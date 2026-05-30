கோவை சிறுமி கொலை வழக்கில் கைதான கார்த்திக் மீது சக கைதிகள் தாக்குதல்

கார்த்திக்கை சக கைதிகள் தாக்கிய சம்பவம் குறித்து ரேஸ்கோர்ஸ் காவல்துறையினர் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

கோவை மத்திய சிறை (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : May 30, 2026 at 8:41 PM IST

கோயம்புத்தூர்: சூலூர் சிறுமி பாலியல் வன்கொடுமை செய்து கொலை செய்யப்பட்ட வழக்கில் கைதான கார்த்திக் மீது சக கைதிகள் தாக்குதல் நடத்தியுள்ளனர்.

கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், சூலூர் அருகே 10 வயது சிறுமி பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்டு கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம், தமிழ்நாட்டையே உலுக்கியது. இந்த சம்பவத்திற்கு பல்வேறு அரசியல் கட்சிகளின் தலைவர்களும் கண்டனம் தெரிவித்ததுடன், குற்றவாளிக்கு கடுமையான தண்டனை வழங்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்தியிருந்தனர். இந்த வழக்கில் முக்கிய குற்றவாளியான கார்த்திக் (வயது 33) குண்டர் தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் கோயம்புத்தூர் மத்திய சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளார். அவரது கூட்டாளியான மோகன்குமாரும் குண்டர் சட்டத்தின் கீழ் கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளார்.

அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ள கார்த்திக் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இந்த நிலையில், நேற்று நள்ளிரவு சிறை வளாகத்திற்குள் இருந்த கார்த்திக்கை கண்ட சக கைதிகள் சிறுமியை வன்கொடுமை செய்து கொலை செய்தது இவன் தான் எனக்கூறி அவரை கடுமையாக தாக்கியுள்ளனர். இதில் கார்த்திக் படுகாயமடைந்த நிலையில் வலி தாங்க முடியாமல் கூச்சலிட்டுள்ளார். சத்தத்தைக் கேட்டு வந்த வார்டன்கள் மற்றும் சிறைத்துறை காவலர்கள் உடனடியாக சக கைதிகளிடம் இருந்து கார்த்திக்கை மீட்டனர்.

சிறை வளாகத்தில் உள்ள மருத்துவமனைக்கு கார்த்திக்கை வார்டன்கள் அழைத்துச் சென்றனர். ஆனால் கார்த்திக்கின் உடல்நிலை மோசமடைந்ததைத் தொடர்ந்து சிறைத்துறை எஸ்.பி.யின் உத்தரவின் பேரில் நள்ளிரவு 02.00 மணியளவில் துப்பாக்கி ஏந்திய காவல்துறையினரின் பாதுகாப்புடன் கார்த்திக் மீண்டும் கோயம்புத்தூர் அரசு மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் சென்று அனுமதித்தனர். அங்கு அவருக்கு மருத்துவர்கள் சிகிச்சை அளித்து வருகின்றனர்.

குண்டர் தடுப்புச் சட்டம் பாய்ந்த 48 மணி நேரத்திற்குள் கோயம்புத்தூர் மத்திய சிறைக்குள் சக கைதிகளே குற்றவாளியைப் பிடித்து அடித்துள்ள சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்த சம்பவம் குறித்து, சிறைத்துறை அதிகாரிகள், ரேஸ்கோர்ஸ் காவல்துறையினருக்கு தகவல் அளித்துள்ளனர். இது குறித்து காவல்துறையினர் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

கார்த்திக்கை கைது செய்ய காவல்துறையினர் முயன்றபோது மாடியில் இருந்து குதித்ததில் அவருக்கு கை, கால்களில் முறிவு ஏற்பட்டு அதே அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு சிகிச்சைப் பெற்று வந்தார். இந்த நிலையில், இரண்டாவது முறையாக மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

