிய விசைப்படகை கயிறு கட்டி இழுத்து வர முயற்சி செய்தனர்.
ஆனால், கிருஷ்ணா பட்டினம் துறைமுகத்திற்கு அருகில் 2 நாட்டிக்கல் மைல் தூரத்தில் வந்து கொண்டிருந்தபோது விசைப்படகு முழுவதுமாக கடலில் மூழ்கியது. அதிர்ஷ்டவசமாக இந்த விபத்தில் யாருக்கும் எந்த ஆபத்தும் ஏற்படவில்லை என தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.
மேலும், இந்த சம்பவம் தொடர்பாக டில்லி பிரசாத் சென்னை காசிமேடு மீன்பிடி துறைமுகத்தில் உள்ள மின்வளத்துறை இயக்குனர் மற்றும் காவல் துறையிடம் புகார் கொடுத்துள்ளார். புகாரை பெற்றுக் கொண்ட மீன்வளத்துறை இயக்குனர் மற்றும் காவல் துறையினர் சம்பவம் குறித்து தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
இந்த சூழலில் செண்பக ரூபினி விசைப்படகு கடலில் முழுகும் அதிர்ச்சி காட்சிகள் தற்போது சமூக வலைத்தளங்களில் வெளியாகி வைரலாகி வருகிறது. சமீபத்தில் வியட்நாமின் ஃபூ குவோக் தீவில் படகு கவிழ்ந்த விபத்துக்குள்ளானது. இதில், 8 தமிழர்கள் உட்பட மொத்தம் 15 இந்தியர்கள் பலியாகி இருப்பதாக அதிர்ச்சி அளிக்கும் தகவல்கள் வெளியாகின. இதன் அதிர்வலைகள் ஓய்வதற்குள்ளாக மற்றுமொரு படகு விபத்து சம்பவம் அரங்கேறி உள்ளது.