மருத்துவமனையில் கண்ணாடிகளை உடைத்து பெண் மருத்துவர் ரகளை - அலறி ஓடிய நோயாளிகள்
தனியார் மருத்துவமனையில் ரகளையில் ஈடுபட்ட பெண் மருத்துவர், விசாரணைக்காக வந்திருந்த மணப்பாறை காவல் துறையினருடன் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டார்.
Published : August 14, 2026 at 6:05 PM IST
திருச்சி: தனியார் மருத்துவமனையில் கதவு கண்ணாடிகளை உடைத்து பெண் மருத்துவர் திடீரென ரகளையில் ஈடுபட்டதால் நோயாளிகள் அலறி அடித்து ஓடினர்.
திருச்சி மாவட்டம், மணப்பாறை, விராலிமலை சாலையில் தனியார் மருத்துவமனை ஒன்று செயல்பட்டு வருகிறது. பிரபலமான இந்த மருத்துவமனையை மருத்துவர்களான சகோதரர்கள் இருவர் இணைந்து நடத்தி வருகின்றனர். இதில் அவர்களது மனைவிகளும் மருத்துவர்களாக உள்ளனர்.
இந்த நிலையில், கடந்த சில ஆண்டுகளாக சகோதரர்கள் இருவருக்கும் இடையே கருத்து வேறுபாடு ஏற்பட்டுள்ளதால் மருத்துவமனையை யார் நிர்வகிப்பது? என்ற பிரச்சனை உள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது. இந்நிலையில் பெண் மருத்துவரான அழகானந்தா என்பவர் நேற்று (ஆகஸ்ட் 13) மாலை திடீரென மருத்துவமனையின் மூன்றாவது தளத்திற்கு சென்று அங்கிருந்த செவிலியர்களிடம் தகராறில் ஈடுபட்டுள்ளார்.
மேலும், மருத்துவமனையின் பொது வார்டு கதவின் கண்ணாடிகளை உடைத்து உள்ளே சென்ற அவர் சிகிச்சைக்காக சேர்க்கப்பட்டிருந்த நோயாளிகள் மீது ஸ்பிரே அடித்துள்ளார். இதையடுத்து, மூன்றாவது தளத்தில் இருந்த நோயாளிகள் அலறியடித்தபடி ஓடியதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது. அத்துடன், அங்கிருந்த செவிலியர்களும் பதறியடித்தபடி வெளியேறினர்.
இந்த சம்பவம் குறித்து தகவலறிந்த மணப்பாறை காவல் துறையினர், சம்மந்தப்பட்ட மருத்துவமனைக்கு சென்று விசாரணை மேற்கொண்டனர். அப்போது, பெண் மருத்துவர் அழகானந்தா, காவல் துறையினருடன் கடும் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டார். அதே போல், மருத்துவமனையின் மற்றொரு மருத்துவர் மோகனசுந்தரி என்பவர், மருத்துவர் அழகானந்தா மீது மணப்பாறை காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்துள்ளார். இது குறித்து காவல் துறையினர் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
இதனிடையே, பெண் மருத்துவர், மருத்துவமனையின் நோயாளிகள் மீது ஸ்பிரே அடிப்பது மற்றும் வார்டு கதவுகளின் கண்ணாடிகளை உடைத்தது போன்ற காட்சிகள் அங்கிருந்த கண்காணிப்பு கேமிரா காட்சிகளில் பதிவாகியிருந்தன. கண்காணிப்பு கேமிராவில் பதிவான காட்சிகள் சமூக வலைத்தளங்களில் வைரலாகி பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
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