அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தில் இணைப்பு அங்கீகாரம் பெற கட்டண உயர்வு
பொறியியல் கல்லூரிகளில் விண்ணப்பிப்பதற்கு மே 14 ஆம் தேதி வரையில் காலம் நீட்டிக்கப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : May 11, 2026 at 5:24 PM IST
சென்னை: அண்ணா பல்கலைக் கழகத்தின் இணைப்பு அங்கீகாரம் பெறுவதற்கு வரும் 14 ஆம் தேதி வரையில் கால நீடிப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், இதற்கான விண்ணப்பக் கட்டணமும் உயர்த்தப்பட்டுள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
தமிழ்நாட்டில் 11 அரசு பொறியியல் கல்லூரிகள், 3 அரசு உதவி பெறும் பொறியியல் கல்லூரிகள், அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தின் 4 வளாக கல்லூரிகள், 16 அண்ணா பல்கலைக் கழக உறுப்பு கல்லூரிகள், மத்திய அரசின் 3 பொறியியல் கல்லூரிகள் ஆகியவை அண்ணா பல்கலைக் கழகத்தின் அங்கீகார இணைவு பெற்று இயங்கி வருகின்றன.
இதேபோல், 2025-26 ஆம் கல்வியாண்டு நிலவரப்படி, தமிழ்நாட்டில் 89 தன்னாட்சி பொறியியல் கல்லூரிகளும், 368 சுயநிதி பொறியியல் கல்லூரிகளும் இயங்கி வருகின்றன.
இந்த பொறியியல் கல்லூரிகளில் ஆண்டு தோறும் மாணவர் சேர்க்கைக்கு ஏற்ப தேவையான உட்கட்டமைப்பு வசதி இருக்க வேண்டும், மாணவர்கள் எண்ணிக்கைக்கு ஏற்ப ஆசிரியர்களை நியமனம் செய்ய வேண்டும் மற்றும் ஒவ்வொரு பாடப்பிரிவிற்கும் போதுமான அளவில் ஆசிரியர்கள் நியமனம் செய்ய வேண்டும் என 'அகில இந்திய தொழில்நுட்ப கல்விக் குழுமம்' விதிமுறை வகுத்துள்ளது.
இதுகுறித்து, அண்ணா பல்கலைக்கழகம் அண்மையில் மேற்கொண்ட ஆய்வில், பொறியியல் கல்லூரிகள் சில ஆசிரியர்களை நியமித்துள்ளதாக போலியாக கணக்கு காண்பித்துள்ளது உறுதி செய்யப்பட்டது. இதன் அடிப்படையில் தீவிர நடவடிக்கை எடுப்பதற்காக குழு அமைத்து ஆய்வு செய்யப்பட்டது. இதைத் தொடர்ந்து, நடைபெற்ற சிண்டிகேட் (ஆட்சிமன்றக் குழு) கூட்டத்தில் சம்பந்தப்பட்ட கல்லூரிகள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கவும் முடிவு செய்யப்பட்டது.
இந்த நிலையில், தனியார் பொறியியல் கல்லூரிகள் அங்கீகாரத்தை புதுப்பிக்கும்போது, ஆசிரியர்களின் விவரங்களுடன் விண்ணப்பிக்க வேண்டும் என்று அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தின் பதிவாளர் குமரேசன் அறிவித்துள்ளார்.
இதுகுறித்து அவர் மேலும் கூறுகையில், "அண்ணா பல்கலைக் கழகத்தின் கீழ் இயங்கும் தனியார் பொறியியல் கல்லூரிகளில் 2026-27 ஆம் கல்வியாண்டிற்கான இணைப்பு அனுமதி பெறுவதற்கு, கல்லூரிகளின் முதல்வர்கள் https://affiliations.annauniv.edu என்ற இணையதளத்தில் ஏப்ரல் 30 ஆம் தேதிக்குள் ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.
அதில், கல்லூரியில் பணிபுரியும் ஆசிரியர்களின் புகைப்படங்கள் மற்றும் சான்றிதழ்கள் இணைக்கப்பட வேண்டும். ஆசிரியர்களின் புகைப்படம் கல்லூரி வளாகத்தில் எடுக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும். ஆசிரியர்களின் விவரங்கள் சேர்க்கப்பட்ட உடன் அவர்களுக்கு 10 இலக்க ஆசிரியர் அடையாள எண் (FIN) உருவாக்கப்படும். அந்த எண்ணை ஆசிரியர்கள், அடுத்தகட்ட தொடர்புகளுக்கு பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம்.
ஆசிரியர்களின் ஆதார் விவரங்களை கல்லூரி முதல்வர் சரிபார்க்க வேண்டும். ஒரு பேராசிரியர், தான் பணிபுரியும் கல்லூரியில் இருந்து விலகினால் அதன் விவரத்தை தெரிவிக்க வேண்டும். அந்த கல்லூரியின் ஆசிரியர்கள் பட்டியலில் இருந்து அவருடைய பெயர் நீக்கப்படும். பின்னர் அவர் வேறு ஒரு கல்லூரியில் சேர்ந்தால், அந்த கல்லூரி மூலம் அண்ணா பல்கலைக்கழத்திற்கு தகவல் தெரிவிக்க வேண்டும். அப்போது அந்த கல்லூரியின் ஆசிரியர்கள் பட்டியலில் அவருடைய பெயர் சேர்க்கப்படும். இதன் மூலம் கடந்த காலங்களை போல ஆசிரியர்களே இல்லாமல் கணக்கு காண்பிக்க முடியாது" என்றார்.
தொடர்ந்து, பொறியியல் கல்லூரிகளில் விண்ணப்பிப்பதற்கு மே 14 ஆம் தேதி வரையில் காலம் நீட்டிக்கப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், அண்ணா பல்கலைக் கழகத்தில் விண்ணப்பங்களை ஆய்வு செய்வதற்கான கட்டணத்தை ஆகஸ்டு 25, 2025 இல் நடைபெற்ற கூட்டத்தின் அடிப்படையில் அனைத்து விண்ணப்பத்திற்கும் கட்டணம் உயர்த்தப்பட்டுள்ளது.
அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தில் இணைப்பு அங்கீகாரம் வழங்குவதற்கான மையத்தின் இயக்குனர் மே 6, 2026 அன்று வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில், "அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தின் ஆகஸ்டு 25, 2025 அன்று நடைபெற்ற 155 ஆவது நிதிக் குழுக் கூட்டத்தில், ஆய்வு செய்வதற்கான கட்டணத்தைத் திருத்துவதற்கு, அக்டோபர் 18, 2025 அன்று நடைபெற்ற 276 ஆவது ஆட்சிமன்றக் குழு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது.
|இதையும் படிங்க: நேரலை 17-வது சட்டப் பேரவை கூடியது - மு.க.ஸ்டாலின் இல்லம் செல்கிறார் முதலமைச்சர் விஜய்?
இதன் அடிப்படையில், கல்வித் திட்டங்களுக்கான இணைப்பு அங்கீகாரத்தைப் பெற விண்ணப்பிக்கும் கல்வி நிறுவனம், எப்போதெல்லாம் ஆய்வு மேற்கொள்ளப்படுகிறதோ அப்போதெல்லாம் அந்த இணைப்பு அங்கீகாரத்தின் தன்மை (தற்காலிகமானதோ அல்லது நிரந்தரமானதோ) எதுவாக இருப்பினும் ரூ. 50 ஆயிரம் தொகையை ஆய்வு செயலாக்கக் கட்டணமாக விண்ணப்பத்துடன் சேர்த்துச் செலுத்த வேண்டும்.
ஒவ்வொரு கூடுதல் கல்வித் திட்டத்திற்கும் ஏற்கனவே ரூ. 40 ஆயிரம் என்பதை ரூ. 50 ஆயிரமாக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. இணைப்புப் பெற்ற பாடங்களில், மாணவர் சேர்க்கை எண்ணிக்கை அதிகரிக்ககவோ அல்லது குறைக்கும் போது அதற்கு ரூ. 50 ஆயிரம் கட்டணமாக செலுத்த வேண்டும். மேலும், ஏற்கனவே இணைப்பு அங்கீகாரம் பெற்ற பாடப் பிரிவுகளுக்கும், ஒவ்வொரு பாடத்திலும் மாணவர் எண்ணிக்கை குறைக்க வேண்டும் என்றாலும் ரூ. 50 ஆயிரம் கட்டணம் செலுத்த வேண்டும். இந்த நடைமுறை 2026-27 நடப்பு கல்வி ஆண்டு முதல் நடைமுறைக்கு வந்துள்ளது" என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.