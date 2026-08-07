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தமிழ்நாடு மாநில சிறுபான்மையினர் ஆணையத்தின் புதிய தலைவர் பெலிக்ஸ் ஜெரால்டு

தமிழ்நாடு சிறுபான்மையினர் பொருளாதார மேம்பாட்டுக் கழகத்தின் தலைவராக தமீம் அன்சாரி சாஹிப் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

முதலமைச்சர் விஜய்யுடன் பெலிக்ஸ் ஜெரால்டு
முதலமைச்சர் விஜய்யுடன் பெலிக்ஸ் ஜெரால்டு (@FelixGerald_TVK)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 7, 2026 at 2:12 PM IST

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சென்னை: தமிழ்நாடு மாநில சிறுபான்மையினர் ஆணையத்தின் புதிய தலைவராக பெலிக்ஸ் ஜெரால்டு நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளார்.

தவெக கட்சியில் தேசிய செய்தி தொடர்பாளாராக பெலிக்ஸ் ஜெரால்டு செயலாற்றி வந்தார். இந்நிலையில், அவரை தமிழ்நாடு மாநில சிறுபான்மையினர் ஆணையத்தின் புதிய தலைவராக 3 ஆண்டுகளுக்கு நியமித்து தமிழ்நாடு அரசு அரசாணை வெளியிட்டுள்ளது.

இது தொடர்பாக பிற்படுத்தப்பட்டோர், மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சிறுபான்மையினர் நலத்துறை சார்பில் கடந்த ஆகஸ்ட் 5 அன்று அரசாணை வெளியிடப்பட்டது.

அதில் ”தமிழ்நாடு மாநில சிறுபான்மையினர் ஆணையச் சட்டம் 2010 பிரிவு 3 ன் கீழ் தமிழ்நாடு மாநில சிறுபான்மையினர் ஆணையம் அமைக்கப்பட்டது. கடந்த 23.07.2024 அன்று வெளியிடப்பட்ட அரசாணையின் மூலம் மாநில சிறுபான்மையினர் ஆணையத்தின் பதவி காலம் மூன்று ஆண்டு காலத்திற்கு மாற்றியமைக்கப்பட்டது.

இந்நிலையில், ஆணையத்தின் தலைவராக பதவி வகித்து வந்த ஜோ அருண் தனது பதவியை ராஜிநாமா செய்தார். அவரது ராஜிநாமாவை அரசு ஏற்றுக் கொண்டதைத் தொடர்ந்து, புதிய தலைவராக பெலிக்ஸ் ஜெரால்டு நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

தமிழ்நாடு மாநில சிறுபான்மையினர் ஆணையச் சட்டத்தின் பிரிவு 3(1) மற்றும் பிரிவு 4(1)-ன் கீழ் வழங்கப்பட்டுள்ள அதிகாரங்களின்படி, தமிழ்நாடு மாநில சிறுபான்மையினர் ஆணையத்தின் தலைவராக பெலிக்ஸ் ஜெரால்டுவை தமிழ்நாடு ஆளுநர் நியமித்துள்ளார்.

அவர் 05.08.2026 முதல் மூன்று ஆண்டுகள் தமிழ்நாடு மாநில சிறுபான்மையினர் ஆணையத்தின் தலைவராக பதவி வகிப்பார். ஆணையத் தலைவருக்கு சட்டத்தின் கீழ் வழங்கப்பட்டுள்ள அதிகாரங்களைப் பயன்படுத்துவதுடன், அவருக்கு ஒப்படைக்கப்படும் பணிகளையும் அவர் மேற்கொள்வார்” எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் இதற்கான அறிவிப்பு தமிழ்நாடு அரசின் சிறப்பு அரசிதழில் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

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இதே போன்று, தமிழ்நாடு சிறுபான்மையினர் பொருளாதார மேம்பாட்டுக் கழகத்தின் தலைவராக தமீம் அன்சாரி சாஹிப் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். இது தொடர்பாக பிற்படுத்தப்பட்டோர், மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சிறுபான்மையினர் நலத் துறை சார்பில் ஆகஸ்ட் 5-ம் தேதி அரசாணை வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

அதில் “தமிழ்நாடு சிறுபான்மையினர் பொருளாதார மேம்பாட்டுக் கழகத்தின் இயக்குநர்கள் குழுவைச் சீரமைக்கும் நடவடிக்கையின் ஒரு பகுதியாக, கழகத்தின் சங்க விதிகளில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள 17 வது விதியின் கீழ் வழங்கப்பட்டுள்ள அதிகாரத்தைப் பயன்படுத்தி ஏ.பி. தமீம் அன்சாரி சாஹிப் தலைவராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

தலைவருக்கான நியமன விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகள் தொடர்பான ஆணைகள் தனியாக வெளியிடப்படும் எனவும் அரசாணையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. ஆளுநரின் ஆணைப்படி, பிற்படுத்தப்பட்டோர், மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சிறுபான்மையினர் நலத் துறை அரசுச் செயலாளர் வி. தட்சிணாமூர்த்தி இந்த உத்தரவை வெளியிட்டுள்ளார்.

TAGGED:

TAMIL NADU MINORITIES COMMISSION
FELIX GERALD
மாநில சிறுபான்மையினர் ஆணையம்
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