ETV Bharat / state

நீட் தேர்வு பயம்: ஓசூரில் 3 ஆண்டுகளாக படித்து வந்த மாணவர் விபரீத முடிவு

"இந்த முறையும் தோற்றுவிடுவேன் என்ற பயத்தில்தான் இந்த தவறான முடிவை எடுக்கிறேன். அம்மா, அப்பா, அண்ணா என்னை மன்னித்துவிடுங்கள்" என அந்த மாணவர் உருக்கமான கடிதத்தை எழுதி வைத்துள்ளார்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 21, 2026 at 1:49 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

கிருஷ்ணகிரி: ஓசூரில் நீட் மறுதேர்வு அச்சத்தால் கடந்த மூன்று ஆண்டுகளாக இத்தேர்வுக்கு பயிற்சி பெற்று வந்த 20 வயது மாணவர் விபரீத முடிவை எடுத்துக்கொண்ட சம்பவம் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், ஓசூர் வட்டாரம், பாகலூர் சாலை பகுதியில் குடும்பத்துடன் வசித்து வருபவர் சின்னசாமி. தனியார் நிறுவன ஊழியராக பணியாற்றி வருகிறார். இவரின் இளைய மகன் வெற்றியானந்தம் கடந்த மூன்று ஆண்டுகளாக நீட் தேர்வுக்காக தீவிரமாக படித்து வந்துள்ளார்.

கடந்த முறை நடைபெற்ற நீட் தேர்வுகளில் தோல்வியடைந்ததால், இந்த ஆண்டும் தோல்வி அடைந்துவிடுவோமோ என்ற கடுமையான மனஅழுத்தத்தில் அவர் இருந்து வந்ததாக கூறப்படுகிறது. இருப்பினும் இன்று (ஜூன் 21) நடைபெறும் நீட் மறுதேர்வுக்கும் அவர் தயாராகி வந்துள்ளார்.

மாணவர் வெற்றியானந்தம்
மாணவர் வெற்றியானந்தம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இந்த நிலையில், தந்தை வேலைக்கும், தாய் கடைக்கும் சென்றிருந்த நேரத்தில், வீட்டில் யாரும் இல்லாத சூழலை பயன்படுத்தி வீட்டு முன்பக்க அறையில் வைத்து வெற்றியானந்தம் இன்று காலை விபரீத முடிவை தேடிக் கொண்டார். வீடு திரும்பிய அவரது அம்மா, மகனை இந்த நிலையில் கண்டு அதிர்ச்சியடைந்து அக்கம் பக்கத்தினருக்கு தகவல் கொடுத்துள்ளார்.

சம்பவம் குறித்து தகவலறிந்து வந்த போலீஸார், மாணவனின் உடலை கைப்பற்றி ஓசூர் அரசு மருத்துவமனைக்கு உடற்கூராய்வுக்காக அனுப்பி வைத்தனர். அத்துடன், இந்த சம்பவம் குறித்து தீவிர விசாரணையையும் அவர்கள் மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

போலீஸார் கைப்பற்றிய மாணவர் கடைசியாக எழுதியதாக கூறப்படும் கடிதம்
போலீஸார் கைப்பற்றிய மாணவர் கடைசியாக எழுதியதாக கூறப்படும் கடிதம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இதற்கிடையே, மாணவன் எழுதி வைத்த உருக்கமான கடிதம் ஒன்று போலீஸாருக்கு கிடைத்துள்ளது. அதில், "இப்படியொரு பெற்றோர் மற்றும் அண்ணன் கிடைத்த நான் கொடுத்து வைத்தவன். நீட் தேர்வு பயத்தால் கடந்த ஒரு மாதமாக என்னால் சரியாகத் தூங்க கூட முடியவில்லை. இந்த முறையும் தோற்றுவிடுவேன் என்ற பயத்தில்தான் இந்த முடிவை எடுக்கிறேன். அம்மா, அப்பா, அண்ணா என்னை மன்னித்துவிடுங்கள்" என அவர் எழுதி வைத்துள்ளார்.

நீட் தேர்வால் தொடரும் விபரீத முடிவுகள்

தமிழ்நாடு முழுக்க நீட் தேர்வுக்கு எதிரான குரல் ஓங்கி ஒலித்துக் கொண்டிருக்கும் நிலையில், கடந்த மூன்று ஆண்டுகளாக நீட் தேர்வுக்காக தயாராகி வந்த மாணவர் எடுத்துள்ள இந்த விபரீத முடிவு பெரும் அதிர்வலையை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

இதையும் படிங்க: நீட் மறுதேர்வு பயத்தால் மாணவி விபரீத முடிவு

முன்னதாக, நீட் மறுதேர்வு அச்சம் காரணமாக நேற்று தர்மபுரியை சேர்ந்த ரோஷ்னி, சில தினங்களுக்கு முன் கோவையை சேர்ந்த அனுகீர்த்தனா மற்றும் சேலத்தைச் சேர்ந்த கோபிகா என மூன்று மாணவிகள் விபரீத முடிவை எடுத்ததாக கூறப்படும் நிலையில், இன்று மற்றொரு மாணவர் தனது வாழ்க்கையை முடித்துக் கொண்டுள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

’தற்கொலை எதற்கும் தீர்வு அல்ல’

வாழ்வதற்கு புது நம்பிக்கையைப் பெற தமிழ்நாடு அரசின் ஹெல்ப்லைன் நம்பர் 104-ஐ தொடர்பு கொண்டு பேசலாம். இதேபோல், சிநேகா தொண்டு நிறுவனத்தை +91 44 2464 0050, +91 44 2464 0060 ஆகிய தொலைபேசி எண்கள் மூலமாகவோ, அல்லது help@snehaindia.org என்ற மின்னஞ்சல் மூலமாகவோ தொடர்பு கொண்டு உதவிகளை பெறலாம். டாடா நிறுவனத்தின் 91529 87821 என்ற எண்ணிலும் தொடர்பு கொண்டு தேவையான உதவிகளைப் பெறலாம்.

TAGGED:

ஓசூர் நீட் தற்கொலை
EXAM
NEET
NEET STUDENT SUICIDE
NEET REEXAMINATION

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.