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ஆட்டோ ஓட்டுநர் சண்டையை தடுக்க சென்ற பெண் காவலர் - கீழே தள்ளிவிட்டபோது உயிரிழந்த சோகம்

பெண் காவலரை தள்ளிவிட்ட நபரை கைது செய்த பரமக்குடி டவுன் போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (IANS)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 29, 2026 at 4:07 PM IST

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ராமநாதபுரம்: பரமக்குடி அரசு மருத்துவமனையில் ஆட்டோ ஓட்டுநர்களுக்கிடையே ஏற்பட்ட மோதலை விலக்க முயன்ற தலைமை பெண் காவலர் கீழே தள்ளப்பட்டு உயிரிழந்த சம்பவம் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

ராமநாதபுரம் மாவட்டம் எமனேஸ்வரம் பர்மா காலனியைச் சேர்ந்தவர் முனியசாமியின் மனைவி கண்ணகி (36). பார்த்திபனூர் காவல் நிலையத்தில் தலைமைப் பெண் காவலராக பணியாற்றி வரும் இவருக்கு ஒரு மகனும், ஒரு மகளும் உள்ளனர்.

இந்நிலையில், நேற்று (செப்.28) இரவு பரமக்குடி அரசு மாவட்ட தலைமை மருத்துவமனையில் உள்ள காவல் உதவி மையத்தில் பணியில் இருந்துள்ளார். இந்த நிலையில், பரமக்குடி பேருந்து நிலையத்தில் பயணிகளை ஏற்றுவது தொடர்பாக இரண்டு ஆட்டோ ஓட்டுநர்களுக்கு இடையே தகராறு ஏற்பட்டதாக கூறப்படுகிறது. அதில் காயம் அடைந்த இருவரும் பரமக்குடி அரசு மருத்துவமனைக்கு சிகிச்சைக்காக வந்துள்ளனர்.

அப்போது, அவசர சிகிச்சைப் பிரிவுக்குள் இருவருக்கும் மீண்டும் சண்டை வந்துள்ளது. அதனைக் கண்ட பணியில் இருந்த தலைமைக் காவலர் கண்ணகி, அவர்களை தடுக்க முயற்சித்துள்ளார். ஆனால், அதில் ஒருவர் கண்ணகியை தள்ளிவிட்டு அங்கிருந்து தப்பிச் செல்ல முயன்றுள்ளார். இருந்தாலும், அந்த நபரை பிடிக்க கண்ணகி சுமார் 50 மீட்டர் தூரம் இடைவிடாமல் துரத்திச் சென்றதாகக் கூறப்படுகிறது.

உயிரிழந்த காவலர் கண்ணகி
உயிரிழந்த காவலர் கண்ணகி (ETV Bharat Tamil Nadu)

ஆனால், அந்த நபர் தப்பிச் சென்றுள்ளார். அதையடுத்து, மீண்டும் அவசர சிகிச்சைப் பிரிவு கட்டடத்திற்குள் உள்ள டிரெஸ்ஸிங் அறைக்கு (Dressing Room) சென்ற கண்ணகி, திடீரென மயங்கி விழுந்துள்ளார். அதனைக் கண்ட செவிலியர்கள் மற்றும் மருத்துவர்கள் அவருக்கு உடனடியாக CPR உள்ளிட்ட முதலுதவி சிகிச்சைகள் அளித்துள்ளனர். எனினும் அவர் உயிரிழந்ததாக மருத்துவர்கள் தெரிவித்தனர்.

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தகவல் அறிந்த ராமநாதபுரம் சரக டிஐஜி மணிவண்ணன் மற்றும் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் சந்தீஷ் ஆகியோர் பரமக்குடி அரசு மருத்துவமனைக்கு நேரில் சென்று விசாரணை நடத்தினர். மேலும், மருத்துவமனையில் பதிவான சிசிடிவி காட்சிகள் ஆய்வு செய்யப்பட்டு வருகின்றன.

கைது செய்யப்பட்ட நபர்
கைது செய்யப்பட்ட நபர் (ETV Bharat Tamil Nadu)

முதற்கட்ட விசாரணையில், கண்ணகியை தள்ளிவிட்டு தப்பிச் சென்றதாகக் கூறப்படும் நபர் சிவகங்கை மாவட்டம் குமாரக்குறிச்சியைச் சேர்ந்த ஆட்டோ ஓட்டுநர் கருப்பு ராஜா என தெரியவந்துள்ளது. இதுதொடர்பாக பரமக்குடி நகர் காவல் நிலையத்தில் Cr. No. 465/2026 ஆக வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டு அங்கிருந்து தப்பிச்சென்றவர் தேடப்பட்டு வந்தார். இந்நிலையில் இன்று (செப். 29) கருவாயன் (எ) கருப்புராஜா (26) என்பவரை கைது செய்து பரமக்குடி டவுன் போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.

மேலும், கண்ணகி உயிரிழந்ததற்கான மருத்துவக் காரணம் உள்ளிட்ட விவரங்களும் விசாரணையின் ஒரு பகுதியாக உள்ளது. சிசிடிவி காட்சிகள், நேரில் பார்த்தவர்கள் அளிக்கும் தகவல்கள் மற்றும் மருத்துவமனை பதிவுகள் ஆகியவற்றை அடிப்படையாகக் கொண்டு, தொடர்ந்து விசாரணை நடைபெற்று வருவதாக போலீசார் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

TAGGED:

பரமக்குடி
PARAMAKUDI GH
ஆட்டோ ஓட்டுநர்கள் மோதல்
பெண் காவலர் உயிரிழப்பு
FEMALE POLICE DIES IN GH

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