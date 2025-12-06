மின் வேலியில் சிக்கி பெண் யானை உயிரிழப்பு - முதியவரை பிடித்து வனத்துறையினர் விசாரணை!
சோளக் காட்டில் அரணாக அமைக்கப்பட்டிருந்த மின்வேலியில் சிக்கி யானை உயிரிழந்திருக்கலாம் என்று கூறப்படுகிறது.
Published : December 6, 2025 at 5:15 PM IST
ஈரோடு: மின்வேலியில் சிக்கி 15 வயதான பெண் யானை உயிரிழந்தது தொடர்பாக, பயிர்களை காப்பதற்காக மின்வேலி அமைத்திருந்த நபரை பிடித்து வனத்துறையினர் விசாரித்து வருகின்றனர்.
சத்தியமங்கலம் புலிகள் காப்பக வனப்பகுதியில் ஏராளமான காட்டு யானைகள் நடமாடுகின்றன. வனப்பகுதியை ஒட்டி அமைந்துள்ள கிராமங்களில் நுழையும் காட்டு யானைகள் விவசாயிகள் பயிரிட்டுள்ள வாழை, கரும்பு, மக்காச்சோளம் உள்ளிட்ட பயிர்களை சேதப்படுத்துவது தொடர்ச்சியாக நடைபெற்று வருகிறது.
இந்நிலையில், இன்று சத்தியமங்கலம் அருகே உள்ள பெரும்பள்ளம் அணையை ஒட்டியுள்ள வனப்பகுதியில் இருந்து வெளியேறிய பெண் காட்டு யானை, அப்பகுதியில் உள்ள சோளம் பயிரிடப்பட்டுள்ள விளை நிலத்தில் நுழைய முயன்றுள்ளது. அப்போது, அங்கு அமைக்கப்பட்டிருந்த மின்சாரம் பாய்ச்சப்பட்ட கம்பி வேலியில் சிக்கி சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்ததாகக் கூறப்படுகிறது.
இதுகுறித்து தகவல் அறிந்த சத்தியமங்கலம் வனத்துறை பணியாளர்கள், சம்பவ இடத்திற்கு சென்று யானை இறந்ததற்கான காரணம் குறித்து ஆய்வு செய்தனர். அப்போது, யானை மின்சாரம் தாக்கி உயிரிழந்திருக்கலாம் என்று சந்தேகம் எழுந்த நிலையில், சட்டவிரோதமாக மின்வேலியை அமைத்ததாக பெரிய முத்தான் (வயது 75) என்பவரை பிடித்து வனத்துறையினர் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
மின்சாரம் தாக்கி உயிரிழந்த பெண் யானைக்கு சுமார் 15 வயது இருக்கலாம் என தெரிவித்த வனத்துறையினர், கால்நடை மருத்துவரை கொண்டு, யானையின் உடல் பிரேத பரிசோதனை செய்யப்படும் என்றும், அதன் பிறகு யானை இறப்புக்கான காரணம் உறுதி செய்யப்படும் எனவும் தெரிவித்துள்ளனர். யானை இறந்த சம்பவம் அறிந்து அங்கு சென்றுள்ள மின்வாரிய அலுவலர்கள், சட்டவிரோதமாக மின்சாரம் பயன்படுத்தியது குறித்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
கடந்த மாதம் நவம்பரில் மட்டும் ராதாகிருஷ்ணன், ரோலக்ஸ் என இரண்டு காட்டு யானைகள் தவறி விழுந்து உயிரிழந்த நிலையில், இம்மாதம் டிசம்பர் 4 அன்று ஒரு குட்டி யானை உட்பட 3 காட்டு யானைகள் தமிழ்நாடு-ஆந்திர எல்லை வனப்பகுதியில் உயிரிழந்து கிடந்தது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. இந்த மூன்று யானைகளின் மரணம் தொடர்பாக விசாரணை நடந்து வரும் நிலையில், மீண்டும் ஒரு பெண் யானை மின்சாரம் தாக்கி இறந்திருப்பது சூழலியல் ஆர்வலர்கள் மத்தியில் பெரும் கவலையை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.