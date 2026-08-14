ETV Bharat / state

கவிஞர் வைரமுத்துவுக்கு பாராட்டு விழா: உச்ச நீதிமன்ற முன்னாள் தலைமை நீதிபதி சதாசிவம் பங்கேற்பு

ஞானபீடம் விருது பெற்றதற்காக கவிஞர் வைரமுத்துவிற்கு தமிழியக்கம் சார்பில் காட்பாடியில் பாராட்டு விழா நடைபெற்றது.

கவிஞர் வைரமுத்துவிற்கு பாராட்டு விழா
கவிஞர் வைரமுத்துவிற்கு பாராட்டு விழா (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 14, 2026 at 3:47 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

வேலூர்: ஜானபீடம் விருது பெற்றதற்காக கவிஞர் வைரமுத்துவிற்கு நடத்தப்பட்ட பாராட்டு விழாவில் உச்ச நீதிமன்ற முன்னாள் தலைமை நீதிபதி சதாசிவம் பங்கேற்றார்.

ஞானபீடம் விருது பெற்ற கவிஞர் வைரமுத்துவிற்காக தமிழியக்கம் சார்பில் காட்பாடியில் உள்ள வேலூர் தொழில்நுட்ப பல்கலைக்கழகத்தில் பாராட்டு விழா நடைபெற்றது. இந்த பாராட்டு விழாவிற்கு வி.ஐ.டி. பல்கலைக்கழக வேந்தர் ஜி. விஸ்வநாதன் தலைமை வகித்தார்.

கவிஞர் வைரமுத்துவிற்கான பாராட்டு விழாவில் சிறப்பு அழைப்பாளராக முன்னாள் உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதியும், முன்னாள் கேரள ஆளுநருமான நீதிபதி சதாசிவம் கலந்து கொண்டார். இதையடுத்து, கவிஞர் வைரமுத்து தமிழ் இலக்கியத்திற்கும், திரையுலகிற்கும் ஆற்றியுள்ள பங்களிப்பை பாராட்டும் வகையில், அவருக்கு “ஞானம்பாடி விருது” வழங்கி கெளரவிக்கப்பட்டது. இந்த விழாவில் கவிஞர்கள் அப்துல்காதர், பதுமனார், கவிபித்தன் உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டனர்.

இந்த விழாவில் பேசிய உச்ச நீதிமன்ற முன்னாள் தலைமை நீதிபதி சதாசிவம், “கவிஞர் வைரமுத்துவின் இலக்கியப் பங்களிப்பிற்கு எனது பாராட்டுக்கள். தமிழ் மொழியில் ஏராளமான பாடல்களை வைரமுத்து எழுதியுள்ளார். தமிழுக்காக பல்வேறு இலக்கிய நூல்களை படைத்துள்ளார். கவிஞர் வைரமுத்துவிற்கு என்று ஏராளமான ரசிகர்கள் உள்ளனர்.

முன்னாள் உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி சதாசிவம்
முன்னாள் உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி சதாசிவம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இவரது படைப்புகளும் அனைவரது மனதையும் கவரும் வகையில் உள்ளது. தமிழ் இலக்கியத்திற்கும், மொழிக்கும் கவிஞர் வைரமுத்து செய்துள்ள பங்களிப்புக்கு அங்கீகாரமாக ஞானபீடம் விருது அவருக்கு கிடைத்திருப்பது பாராட்டிற்குரியது” என்று தெரிவித்தார்.

தொடர்ந்து, அரசியல் குறித்து பேசிய உச்ச நீதிமன்ற முன்னாள் தலைமை நீதிபதி சதாசிவம், “கேரள ஆளுநராக நான் பதவி வகித்த காலத்தில், தமிழ்நாட்டின் முன்னாள் முதலமைச்சர்களான ஜெயலலிதா மற்றும் கருணாநிதி ஆகியோர் மறைந்தனர். அப்போது கேரளாவின் ஆளுங்கட்சி மற்றும் எதிர்க்கட்சியை சேர்ந்த பிரதிநிதிகளுடன் நான் தமிழ்நாட்டிற்கு வருகை தந்தேன்.

இதையும் படிங்க: தேர்தல் தோல்வி எதிரொலி - மாவட்டச் செயலாளர்களின் எண்ணிக்கையை உயர்த்த திமுக தலைமை திட்டம்?

அதேபோல், முன்னாள் குடியரசுத் தலைவர் டாக்டர் ஏ.பி.ஜே. அப்துல் கலாம் மறைந்தபோதும், ஆளுங்கட்சி மற்றும் எதிர்க்கட்சியினரை ஒன்றாக அழைத்துச் சென்று அஞ்சலி செலுத்தினோம். ஆளுங்கட்சி மற்றும் எதிர்க்கட்சியை சேர்ந்த இருதரப்பினரும் ஒன்றாக சென்றதை பிரதமர் மோடி பாராட்டினார்.

அரசியலில் கருத்து வேறுபாடுகள் இருந்தாலும், முக்கியமான நேரங்களில் ஆளுங்கட்சியும், எதிர்க்கட்சியும் ஒன்றாக இருக்க வேண்டும். ஜனநாயகத்தில் அரசியல் வேறுபாடுகளுக்கு அப்பாற்பட்டு ஒற்றுமையுடன் அரசியல் கட்சிகள் செயல்பட வேண்டும்” என்று கூறினார்.

TAGGED:

JNANPITH AWARD
POET VAIRAMUTHU
JUSTICE SATHASIVAM
கவிஞர் வைரமுத்து
FELICITATION CEREMONY VAIRAMUTHU

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.