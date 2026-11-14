திருக்கோவிலூர் அருகே பாலத்திலிருந்து குதித்து பெண் மருத்துவர் விபரீத முடிவு - போலீசார் விசாரணை
சரண்யா உயிரிழந்ததற்கான காரணம் என்ன? அவர் இந்த முடிவை எடுக்கக் காரணமான சூழல் என்ன? என்பது குறித்து போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.
Published : November 14, 2026 at 2:37 PM IST
கடலூர்: திருக்கோவிலூர் அருகே பெண் மருத்துவர் ஒருவர் பாலத்தில் இருந்து குதித்து உயிரை மாய்த்துக் கொண்ட சம்பவம் அந்த பகுதியில் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
கடலூர் மாவட்டம் திட்டக்குடி பகுதியைச் சேர்ந்தவர் சரண்யா. இவர் முண்டியம்பாக்கம் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் மருத்துவராக பணியாற்றி வந்துள்ளார். இவர் வெள்ளிக்கிழமை (நவம்பர் 13) விழுப்புரம் மாவட்டம் அரகண்டநல்லூர் அருகே டி.தேவனூர் எல்லைப் பகுதியில் செல்லும் துரிஞ்சலாற்றில் இரும்பு பாலத்தில் இருந்து குதித்து உயிரை மாய்த்துக் கொண்டதாக கூறப்படுகிறது.
பாலத்தில் இருந்து குதித்து பெண் ஒருவர் உயிரிழந்த சம்பவம் குறித்து தகவல் அறிந்த தீயணைப்புப் படையினர் உடனடியாக அங்கு விரைந்து சென்று ஆற்றில் தேடுதல் பணியில் ஈடுபட்டனர். நீண்ட தேடுதலுக்குப் பிறகு சரண்யாவின் உடலை மீட்ட தீயணைப்புத் துறையினர், உடலை பிரேதப் பரிசோதனைக்காக அனுப்பி வைத்தனர்.
இந்த சம்பவம் குறித்து போலீசார் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணையை தொடங்கி உள்ளனர். முதற்கட்ட விசாரணையில், உயிரிழந்த நபர் மருத்துவர் சரண்யா என அடையாளம் கண்டுள்ள போலீசார், அவர் திருக்கோவிலூர் பகுதியில் வாடகைக்கு வீடு எடுத்து வசித்து வருவதாக தெரிவித்துள்ளனர்.
சரண்யா உயிரிழந்ததற்கான காரணம் என்ன? அவர் இந்த முடிவை எடுக்கக் காரணமான சூழல் என்ன? என்பது குறித்து போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர். அரசு மருத்துவமனையில் பணியாற்றி வந்த பெண் மருத்துவர் உயிரிழந்த சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
‘தற்கொலை எதற்கும் தீர்வாகாது’
வாழ்வதற்கு புது நம்பிக்கையைப் பெற தமிழ்நாடு அரசின் ஹெல்ப்லைன் நம்பர் 104-ஐ தொடர்பு கொண்டு பேசலாம். இதேபோல், சிநேகா தொண்டு நிறுவனத்தை +91 44 2464 0050, +91 44 2464 0060 ஆகிய தொலைபேசி எண்கள் மூலமாகவோ, அல்லது help@snehaindia.org என்ற மின்னஞ்சல் மூலமாகவோ தொடர்பு கொண்டு உதவிகளை பெறலாம். டாடா நிறுவனத்தின் 91529 87821 என்ற எண்ணிலும் தொடர்பு கொண்டு தேவையான உதவிகளைப் பெறலாம்.