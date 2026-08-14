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ரயில் மோதி பெண் பணியாளர்கள் உயிரிழப்பு; கோவையில் அருகே நடைபெற்ற சோகம்

இந்த விபத்து தொடர்பாக நியாமான விசாரணை நடத்தப்பட வேண்டும் என்றும், இல்லையெனில் போராட்டம் நடத்தப்படும் என்றும் சமூக நீதிக் கட்சி சார்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

ரயில் தண்டவாளம் (கோப்புப்படம்)
ரயில் தண்டவாளம் (கோப்புப்படம்) (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 14, 2026 at 3:41 PM IST

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கோயம்புத்தூர்: ஆவாரம்பாளையம் அருகே ரயில் மோதி பெண் ஒப்பந்த தொழிலாளர்கள் இருவர் பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர். இந்த சம்பவம் தொடர்பாக ரயில்வே போலீஸார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

கோயம்புத்தூர் மாவட்டம் ஆவாரம்பாளையம் கொறத்தோட்டத்தில் உள்ள ரயில்வே தண்டவாளப் பகுதியில் நேற்று (ஆகஸ்ட் 13) காலை முதல் பெண் ஒப்பந்த தொழிலாளர்கள் குப்பைக்கழிவுகளை அகற்றும் பணிகளில் ஈடுபட்டு வந்துள்ளனர்.

மதியம் உணவு இடைவேளைக்கு சென்ற அந்த தொழிலாளர்கள் பிற்பகலில் மீண்டும் தூய்மை பணியை தொடங்கி உள்ளனர். அப்போது இரு பெண் தொழிலாளர்கள் அங்குள்ள தண்டவாளத்தில் வேலை செய்ய நடந்து சென்றபோது, அவ்வழியாக வந்த ரயிலை இருவரும் கவனிக்கவில்லை என்று தெரிகிறது.

அதிவேகமாக வந்த ரயில் கண்ணிமைக்கும் நேரத்தில் அவர்கள் மீதும் மோதியது. இதில் அவர்கள் இருவரும் சம்பவ இடத்திலேயே உடல் சிதறி உயிரிழந்தனர்.

இச்சம்பவம் தொடர்பாக தகவல் கிடைத்தவுடன் உடனடியாக அங்கு சென்ற கோவை ரயில்வே போலீஸார் இருவரின் சடலங்களையும் மீட்டு பிரேதப் பரிசோதனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.

ரயில் மோதி உயிரிழந்த பெண்கள்
ரயில் மோதி உயிரிழந்த பெண்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

மேலும் இச்சம்பவம் குறித்து ரயில்வே போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டனர். அதில், உயிரிழந்தவர்கள் திருப்பூர் மாவட்டம் பல்லடத்தைச் சேர்ந்த கவிதா (45) மற்றும் யசோதா (24) என்பது தெரிய வந்தது. மேலும் அவர்கள் இருவரும் உறவினர்கள் என்றும், இருவரும் ஒப்பந்த தூய்மை பணியாளர்களாக பணிபுரிந்து வந்ததும் தெரியவந்தது. இந்த விபத்து குறித்து ரயில்வே போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

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இது விபத்து குறித்து, சமூக நீதிக் கட்சியைச் சேர்ந்த பன்னீர்செல்வம் கூறுகையில், “ரயில் மோதி இரண்டு பெண்கள் உயிரிழந்துள்ளனர். இங்கு பணிபுரிவோருக்கு மேற்பார்வையாளர் பணியமர்த்தப்படவில்லை. மேலும் பணிபுரிவோருக்கு சிவப்பு கொடி மற்றும் கோட் என எதுவும் வழங்கப்படவில்லை. இந்த சம்பவத்தில் ஒப்பந்த நிறுவனத்தின் முதலாளி மீது காவல்துறை வழக்குப்பதிவு செய்யாமல் காலம் தாழ்த்துவது கண்டிக்கத்தக்கது.

விபத்தில் உயிரிழந்தவர்களின் உடல்கள் அரசு மருத்துவமனையில் வைக்கப்பட்டுள்ளது. விபத்து தொடர்பாக நியாமான விசாரணை நடத்தப்பட வேண்டும். இல்லையெனில் போராட்டம் நடத்தப்படும்” என தெரிவித்துள்ளார்.

TAGGED:

TRAIN ACCIDENT
FEMALE WORKERS KILLED
கோவை ரயில் விபத்து
ரயில் மோதி பெண்கள் உயிரிழப்பு
KOVAI DAILYWAGERS DEATH

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