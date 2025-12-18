மதுரையில் சோகம்: எல்ஐசி அலுவலக தீ விபத்தில் பெண் மேலாளர் உயிரிழப்பு
இந்த தீ விபத்தில் பலத்த தீக்காயமடைந்த எல்ஐசி அலுவலக உதவி நிர்வாக அதிகாரி ராமு (32), மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார்.
Published : December 18, 2025 at 10:44 AM IST
மதுரை: எல்ஐசி அலுவலகத்தில் நேற்றிரவு ஏற்பட்ட பயங்கர தீ விபத்தில், பெண் மேலாளர் உயிரிழந்த சம்பவம் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
மதுரை ரயில் நிலையம் அருகே உள்ள மேல மாரட் வீதியில் இந்திய ஆயுள் காப்பீட்டுக் கழக அலுவலகம் (எல்ஐசி) செயல்பட்டு வருகிறது. இங்கு 30-க்கும் மேற்பட்டோர் பணிபுரிந்து வருகின்றனர். இந்நிலையில், நேற்றிரவு (டிச.17) 8 மணியளவில் இந்த அலுவலகத்தில் பயங்கர தீ விபத்து ஏற்பட்டது. கட்டடத்திலிருந்து கரும்புகை வருவதை பார்த்த அப்பகுதியினர், தீயணைப்பு துறைக்கு தகவல் தெரிவித்தனர்.
இதன்பேரில், சம்பவ இடத்திற்கு வந்த பெரியார் பேருந்து நிலைய தீயணைப்புத் துறையினர், தண்ணீரை பீய்ச்சி அடித்து தீயை அணைக்கும் முயற்சியில் ஈடுபட்டனர். ஆனால், தீ கொழுந்து விட்டு எரிந்ததால் தீயை உடனடியாக அணைக்க முடியவில்லை. இதையடுத்து, சுமார் 2 மணிநேர போராட்டத்துக்கு பிறகு, தீ கட்டுக்குள் கொண்டு வரப்பட்டது.
இதைத் தொடர்ந்து, தீயணைப்பு வீரர்கள் உள்ளே சென்று பார்த்தபோது, எல்ஐசி அலுவலகத்தில் முதுநிலை மேலாளராக பணிபுரிந்து வந்த கல்யாணி நம்பி (55) உயிரிழந்தது தெரியவந்தது. மேலும், உதவி நிர்வாக அதிகாரி ராமு (32) பலத்த தீக்காயங்களுடன் மீட்கப்பட்டார்.
|இதையும் படிங்க: சிதம்பரத்திற்கு ஜன சதாப்தி அதிவிரைவு ரயில் - மத்திய அமைச்சரிடம் திருமாவளவன் கோரிக்கை!
தகவல் அறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு வந்த திடீர் நகர் போலீசார், உயிரிழந்த கல்யாணி நம்பியின் உடலை மீட்டு பிரேதப் பரிசோதனைக்காக ராஜாஜி அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். படுகாயமடைந்த உதவி நிர்வாக அதிகாரி ராமுவை, ஆம்புலன்ஸ் மூலமாக மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். அங்கு அவருக்கு திவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது.
இச்சம்பவம் குறித்து திடீர் நகர் போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். இரவு நேரம் என்பதால் பெரும்பாலான ஊழியர்கள் பணி முடிந்து சென்ற நிலையில், இருவர் மட்டும் பணியில் இருந்துள்ளனர். இந்த தீ விபத்தில் அலுவலகத்தில் இருந்த ஏராளமான முக்கிய ஆவணங்கள் தீயில் கருகி சாம்பலாகியதாக கூறப்படுகிறது. தீ விபத்துக்கான காரணம் குறித்து போலீசார் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.