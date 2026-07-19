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வள்ளுவர் கோட்டம் அருகே பெண் ஊழியர்கள் மீது தாக்குதல்; இருவர் அதிரடி கைது

பெண்ணிடம் முட்டை சமோசா கேட்டநிலையில், அவர் தற்போது வெஜ் சமோசா மட்டுமே உள்ளது என கூறியதால் இந்த தாக்குதல் சம்பவம் தொடங்கியுள்ளது.

டீக்கடை பெண் ஊழியர்களிடம் மதுபோதையில் இருந்த இளைஞர்கள் தகராறில் ஈடுபடும் காட்சி
டீக்கடை பெண் ஊழியர்களிடம் மதுபோதையில் இருந்த இளைஞர்கள் தகராறில் ஈடுபடும் காட்சி (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 19, 2026 at 10:50 PM IST

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சென்னை: வள்ளுவர் கோட்டம் அருகே டீக்கடையில் பணியாற்றிய பெண்களை, மதுபோதையில் தாக்கிய இரண்டு இளைஞர்களை போலீசார் கைது செய்தனர்.

சென்னை, வள்ளுவர் கோட்டத்தில் செயல்பட்டு வரும் தேநீர் கடைக்கு மதுபோதையில் வந்த இரு இளைஞர்கள் அங்கு பணியில் இருந்த பெண்ணிடம் முட்டை சமோசா கேட்டுள்ளனர். அதற்கு, தற்போது வெஜ் சமோசா மட்டுமே உள்ளது என அந்த பெண்கள் தெரிவித்ததாக கூறப்படுகிறது.

இதையடுத்து, மதுபோதையில் இருந்த இளைஞர்களில் ஒருவர், எந்த காரணமும் இன்றி ஆபாச வார்த்தைகளால் பணியில் இருந்த அந்த பெண்ணைத் திட்டியதாக கூறப்படுகிறது. தொடர்ந்து அவமதிக்கும் வகையில் பேசியதால், ஆத்திரமடைந்த அந்த பெண்ணும் எதிர்த்து பேசியுள்ளார்.

இதில் கூடுதல் ஆவேசமடைந்த அந்த இளைஞர், கடையில் இருந்த பாட்டில்களை எடுத்து பெண்ணை நோக்கி வீசி தாக்கியதாகக் கூறப்படுகிறது. தொடர்ந்து, கடையின் முன்புறம் இருந்த நாற்காலியையும் தூக்கி அந்த பெண் மீது எறிந்து தாக்கியுள்ளார். அதிர்ஷ்டவசமாக நாற்காலி பெண் மீது விழாமல் வேறு இடத்தில் விழுந்துள்ளது.

பெண் ஊழியர்கள் மீது மதுபோதையில் தாக்குதல் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இதனால், அதிர்ச்சியடைந்த அந்த பெண் கடையை விட்டு வெளியே வந்து கூச்சலிட்டுள்ளார். அப்போதும் விடாமல், மதுபோதையில் இருந்த அந்த இளைஞர், பெண்ணை தள்ளிவிட்டு மீண்டும் தாக்க முயன்றுள்ளார். அப்போது அங்கு கூடிய பொதுமக்களில் சிலர் தகராறில் ஈடுபட்ட இரண்டு இளைஞர்களையும் தடுத்து, அவர்களை பிடிக்க முயன்றனர்.

ஆனால் ஒருவர் தப்பி ஓடிவிட, மற்றொருவரை மட்டும் பொதுமக்கள் மடக்கிப் பிடித்துள்ளனர். இதற்கிடையில், பாதிக்கப்பட்ட பெண் உடனடியாக சிங்கப்பெண் அதிரடிப்படைக்கு தகவல் தெரிவித்துள்ளார். தகவலைத் தொடர்ந்து, சம்பவ இடத்திற்கு வந்த திருவல்லிக்கேணி சரக சிங்கப்பெண் அதிரடிப்படை போலீசார், பொதுமக்கள் பிடித்து வைத்திருந்த இளைஞரிடம் விசாரணை நடத்தினர்.

மதுபோதையில் டீக்கடை பெண் ஊழியர்களிடம் தகராறில் ஈடுபட்ட இளைஞர்கள்
மதுபோதையில் டீக்கடை பெண் ஊழியர்களிடம் தகராறில் ஈடுபட்ட இளைஞர்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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இந்த முதற்கட்ட விசாரணை வாயிலாக, பிடிபட்ட அந்த இளைஞர் பீகார் மாநிலத்தைச் சேர்ந்தவர் என்பதும், அவர்கள் இருவரும் டீக்கடை ஒன்றில் பணியாற்றி வந்ததும் தெரிய வந்தது. தொடர்ந்து பிடிபட்ட நபரிடம் இருந்து கிடைத்த தகவலின் அடிப்படையில், தப்பி ஓடிய மற்றொரு நபரையும் குறுகிய நேரத்தில் போலீசார் கண்டுபிடித்தனர்.

பின்னர் அந்த இருவரையும் மீண்டும் சம்பவம் நடைபெற்ற டீக்கடைக்கு அழைத்து வந்த போலீசார், பாதிக்கப்பட்ட பெண்ணிடம் அடையாளம் காண்பித்தனர். தாக்குதலில் ஈடுபட்டவர்கள் இவர்கள்தான் என பெண்கள் உறுதிப்படுத்தியதை அடுத்து, இருவரையும் காவல் நிலையத்திற்கு அழைத்துச் சென்று தொடர்ந்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

TAGGED:

டீக்கடை பெண்கள் தாக்குதல்
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CCTV
CHENNAI TEA SHOP ISSUE
VALLUVAR KOTTAM TEA SHOP ISSUE

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