காலில் இரும்பு கம்பி சிக்கி அவதிப்பட்ட பெண் யானை: மயக்க ஊசி செலுத்தி சிகிச்சையளித்த வனத்துறை
தற்போது யானை நலமுடன் உள்ளது. எனினும் சில நாட்கள் யானை தொடர்ந்து கண்காணிக்கப்படும் என கோவை மாவட்ட வன அலுவலர் வெங்கடேஷ் பிரபு கூறியுள்ளார்.
Published : September 7, 2026 at 4:12 PM IST
கோவை: சிறுமுகை வனப் பகுதியில் காலில் இரும்பு கம்பி சிக்கிய நிலையில் அவதிப்பட்டு வந்த பெண் காட்டு யானைக்கு வனத் துறையினர் சிகிச்சை அளித்தனர்.
கோவை மாவட்டம், மேற்கு தொடர்ச்சி மலை அடிவாரப் பகுதியான சிறுமுகை வனச்சரத்திற்கு உட்பட்ட பகுதியில் உணவு தேடி வந்த பெண் காட்டு யானை ஒன்று, காலில் சுருக்கு கம்பி சிக்கிய நிலையில் நடமாடிக் கொண்டிருந்ததை கடந்த 2 ஆம் தேதி வனப் பணியாளர்கள் பார்த்துள்ளனர். இது குறித்த தகவல் கோவை ஆனைமலை புலிகள் காப்பக தலைமை வன பாதுகாவலருக்கு அளிக்கப்பட்டது.
இதையடுத்து, முதன்மை தலைமை வன உயிரின காப்பாளர் உத்தரவின் பேரில், சிறுமுகை மற்றும் பெரியநாயக்கன்பாளையம் வனச்சரக அலுவலர்கள் முன்னிலையில் ஆனைமலை, சத்தியமங்கலம் புலிகள் காப்பகத்தைச் சேர்ந்த ஐந்து வன கால்நடை மருத்துவர்கள் குழு அந்த பெண் யானையை தேடி சிகிச்சை அளிக்கும் பணியில் களமிறங்கியது.
சுமார் 60 வனப்பணியாளர்கள், யானை பாகன்கள் மற்றும் ட்ரோன் கேமிரா உதவியுடன் யானை தேடப்பட்டு வந்த நிலையில், நேற்று (செப்டம்பர் 7) அதிகாலை பெண் யானை இருக்கும் இடம் கண்டறியப்பட்டு, அதற்கு மயக்க ஊசி செலுத்தி பிடிக்கப்பட்டது. தொடர்ந்து, அதற்கு வன கால்நடை மருத்துவர்கள் சிகிச்சை அளித்தனர்.
மேலும், காலில் சிக்கியிருந்த சுருக்கு கம்பியை அகற்றி அங்கு மருந்துகள் தடவப்பட்டன. பின்னர் சிறிது நேர கண்காணிப்பிற்கு பிறகு மீண்டும் அந்த பெண் யானை வனப் பகுதியில் விடப்பட்டது. அத்துடன், இந்த யானையின் நடமாட்டத்தை வேட்டை தடுப்பு காவலர்கள் கண்காணித்து வருகின்றனர்.
இது குறித்து கோவை மாவட்ட வன அலுவலர் வெங்கடேஷ் பிரபு கூறுகையில் "சிறுமுகை வனச்சாரத்திற்குட்பட்ட உளியூர் பகுதியில் வனத் துறையினர் கடந்த 2 ஆம் தேதி வழக்கமான ரோந்து பணியில் ஈடுபட்டிருந்தனர். அப்போது, பெண் யானையின் இடது பக்க முன்னங்காலில் இரும்பு கம்பி சிக்கியிருந்ததை அவர்கள் கண்டறிந்தனர்.
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இதையடுத்து மருத்துவக் குழுவினர் மற்றும் வனப் பணியாளர்களுடன் இணைந்து யானையை கண்காணித்து வந்தனர். பின்னர் நேற்று காலை வனப்பகுதியில் வைத்து அந்த யானை கால்நடை மருத்துவர்களால் மயக்க ஊசி செலுத்தி பிடிக்கப்பட்டது. பின்னர் அங்கேயே யானைக்கு சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டது.
யானையின் காலில் சிக்கியிருந்த கம்பியை அகற்றி காலில் ஏற்பட்ட காயங்களுக்கு மருந்து தடவினர். பின்னர் சிறிது நேரம் கண்காணிப்பிற்கு பின் மீண்டும் யானை வனப் பகுதிக்குள் விடப்பட்டது. யானையை வனப்பணியாளர்கள் தொடர்ந்து கண்காணித்து வருகின்றனர். தற்போது யானை நலமுடன் உள்ளது. எனினும் சில நாட்கள் யானை தொடர்ந்து கண்காணிக்கப்படும்" என்றார்.