குறைந்த விலைக்கு தங்க காசுகள்; வீட்டு மனைகள் - கோடிகளில் மோசடி செய்த பெண் காவல் ஆய்வாளர் கைது
தங்க காசு திட்டத்தில் காவலர்களை சேர்த்துவிட, பிரபு மணியிடமிருந்து இவர் எவ்வளவு பணம் பெற்றார்? ஏமாற்றிய பணத்தை எங்கு முதலீடு செய்துள்ளார்? என்பது குறித்து ஷீலா மேரியிடம் தீவிர விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது.
Published : July 7, 2026 at 11:27 AM IST
சென்னை: போலீசார் மற்றும் அவரது குடும்பத்தினரிடம் குறைந்த விலைக்கு தங்க காசுகளும், வீட்டு மனைகளும் வாங்கித் தருவதாகக் கூறி, 20 கோடி ரூபாய் வரை மோசடி செய்த வழக்கில் பெண் காவல் ஆய்வாளர் கைது செய்யப்பட்டார்.
சென்னை கொடுங்கையூரைச் சேர்ந்த பிரபு மணி என்பவர், விநாயகம் எண்டர்பிரைசஸ் என்ற நிறுவனத்தின் மூலம் முதலீட்டு திட்டங்களை அறிமுகப்படுத்தியதாக கூறப்படுகிறது. கடந்த 2023-ஆம் ஆண்டு வாட்ஸ்ஆப் குழுக்கள் வாயிலாக இந்த திட்டம் பரப்பப்பட்ட நிலையில், ஆரம்பத்தில் சிலருக்கு குறைந்த விலையில் தங்க காசுகள் வழங்கப்பட்டதால், பலர் நம்பி இதில் முதலீடு செய்துள்ளனர்.
குறிப்பாக காவலர்கள், காவல்துறை அதிகாரிகள் மற்றும் அவர்களது குடும்பத்தினர் இந்த திட்டத்தில் கோடிக்கணக்கில் முதலீடு செய்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது. சுமார் 200-க்கும் மேற்பட்டோர் இதில் முதலீடு செய்துள்ள நிலையில், திடீரென அந்த நிறுவனத்தை நடத்திவந்த பிரபு மணி, அலுவலகத்தை மூடிவிட்டு தலைமறைவாகி உள்ளார். இதில் சுமார் 20 கோடி வரை மோசடி நடந்துள்ளதாக குற்றஞ்சாட்டப்பட்டது.
இதுகுறித்து சிலர் சென்னை அசோக் நகர் பகுதியில் உள்ள பொருளாதார குற்றப்பிரிவு போலீசில் புகாரளித்தனர். புகாரின் அடிப்படையில் பொருளாதார குற்றப்பிரிவு போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். இதில் முக்கிய குற்றவாளியான பிரபு மணி கைது செய்யப்பட்ட நிலையில், அவரிடம் தொடந்து விசாரணை நடத்தப்பட்டு வருகிறது.
இந்த மோசடிக்கும், ராயபுரம் அனைத்து மகளிர் காவல் நிலைய ஆய்வாளர் ஷீலா மேரிக்கும் தொடர்பு இருப்பதாக கூறப்பட்ட நிலையில், அதுகுறித்து விசாரணை நடத்தப்பட்டது. அதில் அவர் கடந்த மூன்று ஆண்டுகளுக்கு முன்பு திருவொற்றியூர் அனைத்து மகளிர் காவல் நிலையத்தில் ஆய்வாளராக பணிபுரிந்த போது, பல காவலர்கள் இந்த திட்டத்தில் சேர்வதற்கு உறுதுணையாக இருந்தது தெரியவந்தது.
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இதையடுத்து ஆய்வாளர் ஷீலா மேரி மீது பொருளாதார குற்றப்பிரிவு போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்தனர். மேலும், காவல்துறை உயரதிகாரிகளுடம் அவரிடம் துறை ரீதியான விசாரணை மேற்கொண்டனர். தொடர்ந்து, சென்னை வடக்கு மண்டல காவல் இணை ஆணையர் கடந்த மாதம் 15-ஆம் தேதி ஷீலா மேரியை பணியிடை நீக்கம் செய்து உத்தரவிட்டார்.
இந்நிலையில், தங்க காசு மோசடி வழக்கில் தலைமறைவாக இருந்த காவல் ஆய்வாளர் ஷீலா மேரியை சென்னை பொருளாதார குற்றப்பிரிவு போலீசார் கைது செய்து, அவரிடம் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
தங்க காசு திட்டத்தில் காவலர்களை சேர்த்துவிட, பிரபு மணியிடமிருந்து இவர் எவ்வளவு பணம் பெற்றார்? ஏமாற்றிய பணத்தை எங்கு முதலீடு செய்துள்ளார்? போன்ற பல்வேறு கோணங்களில் விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது.