ஆனைமலை புலிகள் காப்பகத்தில் பெண் யானை உயிரிழப்பு

உடற்கூறாய்வு முடிந்த பின்னர், பெண் யானையின் உடல் காட்டில் உள்ள பிற விலங்குகளுக்கு உணவாக போடப்பட்டது.

ஆனைமலை புலிகள் காப்பகத்தில் உயிரிழந்த பெண் யானை
ஆனைமலை புலிகள் காப்பகத்தில் உயிரிழந்த பெண் யானை (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : March 22, 2026 at 7:36 AM IST

கோயம்புத்தூர்: மின்வேலியில் சிக்கி பெண் யானை உயிரிழந்த சம்பவம் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்த சம்பவம் தொடர்பாக வழக்குப் பதிவு செய்துள்ள வனத்துறையினர் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

கோயம்புத்தூர் மாவட்டம் ஆனைமலை புலிகள் காப்பகத்தில் பொள்ளாச்சி வனச்சரகத்துக்கு உட்பட்ட சரளப்பதி பகுதியில் பிரபு என்பவரது தோட்டம் உள்ளது. இந்த நிலையில், அங்கு காட்டு யானை ஒன்று உயிரிழந்து கிடப்பதாக, நேற்று முன்தினம் (மார்ச் 20) வனத்துறைக்கு தகவல் கிடைத்தது.

அந்த தகவலின் அடிப்படையில் விரைந்து சென்ற வனத்துறையினர், சம்பவ இடத்தில் ஆய்வு மேற்கொண்டனர். அப்போது, உயிரிழந்தது பெண் காட்டு யானை என்பது தெரியவந்தது. மேலும், அந்த யானைக்கு பின்புறப் பகுதியில் காயம் ஏற்பட்டுள்ளதையும், சூரிய மின்வேலியின் மீது விழுந்தே பெண் யானை உயிரிழந்ததையும் உறுதி செய்தனர்.

அதையடுத்து, ஆனைமலை புலிகள் காப்பகத்தின் கள இயக்குநர் மற்றும் துணை இயக்குநர் உள்ளிட்டோருக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது. பின்னர், கள இயக்குநர் வெங்கடேஷ் உத்தரவின் பேரில் வெள்ளிக்கிழமை மதியம் ஆனைமலை புலிகள் காப்பக துணை இயக்குநர் தேவேந்திர குமார் மீனா, கோவை வன கால்நடை மருத்துவ அலுவலர் எஸ்.வெண்ணிலா, பொள்ளாச்சி வனச் சரக அலுவலர் க.ரஞ்சித் ஆகியோர் முன்னிலையில் உயிரிழந்த பெண் யானைக்கு உடற்கூராய்வு செய்யப்பட்டது.

அதைத் தொடர்ந்து, பெண் யானையின் உடலில் இருந்து மாதிரிகள் சேகரிக்கப்பட்டு, சென்னை வனவிலங்கு பாதுகாப்புக்கான மேம்பாட்டு நிறுவன ஆய்வகத்திற்கும், கோவை தடய அறிவியல் ஆய்வகத்திற்கும் அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளது.

பிரேதப் பரிசோதனை முடிவில் இறந்த காட்டு யானைக்கு சுமார் 45 வயது இருக்கலாம் எனவும், சோலார் மின்வேலியில் சிக்கிய யானையால் திரும்பி செல்ல முடியாத சூழலில் உயிரிழந்திருக்கலாம் என்றும் மருத்துவக் குழுவினரால் தெரிவிக்கப்பட்டது. அதையடுத்து, இறந்த பெண் காட்டு யானையின் உடல் வனவிலங்குகளுக்கு உணவாக வனப்பகுதியிலே விடப்பட்டது. யானை உயிரிழப்பு தொடர்பாக வழக்குப் பதிவு செய்த வனத்துறையினர் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

இதேபோல, கடந்த 7ஆம் தேதி ஈரோடு மாவட்டம், சத்தியமங்கலம் புலிகள் காப்பகத்தை ஒட்டியுள்ள கடம்பூர் மலைப்பகுதியில் உள்ள தனியார் தோட்டத்திற்குள் விலங்குகள் புகுந்து பயிர்களை சேதப்படுத்தி வந்ததால், அதன் உரிமையாளர் சட்டவிரோதமாக மின்வேலி அமைத்து பாதுகாத்து வந்துள்ளார்.

இந்நிலையில், வனப்பகுதியிலிருந்து வந்த 30 வயதான ஆண் யானை, புட்டப்பன் நிலத்திற்குள் செல்ல முயன்றபோது, அங்கு பாதுகாப்புக்காக அமைக்கப்பட்டிருந்த மின்வேலியில் சிக்கி பரிதாபமாக உயிரிழந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

