மதுரையின் ரியல் ஹீரோ 'ஆம்புலன்ஸ் பாண்டி' - சைரன் சப்தத்தின் நடுவே மகத்தான மனிதநேயம்
விபத்து, தற்கொலை, கொலை போன்ற பல்வேறு சம்பவங்களில் உயிரிழந்த ஆதரவற்றோரின் உடல்களை மீட்டு நல்லடக்கம் செய்து வருகிறார் மதுரையை சேர்ந்த பாண்டி.
Published : October 22, 2026 at 3:35 PM IST|
Updated : October 22, 2026 at 3:41 PM IST
- BY இரா. சிவக்குமார்
இதுவரை சுமார் 5,000 உடல்களை மீட்டு மருத்துவமனைக்கு கொண்டு வந்திருக்கிறேன். மாதத்திற்கு 10 முதல் 15 ஆதரவற்ற உடல்களை எனது சொந்தச் செலவில் நல்லடக்கம் செய்து வருகிறேன். இதற்காக இதுவரை யாரிடமும் பணமோ, பொருளோ வாங்கியதில்லை என்று கூறுகிறார் 'ஆம்புலன்ஸ்' பாண்டி.
மீனாட்சி அம்மன் கோயிலுக்கும், வடிவேலுவின் நகைச்சுவைக்கும் புகழ் பெற்ற மதுரையில், மனிதநேயத்தின் மிகச் சிறந்த அடையாளமாக பார்க்கப்படுகிறார் 'ஆம்புலன்ஸ்' பாண்டி. காலம் நமக்கு பல மனிதர்களை காட்டுகிறது. ஆனால், சிலரை மட்டும் தான் 'மனிதநேயத்தின் அடையாளமாக' மாற்றிக் காட்டுகிறது. அப்படி மதுரை மண்ணில், ஒலிக்கும் சைரன் சத்தங்களுடன் வலம் வருபவர் தான் 'ஆம்புலன்ஸ் பாண்டி'. மதுரை மாநகரில், அவசர காலச் சேவையிலும் எளிய மக்களின் துயர் துடைப்பதிலும் வாழ்வை அர்ப்பணித்து வருவதால் பலரால் ரியல் ஹீரோவாக கருதப்படுகிறார்.
அரசு மருத்துவனைகளில் ஆதரவற்றோரின் உடல்களை வாங்கி, இறுதிச்சடங்குகள் செய்து முறைப்படி அடக்கம் செய்யும் பணியை சேவையாக கருதி செய்து வருகிறார் இந்த 35 வயது இளைஞர். இவர் கடந்த 3 ஆண்டுகளில் மட்டும், விபத்து போன்றவற்றில் உயிரிழந்த 5 ஆயிரம் பேர்களின் உடல்களை மீட்டு, அரசு மருத்துவமனைக்குக் கொண்டு வந்து சேர்த்துள்ளார். ஆதரவற்ற, இறுதி காரியங்கள் செய்ய வசதி இல்லாத 400-க்கும் மேற்பட்ட உடல்களை சொந்த செலவில் நல்லடக்கம் செய்துள்ளார்.
சிதறிக் கிடக்கும் உடல் உறுப்புகளை தேடி சேகரிக்கும் மனிதநேயம்
கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு மதுரை அருகே ரயில் தண்டவாளத்தில் அடிபட்டு ஒருவர் உயிரிழந்தார். அவரது உடல் அங்குமிங்குமாக சிதறிக் கிடந்தது. தகவல் கிடைத்ததும் அங்கு விரைந்து சென்ற பாண்டி, காவல் துறையின் அனுமதியுடன் சிதறிக் கிடந்த உடல்பாகங்களை ஒன்றுவிடாமல் சேகரித்தார். பின்னர் அவற்றை வெள்ளைத் துணியில் வைத்து, தனக்கு சொந்தமான ஆம்புலன்ஸ் மூலம் மதுரை அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனையின் உடற்கூறாய்வு பிரிவுக்குக் கொண்டு சென்றார்.
எந்தவித பிரதிபலனும் எதிர்பாராமல், எந்த நேரத்தில் அழைத்தாலும் சம்பவ இடத்திற்கு சென்று உடல்களை மீட்டு மருத்துவமனைக்குக் கொண்டு சேர்க்கும் பாண்டியின் சேவையால் தங்களது பணி எளிதாவதாக பாராட்டுகின்றனர் காவல் துறையினர்.
வாடகை வீடு... 2 பழைய ஆம்புலன்ஸ்கள்
மதுரை முனிச்சாலை பகுதியில் வசிக்கும் பாண்டிக்கு, மனைவி மற்றும் இரண்டு பெண் குழந்தைகள் உள்ளனர். மிகச் சிறிய வாடகை வீட்டில் வசித்து வருகிறார். மிகவும் பழைய 2 ஆம்புலன்ஸ்களே அவரது சொத்து.
ஆறாம் வகுப்பு வரை மட்டுமே படித்துள்ள பாண்டி, முதலில் டிராவல்ஸ் தொழிலில் ஈடுபட்டுள்ளார். பின்னர் ஆம்புலன்ஸ் ஓட்டுநராக பணியாற்றத் தொடங்கினார். சுமார் 7 ஆண்டுகள் ஒரு நிறுவனத்தில் ஆம்புலன்ஸ் ஓட்டுநராகப் பணியாற்றிய அவர், கடந்த 3 ஆண்டுகளாக சொந்தமாக ஆம்புலன்ஸ் சேவையை நடத்தி வருகிறார்.
இது தொடர்பாக நம்மிடம் பேசிய பாண்டி, 'இதுவரை சுமார் 5,000 உடல்களை மீட்டு மருத்துவமனைக்குக் கொண்டு வந்திருக்கிறேன். மாதத்துக்கு 10 முதல் 15 ஆதரவற்ற உடல்களை எனது சொந்த செலவில் நல்லடக்கம் செய்து வருகிறேன். இதற்காக இதுவரை யாரிடமும் பணமோ, பொருளோ வாங்கியதில்லை.
உறவினர்கள் இருந்தால் ஆம்புலன்ஸ் சேவைக்கான கட்டணத்தை பெற்றுக் கொள்வேன். ஆதரவற்றவர்களாக இருந்தால் அந்தச் செலவு என்னுடையது தான். இத்தகைய உடல்களை அடக்கம் செய்ய ஆட்கள் இல்லாததால், நானே முன் வந்து இந்தச் சேவையைச் செய்து வருகிறேன்.
பணம், லாபம் ஆகியவற்றை தாண்டியது தான் இந்த சேவை. இறந்தவர்களின் ஆன்மா என்னையும் என் குடும்பத்தையும் வாழ வைக்கும் என்ற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கிறது.
பிறந்த குழந்தை முதல் 100 வயது முதியவர் வரை பலருக்கும் இறுதிச்சடங்கு செய்திருக்கிறேன். குழந்தையாக இருந்தால் எனது பிள்ளையாகவும், வயதானவர்களாக இருந்தால் எனது பெற்றோராகவும் நினைத்து தான் அவர்களை அணுகுகிறேன்" என்கிறார்.
பணம் இல்லாவிட்டாலும் பணி நிற்பதில்லை
பாண்டியின் நண்பரும், அவருடன் இணைந்து ஆம்புலன்ஸ் ஓட்டுநராகப் பணியாற்றுபவருமான கருப்பசாமி, அவரது சேவையை நெகிழ்ச்சியுடன் விவரித்தார். அப்போது அவர், “நான் அவருடன் கடந்த 15 ஆண்டுகளாக இருக்கிறேன். பல நேரங்களில் கையில் பணமே இருக்காது. ஆனால், ஆதரவற்ற ஒருவரின் உடல் எங்காவது கிடப்பதாக தகவல் வந்து விட்டால், எப்படியாவது பணத்தைத் திரட்டி அந்த இடத்துக்கு சென்று விடுவார்.
உடலை மீட்டு அரசு மருத்துவமனைக்குக் கொண்டு வருவார். உறவினர்கள் யாரும் வரவில்லை என்றால், காவல் துறையின் அனுமதியுடன் அந்த உடலை மயானத்துக்கு கொண்டு சென்று, தனது சொந்தச் செலவிலேயே இறுதிச்சடங்குகளை முடித்து நல்லடக்கம் செய்துவிட்டு தான் வீடு திரும்புவார்” என்றார்.
ஆதரவற்ற ஒருவரின் உடலை முறையாக நல்லடக்கம் செய்ய குறைந்தது ரூ.1,500 முதல் ரூ.3,000 வரை செலவாகிறது. ஆம்புலன்ஸ் சேவையில் கிடைக்கும் வருமானத்தைக் கொண்டே பாண்டி இந்த செலவுகளை சமாளிக்கிறார். சில நாள்களில் 3 அல்லது 4 ஆதரவற்ற உடல்களைக் கூட அடக்கம் செய்ய வேண்டியிருக்கும். வருமானம் போதாத சூழலிலும் இந்தச் சேவையை அவர் கைவிடுவதில்லை என்பது தான் அவரது தனித்தன்மை என்றும் அவரது நண்பர் கருப்பசாமி கூறுகிறார்.
உறவினர்களின் விமர்சனம் மன வலியை ஏற்படுத்தும்
இறந்தவர்களுக்கு இறுதிச்சடங்கு செய்வதையே சிலர் இழிவாகப் பார்க்கும் நிலை சமூகத்தில் உள்ளது. ஊர் பேரே தெரியாத ஆதரவற்றவர்களுக்கு இறுதிச் சடங்குகளை செய்து வரும் பாண்டியும் விமர்சனங்களுக்கு விதிவிலக்கல்ல. தான் மேற்கொண்டு வரும் பணியைத் தனது உறவினர்களே இழிவாகப் பார்ப்பதாகக் கூறும் அவர், அதனால் மனவேதனை அடைவதாகத் தெரிவிக்கிறார். ஆனால், பிறர் என்ன நினைக்கிறார்கள் என்பதைப் பற்றிக் கவலைப்படாமல் தனது பணியைத் தொடர்ந்து வருகிறார்.
எந்நேரமும் அணைக்கப்படாத கைபேசி
பாண்டியின் செல்போன் ஒருபோதும் அணைத்து வைக்கப்படுவதில்லை. இரவு, பகல் என எந்த நேரத்தில் அழைப்பு வந்தாலும் சம்பவ இடத்துக்குச் செல்லத் தயாராக இருக்கிறார். விபத்து அல்லது வேறு காரணங்களால் உயிரிழந்து கிடக்கும் உடல்களை மீட்டு அரசு மருத்துவமனைக்குக் கொண்டு செல்வது, உடற்கூறாய்வு முடிந்த பின்னர் உறவினர்கள் இல்லாத உடல்களை உரிய அனுமதியுடன் மயானத்துக்குக் கொண்டு செல்வது என அவரது பணி தொடர்ந்து கொண்டே இருக்கிறது.
உறவினர்கள் யாரும் உரிமை கோராத உடல்களுக்கு, சட்ட நடைமுறைகள் மற்றும் காவல் துறையின் அனுமதியைப் பின்பற்றி இறுதிச்சடங்குகள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன. இந்த பணியில் காவல் துறையினர் அளித்து வரும் ஒத்துழைப்பையும் பாண்டி நன்றியுடன் நினைவுகூர்கிறார். ஓட்டுநர் இல்லாத நேரங்களில் கூட தானே ஆம்புலன்ஸை ஓட்டிச் சென்று தனது பணியைத் செய்வதாக கூறுகிறார்.
ஆதரவற்ற உடலுக்கு செய்யும் மரியாதை பசியாற்றுதல் போன்றது
மதுரை அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனையின் பிணவறை அருகே தேநீர்க் கடை நடத்தி வரும் பாக்கியம், பாண்டியின் சேவையைப் பாராட்டுகிறார். “மதுரையின் பல்வேறு பகுதிகளில் ஆதரவற்ற நிலையில் கிடக்கும் உடல்களை பாண்டி தான் மீட்டுக் கொண்டு வருவார். சில நேரங்களில் 2, 3 நாள்களாகக் கிடந்து அழுகிய நிலையில் இருக்கும் உடல்களை கூடத் தயங்காமல் எடுத்து வந்து மருத்துவமனையில் ஒப்படைப்பார். பின்னர் மயானத்துக்கு கொண்டு சென்று நல்லடக்கம் செய்வார்.
இந்த காலத்திலும் எந்தப் பலனையும் எதிர்பாராமல் இப்படியொரு சேவையைச் செய்வது பெரிய விஷயம். பசிக்கிறது என்று ஒருவர் கேட்டால் அவருக்கு உணவு வாங்கித் தருவது எப்படி இயல்பான மனிதநேயமோ, அதுபோல தான் பாண்டி செய்து வரும் இந்தச் சேவையும்” என்கிறார் அவர்.
இறுதி மரியாதைக்காகத் தொடரும் பயணம்
இந்த சேவைக்கு யாரேனும் நிதி உதவி அளிக்க முன் வந்தால் ஏற்றுக்கொள்வதாகக் கூறும் பாண்டி, உதவி கிடைக்காவிட்டாலும் தனது பணியை தொடர்வதில் உறுதியாக இருக்கிறார்.
மதுரை மண்ணின் வீரத்திற்கு பஞ்சம் இல்லை என்பார்கள். ஆனால், அந்த வீரத்தை விவேகத்துடனும், அளவற்ற ஈரத்துடனும் இந்த 'ஆம்புலன்ஸ் பாண்டி' போன்ற மனிதர்கள் மனிதநேயமாக மாற்றி வருகிறார்கள். இத்தகைய தன்னலமற்ற மனிதர்களின் சேவை, என்றும் இந்தச் சமூகத்திற்கு ஒரு கலங்கரை விளக்கம்!